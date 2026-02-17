Разделы

Коваль Игорь


СОБЫТИЯ


17.02.2026 Wildberries&Russ стала генеральным партнером Консорциума Big Data 1
02.12.2025 Молодые ученые Бауманки разработают новые инженерные решения для Wildberries & Russ 1
26.11.2025 РВБ и МИСИС заключили соглашение о сотрудничестве 1
22.09.2025 Wildberries & Russ начала тестировать интеграцию WB ID в сторонние сервисы – первым партнером стал «Профи.ру» 1
16.09.2025 РВБ и МГИМО подготовят специалистов для цифровой экономики 1
30.07.2025 Продавцы смогут управлять размером комиссии за продвижение в Wibes 1
18.07.2025 Студенты НГУЭУ будут разрабатывать EdTech-сервисы будущего в Wildberries & Russ 1
23.06.2025 Wildberries и Russ и ТГУ запускают совместную магистратуру «Дата-аналитика для бизнеса» 1
15.05.2025 Wildberries & Russ запускают совместную образовательную программу со Всероссийской академией внешней торговли 1
13.05.2025 CDNVideo обеспечила высокоскоростную загрузку видео в контентплейсе Wibes 1
07.05.2025 Wildberries & Russ получила образовательную лицензию 1
21.04.2025 Wildberries запустила монетизацию в собственной социальной сети 1
18.04.2025 Wildberries снизит комиссию для продвигающих товары в Wibes продавцов 1
06.03.2025 Группа Russ разработала служебное приложение для работы с рекламными поверхностями в метро Санкт-Петербурга 1
15.07.2024 Группа Russ разработала служебное приложение для задач по обслуживанию рекламных конструкций 1
21.06.2024 Группа Russ автоматизировала документооборот и процессы управления персоналом на платформе «1С» 1
23.11.2021 «Ростех» и Росжелдор объявили о начале сотрудничества в области безопасности железнодорожного комплекса 1
06.11.2013 Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем 1
22.10.2010 Управление процессами: компании поверили в BPM 1
29.09.2010 Российский бизнес оценил BPM в условиях кризиса 2
23.09.2010 Круглый стол CNews: «ВРМ в России: мода или потребность» 1
10.08.2010 «АМТ Банк» внедрил систему электронной очереди 1
29.07.2010 «АМТ банк» внедрил единую почтовую систему на базе Microsoft Exchange Server 2010 1
27.05.2010 «АМТ банк» оптимизирует работу с заемщиками на базе технологий ЦФТ 1
29.04.2010 ИТ в финансовом секторе: к чему привела "перезагрузка" 1
10.02.2010 18 февраля пройдет вебинар по управлению бизнес-процессами в «БТА Банке» 1
03.02.2010 18 февраля пройдет вебинар по управлению бизнес-процессами в «БТА Банке» 1
23.04.2009 «БТА Банк» автоматизирует документооборот на базе DocsVision 1
18.03.2009 Россия: VMware планирует вырасти вдвое 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Коваль Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG & IDS Scheer 207 5
Docsvision - ДоксВижн 1035 4
BI Telecom - БиАй Телеком 29 3
9116 3
Software AG 198 3
Citrix Systems 845 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 524 2
Progress Software - MarkLogic 29 1
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 22 1
Бизнес-Консоль 18 1
Broadcom - VMware 2512 1
SAP SE 5466 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
Microsoft Corporation 25338 1
Oracle Corporation 6903 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
KPMG 272 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1086 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Broadcom - VMware Россия - Виэмваре Рус 15 1
Scantronic Systems - Скантроник Системс 6 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 42 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1084 13
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 11
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 32 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8311 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 1
Альфа-Банк 1891 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
Торий НПП 46 1
Югория - страховая компания 43 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Благосостояние НПФ 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73867 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11488 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13091 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57535 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5894 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13039 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25567 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10149 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12419 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5301 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7353 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12365 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 690 3
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 325 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 2
Управляемость - Manageability 1960 2
Онлайн-мониторинг 84 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1041 2
Контроллинг 101 2
FinTech - Debt Collection - автоматизация подразделений по работе с заемщиками 10 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18798 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12082 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6706 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9813 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 434 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1419 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2060 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2832 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 904 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26126 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5152 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5696 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12302 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8158 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 3
Google Android 14825 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 2
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 112 1
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 1
ЦФТ Платформа 2 МСА - Mission Critical Application 2 1
Russ ГК - Russ.Метро 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - RWB Media 7 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 1
Apple iPad 3945 1
Apple iOS 8325 1
Intel x86 - архитектура процессора 1995 1
Microsoft Outlook 1429 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 293 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 661 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 144 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 118 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Ткачёв Роман 27 3
Башков Александр 5 3
Андреев Владимир 100 3
Кирейко Андрей 5 2
Серова Елена 320 2
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 51 2
Бутыркин Вячеслав 14 2
Симочко Сергей 1 1
Наскидаев Олег 9 1
Вожегова Мария 28 1
Харин Константин 6 1
Бакланов Олег 3 1
Сизонов Олег 1 1
Дронов Андрей 2 1
Надеждин Алексей 2 1
Жуков Юрий 2 1
Сазонтов Юрий 1 1
Акаев Владимир 3 1
Шабанов Евгений 2 1
Квашук Cергей 1 1
Гойко Вячеслав 24 1
Легкодимов Николай 3 1
Агнцев Роман 3 1
Идрисова Виттория 1 1
Новгородов Павел 1 1
Коптелов Андрей 119 1
Орловский Виктор 401 1
Оганесян Артак 31 1
Травников Андрей 19 1
Гузовский Денис 79 1
Данилов Сергей 16 1
Белайчук Анатолий 31 1
Фомичев Андрей 73 1
Козлов Михаил 175 1
Алешин Владимир 21 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Бейлезон Олег 32 1
Прохоров Юрий 64 1
Меднов Сергей 124 1
Попова Мария 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 158515 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46140 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 4
Европа 24686 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8230 2
Россия - СФО - Новосибирск 4707 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 1
Казахстан - Республика 5849 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Беларусь - Белоруссия 6084 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2998 1
Украина 7816 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2705 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 674 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51353 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31980 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6291 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26037 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7300 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3404 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55097 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6383 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3264 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 2
Образование в России 2571 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2327 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5913 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 348 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6513 1
Философия - Philosophy 501 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1290 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый вычет 49 1
Инфляция 123 1
Финансовый сектор - Инкассация 41 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 147 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6696 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5329 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1889 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7363 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 4
Gartner - Гартнер 3623 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 24 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 10 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 684 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 270 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
