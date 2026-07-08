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Никишина Вероника
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Никишина Вероника и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1111 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1266 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 523 1
|Путин Владимир 3447 2
|Беглов Александр 37 1
|Ильичев Владимир 5 1
|Васильев Евгений 132 1
|Полетаева Юлия 2 1
|Цицилин Алексей 1 1
|Щур-Труханович Лилия 1 1
|Ковшов Григорий 12 1
|Виткова Лидия 9 1
|Ситов Александр 4 1
|Белоусов Андрей 148 1
|Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455450, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455450, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.