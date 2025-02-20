Национальный проект Международная кооперация и экспорт Экспорт услуг Федеральный проект Национальная стратегия развития экспорта услуг
Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3189 9
|Новиков Евгений 44 4
|Белоусов Андрей 140 4
|Фролов Павел 84 3
|Овчинский Владислав 228 3
|Мишустин Михаил 683 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Рейман Леонид 1051 2
|Березин Максим 115 2
|Дьячков Виктор 36 2
|Носков Константин 236 2
|Михайлик Алексей 12 2
|Фурсин Алексей 157 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Греф Герман 422 1
|Бабинская Наталья 1 1
|Котов Анатолий 1 1
|Кирсанов Игорь 1 1
|Глазков Борис 47 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Макаров Валентин 222 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Демидов Александр 20 1
|Каплунов Павел 46 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Коновалов Олег 14 1
|Самоукин Сергей 18 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Филиппов Валерий 1 1
|Исанов Дмитрий 1 1
|Васильева Галина 1 1
|Зайченко Валерий 1 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Собянин Сергей 387 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Оверчук Алексей 10 1
|Шувалов Игорь 82 1
|САПР и графика 11 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|Будущее России. Национальные проекты 21 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|The Register - The Register Hardware 1569 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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