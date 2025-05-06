Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в девять раз

По итогам 2024 г. поставки литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан увеличились в девять раз по сравнению с 2023 г. На столицу приходится более 88% всего российского экспорта данной продукции в Узбекистан. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Рост поставок литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан демонстрирует высокий спрос на передовые технологии и продукцию столичных предприятий. Узбекистан занимает четвертое место среди ключевых торговых партнеров Москвы по поставкам этой категории товаров, что подчеркивает стратегическую важность сотрудничества между городом и республикой, — отметил Анатолий Гарбузов.

С 2019 г. центр «Моспром» помогает московским компаниям выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки — байерская программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются B2B- и B2G-встречи с потенциальными партнерами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций. Благодаря таким инициативам столичные предприятия укрепляют свои позиции за рубежом и увеличивают экспортный потенциал.

Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и др.