Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181774
ИКТ 14125
Организации 10980
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3498
Системы 26096
Персоны 78141
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Wheely Technologies Вили сервис для заказа премиальных авто с водителями

Wheely Technologies - Вили - сервис для заказа премиальных авто с водителями

УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 В России заблокировали премиальное такси. Оно стучало на «Яндекс» и подставляло его под зверский штраф 1
09.01.2024 Российский «Uber для детей» ищет инвестора для внедрения искусственного интеллекта 1
09.09.2022 Секреты инцидент-менеджмента: как компании могут повысить свою эффективность 1
10.09.2021 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private 1
08.10.2020 Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы 2
11.09.2018 Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи 1
18.11.2013 Мобильный сервис личных водителей Wheely теперь доступен в Санкт-Петербурге 1
25.06.2013 Международный сервис личных водителей Wheely обновил приложение для iOS 1
07.03.2013 «МегаФон» предоставит 4G-интернет в автомобилях сервиса Wheely 1
05.03.2013 Мобильный сервис личных водителей Wheely стал доступен на Windows Phone 1
01.11.2012 Международный сервис личных водителей Wheely начнет работать в Москве 1
28.12.2011 Юрий Мильнер и Павел Дуров объявили победителей своего конкурса стартапов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Wheely Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4495 2
Google LLC 12067 2
X Corp - Twitter 2895 2
Yandex - Яндекс 8057 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
Telegram Group 2371 1
Sumsub - Sum&Substance - Технологии Цифровой Безопасности 3 1
МегаФон 9547 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4322 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 186 1
Eruditor Group - Эрудитор груп инк 5 1
Cisco Systems - Splunk 71 1
DataDog 9 1
Wakie - Будист - Budist 12 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1894 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 89 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 1
Gett 83 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 274 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1140 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Яндекс.Лавка 266 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 24 1
MLU B.V. 14 1
Uber 334 1
Flint Capital 9 1
Visa International 1961 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 1
American Express - Amex 335 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 406 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 123 1
Bentley Motors 72 1
Toyota - Lexus 81 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7853 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 62 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3289 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4632 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2646 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4692 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 812 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5142 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3053 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11874 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70346 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11043 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13147 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25104 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32849 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12767 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8759 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7943 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11866 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8387 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8898 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2198 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5610 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25421 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22322 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1751 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2607 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16566 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 326 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54902 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5695 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4541 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7976 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4294 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9531 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3634 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12530 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1098 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16258 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7056 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 307 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 419 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30228 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2519 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8607 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31216 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12676 1
Apple iOS 8097 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 654 2
Telegram Passport 1 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Google Android 14451 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 814 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Microsoft Windows 16100 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Private - Цифровой private banking от Тинькофф 4 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 65 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 215 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 301 1
Apache Sentry 9 1
Чиркунов Антон 4 4
Путин Владимир 3290 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 1
Северюхин Андрей 6 1
Ликсутов Максим 156 1
Руди Егор 2 1
Северюхин Петр 1 1
Козлов Евгений 34 1
Опренко Илья 1 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
Мильнер Юрий 135 1
Дуров Павел 299 1
Цыплухин Владислав 41 1
Краснова Елена 2 1
Рябов Анатолий 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44878 6
Россия - РФ - Российская федерация 152551 4
Великобритания - Лондон 2396 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52936 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 2
Европа 24494 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4043 1
Азия - Азиатский регион 5678 1
Ближний Восток 3009 1
Нидерланды 3585 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13472 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18182 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1559 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 670 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19775 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5468 4
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 254 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5349 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2777 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4582 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17018 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 974 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2024 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 527 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30973 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10412 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50147 1
Английский язык 6810 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2471 1
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 31 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2398 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4329 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53733 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6409 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8384 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8092 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6201 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 584 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 175 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 964 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1481 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8137 1
Паспорт - Паспортные данные 2662 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2868 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 836 1
Финансовый сектор - Инкассация 40 1
Forbes - Форбс 885 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11354 1
The Guardian - Британская газета 375 1
Из рук в руки - irr.ru 68 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
Start Fellows - проект поддержки стартапов, созданный Павлом Дуровым и Юрием Мильнером 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380901, в очереди разбора - 737617.
Создано именных указателей - 181774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: