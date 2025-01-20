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Гарбузов Анатолий



20.01.2025 Анатолий Гарбузов: «Московская техническая школа» и НИТУ МИСИС запустили курс по квантовым технологиям 1
17.01.2025 Анатолий Гарбузов: Столичные производители электроники предлагают высокотехнологичные решения и расширяют ассортимент 1
16.01.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» за год выпустили 2,78 млн российских карт «Тройка» 1
14.01.2025 Производитель промышленных роботов наладил выпуск на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» 1
10.01.2025 Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города 1
09.01.2025 Три промышленных технопарка построили в 2024 г. по городской программе 1
09.01.2025 Столичные приборостроители расширяют ассортимент и наращивают производство 1
09.01.2025 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил модернизированный цех по производству электронных медизделий 1
26.12.2024 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в столице выросло более чем в два раза 1
09.12.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил RFID-решение для систем пожаротушения 1
06.12.2024 Столичные производители наращивают выпуск лазерного оборудования 1
27.11.2024 Анатолий Гарбузов: Разработчик газоаналитических систем локализует производство в промышленном парке Сенькино 1
27.11.2024 Досмотровая техника резидента ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность российских метрополитенов 1
22.11.2024 Анатолий Гарбузов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил в серию российскую микросхему для «умных» систем 1
18.11.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал российскую микросхему СВЧ трансформатора 1
13.11.2024 Объем производства компьютеров, электроники и оптики в Москве вырос более чем вдвое 1
11.11.2024 Производство машин и оборудования в столице выросло почти на четверть 1
29.10.2024 Столичные производители электрооборудования увеличили выпуск продукции на 11% 1
18.10.2024 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство литий-ионных батарей 1
16.10.2024 Максим Ликсутов: в столице почти вдвое выросло производство высокотехнологичной продукции 1
15.10.2024 Производитель электроники «Диджитал лаб» стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» 1
11.10.2024 Максим Ликсутов: в Москве в 1,4 раза выросло производство машин и оборудования 1
07.10.2024 Батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров начнут изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
03.10.2024 Москва заряжает: какие зарядные станции для электротранспорта выпускают в столице 1
30.09.2024 Шесть высокотехнологичных предприятий открыли производства в промышленном парке «Бутово» 1
30.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил новое высокопроизводительное медоборудование 1
27.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер 1
19.09.2024 Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 7,5 раза 1
17.09.2024 В Москве начинается массовое роботизированное производство печатных плат 1
17.09.2024 В Индустриальном парке «Руднево» появится новый завод по производству печатных плат 1
12.09.2024 От компьютеров до оптики: в Москве растут объемы производства высокотехнологичной продукции 1
03.09.2024 В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности 1
30.08.2024 Производитель промышленных роботов запустит производство на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» 1
26.08.2024 Выпуск компьютеров, оптики и электроники в столице вырос в два раза 1
13.08.2024 ОЭЗ «Технополис Москва» построила для резидентов свыше 5,5 тысячи квадратных метров «чистых комнат» 1
06.08.2024 «Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу 1
02.08.2024 От умных паспортов до роботизированных постаматов: московские предприятия создают передовую продукцию 1
30.07.2024 От лазерных станков до металлорежущих инструментов: какую продукцию для машиностроения производят в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
23.07.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» работают лаборатории мирового уровня 1
19.07.2024 «Московская техническая школа» запустила курсы по направлению «Беспилотный транспорт» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

Гарбузов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 6
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 2
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 8 2
Неорос - Neoros 9 2
Technored - Техноред - Технорэд 9 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 2
SAGA Technologies - САГА Технологии 12 2
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 14 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
Тексел 7 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Микробор Технолоджи 6 1
Лассард 11 1
ГЦМО ЭМС - Госцентр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости 4 1
Engy - Энжи 3 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ростех - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 8 1
Симба НПК 1 1
Парус Корпорация 552 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Парус электро - Связь инжиниринг 23 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Диджитал лаб 3 1
Incarnet - Инкарнет 6 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 7
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 3
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 2
FIBBEE - Фудтроникс 3 1
Рада-Фарма 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 1
Chirana+ - Хирана+ 7 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 43
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 42
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 29
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 18
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
Оцифровка - Digitization 4539 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 229 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 2
Маркировка - Marking 1054 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 2
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 86 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 113 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 3
ЭЛАР ЭларСкан 135 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 5 1
Собянин Сергей 381 23
Дегтев Геннадий 255 18
Ликсутов Максим 113 17
Лебедев Павел 34 2
Хасьянова Гульнара 141 2
Иванцов Илья 11 2
Лукин Артем 8 2
Воробьёв Алексей 8 2
Хвастунов Александр 3 1
Алиханов Антон 19 1
Федюков Максим 6 1
Вартанян Артём 11 1
Решетов Павел 2 1
Синюхин Олег 3 1
Балашов Александр 3 1
Иванов Иван 17 1
Воеводенко Александр 1 1
Манунин Александр 1 1
Константинов Евгений 4 1
Назаретян Артур 1 1
Ханзадеев Никита 1 1
Кабашенко Андрей 1 1
Клоков Александр 4 1
Швецов Дмитрий 6 1
Зезуля Алексей 2 1
Аминев Шамиль 8 1
Филиппов Дмитрий 7 1
Калашникова Оксана 4 1
Ковалев Анатолий 11 1
Воронцов Сергей 6 1
Власов Василий 3 1
Слободчиков Антон 3 1
Лебедев Иван 8 1
Моряков Павел 7 1
Лобанов Сергей 8 1
Шарапов Дмитрий 1 1
Кайгородцев Алексей 1 1
Цыганцова Анна 4 1
Фионов Степан 2 1
Акопов Сергей 21 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 46
Россия - РФ - Российская федерация 144186 21
Москва - Печатники 128 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 31 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 125 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Ближний Восток 2942 1
Африка - Африканский регион 3478 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Америка Латинская 1811 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 28 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Москва - САО - Молжаниновский район 16 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
ЦКП - Центр коллективного пользования 44 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 23 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Налогообложение - Налог на прибыль 202 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 37 1
Образование в России 2190 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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