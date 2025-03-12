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Правительство Москвы ДИиПП Москва Моспром
Индивидуальной поддержкой экспортеров занимается Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей, в том числе по индивидуальному заказу, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы специалисты бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинский Владислав 228 7
|Собянин Сергей 397 4
|Ефимов Владимир 144 3
|Сергунина Наталья 369 1
|Прохоров Александр 102 1
|Анисимов Алексей 14 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Мукатова Лазокат 1 1
|Уваров Дмитрий 1 1
|Сошников Алексей 1 1
|Ликсутов Максим 125 1
|Гарбузов Анатолий 63 1
|Сухоставский Игорь 6 1
|Федюков Максим 6 1
|Вартанян Артём 11 1
|Анисов Ян 19 1
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