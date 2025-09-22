Разделы

Wildberries & Russ начала тестировать интеграцию WB ID в сторонние сервисы – первым партнером стал «Профи.ру»

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала тестировать возможность интеграции единого аккаунта WB ID в сторонние сервисы В2В-партнеров. В связи с постоянно растущим интересом покупателей Wildberries к категориям DIY, товаров для дома и ремонта, первым партнером для тестирования авторизации через WB ID стал сервис поиска специалистов «Профи.ру». Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В настоящий момент продукт проходит этап технической интеграции, интерфейс для авторизации станет доступен пользователям после успешного завершения тестирования. В дальнейшем количество площадок, где появится авторизация с помощью WB ID, будет увеличиваться.

С WB ID пользователь сможет проходить авторизацию в таких сервисах всего за один клик без необходимости проходить дополнительную регистрацию. Для этого необходимо хотя бы раз воспользоваться любым сервисом Wildberries & Russ, зарегистрировав номер телефона.

«Мы уверены, что авторизация через WB ID будет востребована пользователями «Профи.ру» и других будущих партнеров благодаря возможности быстро, удобно и безопасно логиниться в сервис. Кроме того, это позволит площадкам активнее наращивать клиентскую базу – ежемесячно Wildberries в России посещает порядка 79 млн уникальных пользователей, и теперь им не придется тратить время на регистрацию и ввод своих данных в подключивших WB ID сервисах», – сказал директор департамента инноваций и развития экосистемы РВБ Игорь Коваль.

Цифровизация

«В «Профи.ру» мы верим, что хорошие дела начинаются с простых шагов. Теперь этот первый шаг станет еще легче – один клик, и вы уже выбираете мастера, который починит, построит, научит или вдохновит. Мы рады, что благодаря WB ID путь от идеи до действия станет короче, а знакомство с «Профи.ру» теплее и проще для миллионов людей», – сказал бренд-директор сервиса «Профи.ру» Иван Сидоров.

Объединенная компания Wildberries и Russ в мае 2025 г. начала тестировать единый аккаунт пользователя WB ID, который дает возможность авторизовываться в любом из продуктов компании в один клик. Первое время сервис тестировался сотрудниками внутри компании.

