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Никишина Вероника

СОБЫТИЯ


08.07.2026 RWB расширяет возможности российских производителей по выходу на зарубежные рынки 1
11.03.2026 Состоялось первое в этом году заседание Экспортного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга с участием экспертов компании «Газинформсервис» 1
26.08.2021 Российские кинокомпании и ИТ компании получат 500 млн рублей для выхода на зарубежные рынки 1
01.04.2021 Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix 1
23.04.2013 Минэкономразвития поможет МТТ выйти на новые зарубежные рынки 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Никишина Вероника и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 486 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1111 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1266 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 523 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 101 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 3
Минэкономразвития РФ - Департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности 2 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7607 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27194 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 543 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9832 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34459 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64362 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
Путин Владимир 3447 2
Беглов Александр 37 1
Ильичев Владимир 5 1
Васильев Евгений 132 1
Полетаева Юлия 2 1
Цицилин Алексей 1 1
Щур-Труханович Лилия 1 1
Ковшов Григорий 12 1
Виткова Лидия 9 1
Ситов Александр 4 1
Белоусов Андрей 148 1
Россия - РФ - Российская федерация 164868 5
Марокко - Королевство 225 1
Франция - Канны 114 1
Индия - Bharat 5840 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18986 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54496 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1240 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19408 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3328 1
Турция - Турецкая республика 2595 1
Узбекистан - Республика 1985 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3946 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57240 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2320 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27078 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1219 1
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 44 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 702 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455450, в очереди разбора - 727669.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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