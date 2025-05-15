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Идрисова Виттория
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Wildberries & Russ запускают совместную образовательную программу со Всероссийской академией внешней торговли 1
Идрисова Виттория и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
|Коваль Игорь 21 1
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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