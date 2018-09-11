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Sumsub Sum&Substance Технологии Цифровой Безопасности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.09.2018 Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи 1
14.09.2017 Sum&Substance и Smart Engines анонсировали платформу IDensic для предотвращения мошенничества 1
06.09.2017 Sum&Substance создала комплексную платформу для удаленного подтверждения документов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Sumsub и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12737 1
МегаФон 10823 1
Eruditor Group - Эрудитор груп инк 5 1
Telegram Group 2965 1
VK - Mail.ru Group 3610 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 484 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
BlaBlaCar - BeepCar - Бипкар 18 2
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
Flint Capital 9 1
Wheely Technologies - Вили - сервис для заказа премиальных авто с водителями 12 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1714 1
Gett 89 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 123 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5737 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3663 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6560 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36428 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6276 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13422 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9560 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - CLP - Customer Lifecycle Platform - платформа жизненного цикла клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 173 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6071 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24528 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4903 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33648 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 965 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8315 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4954 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2104 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2059 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13013 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1575 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4035 1
Графический редактор - Graphic Editor 117 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5267 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 632 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2346 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26477 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13711 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5184 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 759 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5212 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9456 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2897 1
Sumsub - IDensic 4 3
Telegram Passport 1 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Северюхин Андрей 6 3
Руди Егор 2 1
Северюхин Петр 1 1
Арлазаров Владимир 291 1
Россия - РФ - Российская федерация 167051 3
Азия - Азиатский регион 5936 1
Европа 24996 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 1
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ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 73 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4043 1
Английский язык 7043 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10923 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
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