Profi.ru Профи.ру Сервис поиска специалистов

Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов

Профи.ру — один из крупнейших в России маркетплейсов услуг. Запущен в 2014 году при объединении семи проектов по поиску профессионалов. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.12.2025 Авторизация через WB ID появилась в сервисе «Профи.ру» 1
22.10.2025 ВСК и «Профи.ру» запускают страховую защиту для исполнителей услуг 1
22.09.2025 Wildberries & Russ начала тестировать интеграцию WB ID в сторонние сервисы – первым партнером стал «Профи.ру» 1
19.09.2025 Нейросеть «Алиса» оживила фото более 1,5 млн раз за два дня 1
30.06.2025 Половина продавцов на маркетплейсах уже готовы делегировать задачи нейросетям 1
28.01.2025 55% работодателей считают, что в 2024 г. подбирать сотрудников было сложнее, чем в предыдущие годы 1
21.01.2025 4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год 1
05.04.2024 Симметричный ответ россиян на рост цен. В России полюбили ремонтировать смартфоны и бытовую технику 1
25.01.2024 Конкурент YouDo ищет 200 миллионов для создания собственной ИТ-системы 1
16.01.2024 На МСП.РФ появился сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов 1
18.07.2023 Власти составили список сайтов объявлений, которые не должны принадлежать иностранцам 2
04.10.2022 Билетный оператор потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. за «кражу» посетителей его сайта 1
18.01.2022 «Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение 1
29.11.2021 «Яндекс» обвинили в жесткой дискриминации российских конкурентов 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
11.09.2018 Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1
31.05.2018 Frontier Ventures запускает новый фонд размером $50 млн 1
28.05.2018 «Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Profi.ru и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 8
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 7
8983 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 5
EPAM Vested Development 17 5
GTS - Global Telesystems 43 5
Revo Technologies 7 5
InfiNet Wireless - Инфинет 60 5
Sorsdata 5 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 5
Google LLC 12255 4
МегаФон 9892 4
Telegram Group 2571 3
Samsung Electronics 10625 2
Ростелеком 10306 2
Apple Inc 12628 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 134 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 500 1
Сравни.ру - Sravni Tech 21 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 110 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Sumsub - Sum&Substance - Технологии Цифровой Безопасности 3 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 1
Eruditor Group - Эрудитор груп инк 5 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 19
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 10
ЦИАН - CIAN 163 10
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 80 7
ЗУН - Zoon 15 7
Альфа-Банк 1868 7
Gett 86 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 6
FGI Wireless 13 5
PPE Group 16 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 5
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 148 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 5
Superjob - Суперджоб 704 5
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 168 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 4
YouDo Web Technologies Limited 46 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 4
Кассир.ру - Kassir.ru 28 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 94 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 3
Норвик банк - Вятка банк 7 2
Зарплата.ру 45 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 49 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 5
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Фонд Росконгресс 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
FairSearch альянс 4 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2010 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1488 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 734 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1054 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 804 1
Drom.ru 11 8
Яндекс.Поиск - колдунщики 12 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 65 5
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 4
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 4
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 14 3
Яндекс.Услуги 25 3
Яндекс.Медиасервисы 3 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 43 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 3
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 120 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 91 2
Google Android 14679 2
Apple iOS 8242 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 2
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Едадил 21 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Telegram Passport 1 1
DD Planet - Выберу.ру 23 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 90 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 21 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 1
Архивный фонд РФ 110 1
Карьерист.ру 4 1
Gismeteo - Гисметео 33 1
Богуславский Леонид 38 5
Кордичев Алексей 8 4
Владимиров Максим 5 4
Зюзин Иван 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 11 4
Царева Юнона 5 2
Колчина Оксана 11 1
Комаров Алексей 15 1
Стыскин Андрей 9 1
Северюхин Андрей 6 1
Сакиб Максим 2 1
Мельников Максим 37 1
Зыков Владимир 7 1
Григоренко Дмитрий 180 1
Алимов Дмитрий 4 1
Руди Егор 2 1
Северюхин Петр 1 1
Васин Вячеслав 2 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Наймушин Игорь 1 1
Платов Михаил 1 1
Тулин Михаил 1 1
Гладилин Александр 1 1
Щукин Владислав 1 1
Дмитриев Кирилл 117 1
Лоевский Илья 13 1
Соколов Артем 52 1
Шадаев Максут 1146 1
Климарев Михаил 48 1
Казарян Карен 80 1
Финкельштейн Евгений 11 1
Таврин Иван 119 1
Путин Владимир 3349 1
Белоусов Андрей 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Европа 24634 7
Казахстан - Республика 5792 6
Азия - Азиатский регион 5748 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 6
Украина 7793 6
Нидерланды 3631 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
Европа Восточная 3121 5
Ближний Восток 3030 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 5
Чехия - Чешская Республика 1333 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
США - Калифорния 4775 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 6
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 147 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 208 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
РИА Новости 984 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
Ведомости 1233 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 704 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 275 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Советский спорт 19 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
S8 Capital - Sport24 4 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 6
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Открытое образование 11 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
