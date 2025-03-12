Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром

Индивидуальной поддержкой экспортеров занимается Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей, в том числе по индивидуальному заказу, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы специалисты бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.