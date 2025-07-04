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Лаверычев Илья


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Анатолий Гарбузов: В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали наземный робот-дрон 1
12.04.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработана мобильная роботизированная установка для тушения пожаров 1
17.03.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали робота-амфибию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лаверычев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1515 2
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 8 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 94 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 245 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 403 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 511 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2606 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5838 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5605 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1295 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 55 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12459 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14149 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16367 1
Дегтев Геннадий 268 2
Овчинский Владислав 229 2
Москва - Печатники 136 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44476 2
Россия - РФ - Российская федерация 150486 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3219 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8021 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16837 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 964 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1964 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1389 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1005 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 629 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 263 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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