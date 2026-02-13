Разделы

Минэкономразвития РФ ВАВТ Всероссийская академия внешней торговли Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Новый руководитель приступил к работе в Камчатском отделении «МегаФона» 1
22.08.2025 AW BI совместно со Skypro запустили бесплатный онлайн-курс по бизнес-аналитике 1
15.05.2025 Wildberries & Russ запускают совместную образовательную программу со Всероссийской академией внешней торговли 3
16.07.2024 В МФТИ разработали ИИ-платформу для тестирования уровня владения иностранным языком 1
01.08.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о первом этапе работы индустриальных центров создания отраслевого софта 1
05.04.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews: В ближайшее время мы запустим маркетплейс российского ПО 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
26.08.2021 Российские кинокомпании и ИТ компании получат 500 млн рублей для выхода на зарубежные рынки 1
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
13.03.2015 Александр Халаев TrippLite назначен вице-президентом по продажам в регионе MENA 1
04.10.2013 Из «Почты России» уволился замгендиректора, ответственный за госуслуги 1
26.10.2012 Назначен куратор московского госзаказа ИТ 1
12.10.2012 Елена Злобина назначена главой по маркетингу Acer в России 1
24.09.2012 Определен новый президент УЭК 1
30.09.2011 Xerox оснастил типографию Всероссийской академии внешней торговли оборудованием для производства книг 4
11.04.2011 Министр Щеголев, наконец, купил квартиру 1
17.05.2010 Георгий Макаров назначен генеральным директором «Синтерра-Дальний Восток» 1
12.04.2010 Доходы Игоря Щеголева резко сократились 1
20.11.2008 Топ-менеджер «Билайна» возглавит «Майкрософт Рус» 1
20.11.2008 Топ-менеджер «Билайна» станет президентом «Майкрософт Рус» 1
31.07.2007 В «Скай Линк» назначен зам гендиректора по коммерческой деятельности 1
14.04.2005 В "Мобиком-Центр" новые кадровые назначения 1
07.04.2003 Форум “Корпоративный портал - 2003” пройдет с 15 по 16 апреля 1
18.07.2002 Baan займется бизнес-образованием 1

Публикаций - 24, упоминаний - 29

Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
ВымпелКом - МСС-Старт - Мобайл-Центр 18 2
Microsoft Corporation 25337 2
Oracle Corporation 6902 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9245 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 2
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 2
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 21 1
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 1
OpenText - Hummingbird 50 1
Ростелеком 10414 1
МегаФон 10099 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 142 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14635 1
Meta Platforms - Facebook 4555 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
HP Inc. 5772 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
Acer Group - Acer Inc 2673 1
Xerox - The Haloid Company 1156 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Lenovo Motorola 3531 1
NVision Group - Энвижн Груп 686 1
АйТи 1440 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 102 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 201 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
GTS - Global Telesystems 43 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Почта России ПАО 2267 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Инкомбанк 8 1
Ленморниипорект 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8307 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1080 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Yota Lab технопарк 4 1
Mars Wrigley 21 1
Геокосмос 38 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6347 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4827 5
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 4
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3152 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5052 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3518 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
ФРИИ Акселератор 56 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1858 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1151 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2826 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13398 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4585 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7346 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26107 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Data monetization - Монетизация данных 1837 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1011 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2183 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Монохромное изображение - Monochrome image 635 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 789 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1443 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32021 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 896 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1229 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8206 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2090 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5921 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 308 3
Subaru Outback 10 2
Xerox DocuShare 20 1
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 1
Docker - Платформа распределённых приложений 446 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 1
YSoft SafeQ 26 1
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2086 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
Паршин Максим 323 5
Путин Владимир 3385 2
Рейман Леонид 1059 2
Щеголев Игорь 698 2
Сердюков Анатолий 84 2
Попов Алексей 338 2
Прянишников Николай 311 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Чумаченко Наталья 14 2
Щеголева Римма 11 2
Нургалиев Рашид 26 2
Прянишников Александр 2 2
Лысенко Сергей 8 1
Макаров Георгий 3 1
Злобина Елена 2 1
Никишина Вероника 3 1
Шаманский Максим 3 1
Музыкант Аркадий 1 1
Базанова Елена 1 1
Чикаке Тендай 1 1
Идрисова Виттория 1 1
Наливайко Алена 1 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Горбатько Александр 105 1
Носков Константин 239 1
Мишустин Михаил 753 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Греф Герман 469 1
Кисляков Евгений 93 1
Войтенко Олег 26 1
Никифоров Николай 1137 1
Исмаилов Рашид 63 1
Лихачев Алексей 44 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Козырев Алексей 326 1
Катамадзе Анна 118 1
Ермолаев Артем 379 1
Калугин Сергей 168 1
Приходько Сергей 28 1
Киселев Александр 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 12
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1056 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14550 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18367 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18808 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Германия - Федеративная Республика 12963 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 2
Европа 24684 1
Азия - Азиатский регион 5765 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1335 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3052 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 442 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
Украина 7815 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1256 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 516 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Россия - ЦФО - Орловская область 355 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1011 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир 105 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 229 1
СССР - Ленинград 112 1
Африка Северная 250 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 37 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 79 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 4
Льготы - Льготные кредиты 154 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6261 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1797 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 643 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 595 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1656 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 127 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1290 1
Налогообложение - Налог на прибыль 215 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 159 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6289 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3232 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
НКО - Некоммерческая организация 596 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8425 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1661 6
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 78 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 2
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 12 1
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 229 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РАН - Российская академия наук 2035 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 266 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 86 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 155 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 48 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 55 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
ФСО РФ - Академия 7 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
