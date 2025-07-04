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Лаверычев Илья
УПОМИНАНИЯ
Лаверычев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1515 2
|СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 8 2
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 2
|Дегтев Геннадий 268 2
|Овчинский Владислав 229 2
|Москва - Печатники 136 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44476 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150486 1
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