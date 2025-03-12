Поставки московской продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам увеличились в шесть раз

Развитие микроэлектроники в Москве способствует не только технологическому суверенитету, но и открывает новые возможности для международного сотрудничества. Высокотехнологичная продукция столичных предприятий востребована за рубежом. Наибольшим спросом пользуются запоминающие устройства, неоптические измерительные и контрольные приборы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Высокотехнологичная продукция, выпускаемая в Москве, отвечает международным стандартам и находит спрос у зарубежных партнеров, в том числе во Вьетнаме. Среди наиболее востребованных позиций — запоминающие устройства, неоптические измерительные и контрольные приборы, а также инструменты для измерения и контроля расхода и уровня жидкости. По итогам 10 месяцев 2024 г. объем поставок продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение экспорта связано с расширением производственных мощностей московских предприятий, совершенствованием технологических процессов и логистики», — отметил Анатолий Гарбузов.

С 2019 г. центр «Моспром» помогает московским компаниям выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки — закупочная программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются B2B- и B2G-встречи с потенциальными партнерами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций. Благодаря таким инициативам столичные предприятия укрепляют свои позиции за рубежом и увеличивают экспортный потенциал.

Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и др.