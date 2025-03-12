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Правительство Москвы ДИиПП Москва Моспром

Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром

Индивидуальной поддержкой экспортеров занимается Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей, в том числе по индивидуальному заказу, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы специалисты бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.


12.03.2025 Поставки московской продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам увеличились в шесть раз 1
16.10.2024 Максим Ликсутов: в столице почти вдвое выросло производство высокотехнологичной продукции 2
01.03.2024 Производимые в Москве устройства для безналичной оплаты попали в реестр Минпромторга России 1
21.02.2024 С помощью сканеров столичного производства оцифровали более 6000 экспонатов Всероссийского музея декоративного искусства 1
20.02.2024 Разработку столичного предприятия внедрят на кабельном заводе в Казахстане 2
14.02.2024 Столичный производитель железнодорожных систем управления увеличил объем испытаний продукции на 30% 1
31.01.2024 Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил производство на 25% в 2023 году 1
29.11.2023 Столичный производитель 3D-сканеров расширил рынок поставок продукции 1
09.10.2023 Проект «Открой#Моспром» и VK запустили мини-приложение для развития промышленного туризма 4
15.05.2023 Последняя возможность попасть на масштабную отраслевую конференцию в сфере туризма 1
08.11.2021 Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы вырос почти на 15% 1
26.11.2020 В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров 3

Публикаций - 12, упоминаний - 19

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3981 2
ССД - Связьстройдеталь 10 1
CleanPower - Клинпауэр 2 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 35 1
Ростех - Автоматика Концерн 1651 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 1
Тексел 7 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Мультипас 14 1
Неорос - Neoros 9 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Мослифт АО 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 10
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 372 10
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13930 3
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 90 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67135 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19803 2
Оцифровка - Digitization 4596 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10838 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20813 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17167 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10614 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 655 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 461 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1788 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 79 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4248 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2258 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3590 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2362 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1587 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1537 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9691 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1194 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3447 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 894 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13884 1
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 71 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2163 1
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 39 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 32 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1624 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 395 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 11 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 211 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Vendotek - терминалы безналичной оплаты 6 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Банк технологий 4 1
Овчинский Владислав 228 7
Собянин Сергей 397 4
Ефимов Владимир 144 3
Сергунина Наталья 369 1
Прохоров Александр 102 1
Анисимов Алексей 14 1
Фурсин Алексей 157 1
Мукатова Лазокат 1 1
Уваров Дмитрий 1 1
Сошников Алексей 1 1
Ликсутов Максим 125 1
Гарбузов Анатолий 63 1
Сухоставский Игорь 6 1
Федюков Максим 6 1
Вартанян Артём 11 1
Анисов Ян 19 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43530 11
Россия - РФ - Российская федерация 146022 5
Казахстан - Республика 5581 2
Армения - Республика 2300 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 2
Узбекистан - Республика 1752 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 1
Европа 21831 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1050 1
Беларусь - Белоруссия 5737 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Польша - Республика 1964 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Нидерланды 3537 1
Латвия - Латвийская Республика 819 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Таджикистан - Республика 870 1
Саудовская Аравия - Королевство 592 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1237 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
Ближний Восток 2957 1
Земля - планета Солнечной системы 10417 1
Африка - Африканский регион 3495 1
Америка Латинская 1820 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3455 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48467 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9945 3
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 41 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2398 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5925 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29452 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1671 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4404 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51607 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 918 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18784 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5013 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3238 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 600 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8650 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1357 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2416 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1261 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1251 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4995 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4059 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 910 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1336 1
Спорт - Гольф 85 1
РАН - Российская академия наук 1890 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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