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Индексная книга (каталог) CNews*
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Национальный проект Международная кооперация и экспорт Экспорт услуг Федеральный проект Национальная стратегия развития экспорта услуг



20.02.2025 Долгосрочные ИТ-тренды: чего ждет отрасль за горизонтом 2025 года 1
22.11.2024 Замедление и блокировка интернета на корню губят всю ИТ-индустрию. Основной удар приходится на удаленщиков 1
16.05.2024 Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов 1
23.04.2024 Обнинская компания «Метра» разработала систему автоматизированного контейнерного хранения для крупного добывающего холдинга 1
16.04.2024 Более 250 мер поддержки для цифровизации бизнеса собрано на платформе эффективность.рф 1
20.02.2024 Разработку столичного предприятия внедрят на кабельном заводе в Казахстане 1
14.02.2024 Столичный производитель железнодорожных систем управления увеличил объем испытаний продукции на 30% 1
08.02.2024 Предприниматели воспользовались сервисами МСП.РФ четыре миллиона раз 1
01.02.2024 Самозанятые граждане предоставили госкомпаниям товары и услуги на 7 млрд рублей 1
29.11.2023 Столичный производитель 3D-сканеров расширил рынок поставок продукции 1
09.08.2023 Чтобы эффективно тратить бюджетные деньги, власти создадут ИТ-систему ценой в полтора миллиарда 1
12.07.2023 ГК «Астра» и «Центр импортозамещения» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
08.02.2023 «Роббо» расширяет присутствие в Африке 2
22.07.2022 Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ 1
05.07.2022 Robbo поможет развивать образование в Таиланде 1
26.08.2021 Российские кинокомпании и ИТ компании получат 500 млн рублей для выхода на зарубежные рынки 1
20.07.2021 Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 1
07.07.2021 Доля софтверных компаний в экспорте товаров и услуг из России стала на треть весомее 1
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД 1
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров 1
29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией 1
20.07.2020 Правительство выделило 90 млн руб. на поддержку экспорта онлайн-сервисов, игр и облаков 2
10.07.2020 Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов 1
20.02.2020 «Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов 1
13.01.2020 «Цифровая экономика» исполнила бюджет хуже всех нацпроектов 1
11.11.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
16.08.2019 ИКТ-услуги станут самым быстрорастущим экспортом из России и достигнут $12 млрд в год 3
25.07.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм России 1
31.05.2019 Максим Тикуркин -

Компаниям не нужен только софт или только «железо», они хотят готовые решения

 1
22.04.2019 «Росэлектроника» поставит оборудование для Европейского космического агентства 1
06.02.2019 Lattelecom готов к самым масштабным переменам в своей истории – к смене названия 1
23.01.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД. Рынок растет, но не успевает за спросом 1
20.12.2018 Экспортеры ИТ-услуг добились от властей налоговых льгот 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
03.10.2018 В России готовят особый льготный режим для отечественных и зарубежных ЦОДов 1
05.03.2011 Объем продаж ICL-КПО ВС в 2010 г. вырос на 62% 1
09.11.2010 Объем реализации услуг и оборудования «ICL-КПО ВС» вырос на 64% за 9 месяцев 2010 г. 1
07.06.2010 В Дубне создается центр доклинических исследований в области нанотоксикологии 1
21.06.2007 Россия: ИТ-компании обвиняют государство в отсутствии поддержки 1

Публикаций - 41, упоминаний - 45

Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9746 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3223 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 3
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 3
IXcellerate - Икселерейт 125 2
Крок - Croc 1777 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 198 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
ICL ГК 386 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 2
Информзащита 765 2
Беспилотные авиационные системы 51 2
Yandex - Яндекс 7418 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Huawei 3950 1
Softline - Софтлайн 2845 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Atlassian 118 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Adobe Systems 1550 1
Autodesk 609 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 16 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
3data - 3дата 83 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Авантаж 66 1
DataPro - ДатаПро 93 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Ростех - Автоматика Концерн 1645 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
InfoWatch - Инфовотч 1020 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 985 2
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 383 1
Runa Capital 158 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 677 1
Prostor Capital - Простор Капитал 28 1
Waarde Capital 7 1
Лидер УК 23 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 7
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 362 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 238 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 2
Федеральное казначейство России 1783 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 41 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
Правительство Иркутской области 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5332 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2187 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5409 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6630 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3849 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5749 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4616 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4033 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12096 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9433 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11671 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3325 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7671 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6140 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12610 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1768 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 538 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3747 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11110 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1550 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2158 2
Реестр добросовестных экспортеров 200 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 269 7
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 19 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 18 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 971 1
Python - высокоуровневый язык программирования 950 1
Linux OS 10017 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5238 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2048 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1428 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 99 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 208 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 38 1
RoboETF 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 1
ROBBO LMS - ROBBO Learning Management System 3 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 270 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
FreeCAD 10 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Банк технологий 4 1
Путин Владимир 3189 9
Новиков Евгений 44 4
Белоусов Андрей 140 4
Фролов Павел 84 3
Овчинский Владислав 228 3
Мишустин Михаил 683 2
Медведев Дмитрий 1655 2
Рейман Леонид 1051 2
Березин Максим 115 2
Дьячков Виктор 36 2
Носков Константин 236 2
Михайлик Алексей 12 2
Фурсин Алексей 157 1
Сергунина Наталья 369 1
Греф Герман 422 1
Бабинская Наталья 1 1
Котов Анатолий 1 1
Кирсанов Игорь 1 1
Глазков Борис 47 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Макаров Валентин 222 1
Мотовилов Олег 71 1
Демидов Александр 20 1
Каплунов Павел 46 1
Тикуркин Максим 38 1
Фокин Дмитрий 21 1
Коновалов Олег 14 1
Самоукин Сергей 18 1
Смородин Геннадий 16 1
Филиппов Валерий 1 1
Исанов Дмитрий 1 1
Васильева Галина 1 1
Зайченко Валерий 1 1
Шадаев Максут 1015 1
Евтушенко Олег 143 1
Собянин Сергей 387 1
Никифоров Николай 1136 1
Мамонов Михаил 24 1
Оверчук Алексей 10 1
Шувалов Игорь 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 5
Беларусь - Белоруссия 5706 5
Европа 21806 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 4
Россия - ЦФО - Калужская область 986 4
Казахстан - Республика 5563 3
Азия - Азиатский регион 5556 3
Индия - Bharat 5469 3
Германия - Федеративная Республика 12706 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 3
Финляндия - Финляндская Республика 3610 3
Таиланд - Королевство 824 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1038 2
Южная Корея - Республика 6663 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Италия - Итальянская Республика 4358 2
Филиппины - Республика 565 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 2
Латвия - Латвийская Республика 817 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 2
Япония 13304 2
Африка - Африканский регион 3488 2
Саудовская Аравия - Королевство 588 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Ирландия - Республика 1012 1
Швеция - Королевство 3625 1
Сингапур - Республика 1855 1
Канада 4891 1
Израиль 2738 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Франция - Французская Республика 7860 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Испания - Королевство 3716 1
Узбекистан - Республика 1742 1
Нидерланды 3529 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3440 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2914 10
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 924 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8756 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4020 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1086 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7876 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5807 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 6
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 5
Национальный проект 308 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7648 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6737 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5455 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9885 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2445 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8084 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5040 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3672 2
САПР и графика 11 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Будущее России. Национальные проекты 21 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
The Register - The Register Hardware 1569 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 2
CNews Облачные сервисы 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
РАН - Российская академия наук 1884 1
МГУ - Биологический факультет 1 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 11 1
ИнфоКом 104 1
CeBIT 612 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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