Разделы

Техника
|

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали робота-амфибию

Столичная компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» разработала многофункционального робота-амфибию, который может применяться для разведки и ликвидации последствий аварий на различных затопленных объектах, атомных станциях и шахтах. Производство предприятия локализовано на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В Москве в отрасли машиностроения занято около 200 предприятий, которые в том числе производят промышленных и сервисных роботов, а также робототехнические системы. Промышленники предлагают передовые решения, способные заменить человека на тяжелых и опасных производствах. Например, компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники», локализовавшая производство на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», разработала роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений. Сейчас в ассортименте предприятия более 20 моделей роботов разного класса и назначения, которые могут дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях», – сказал Владислав Овчинский.

Комплекс применяется на суше и под водой. Оператор через пульт дистанционно управляет роботом, а с помощью видеосистемы контролирует выполнение работ.

Разработка уже успешно прошла испытания в соленой воде и при высоких дозах радиации. Робот способен работать на глубине до 4 метров, поднимать и переносить до 25 кг груза под водой. На суше его можно использовать при разборе завалов после землетрясения, для разведывательных, аварийно-спасательных, взрывотехнических работ.

Комплекс состоит из мобильного робота – четырехгусеничное шасси с манипулятором, различным оборудованием и постом дистанционного управления. В качестве прототипа был взят сухопутный мобильный робототехнический комплекс, разработанный «СКТБ ПР» в 2018 г. Модернизация существующей конструкции позволила решить новые сложные задачи.

«Компания «СКТБ ПР» работает на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2013 г. и производит многофункциональные робототехнические комплексы и системы специального назначения для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. Оборудование, разработанное компанией, внедрено на ряд атомных электростанций, в частности оно осуществляет ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По словам разработчика, многофункциональный робот-амфибия не имеет аналогов в мире.

«Согласно полученному техзаданию, мы должны были разработать робот с манипулятором, способный проводить визуальную разведку на суше и в воде, спускаться на глубину 3,5 метра по разрушенным лестничным пролетам, преодолевать завалы, расчищать проходы, захватывать и транспортировать груз до 20 кг. В ходе испытаний робот показал соответствие всем заявленным требованиям по техническим и функциональным характеристикам. Помимо этого, комплекс может успешно выполнять разведывательные и спасательно-аварийные работы в шахтах, в том числе затопленных, а также под завалами, образовавшимися в ходе землетрясений», – сказал заместитель генерального директора «СКТБ ПР» Илья Лаверычев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проблемный стартап бывшего замминистра связи России получит $300 млн от американцев

Флагманские iPhone и Samsung больше не нужны. Создан процессор, превращающий дешевые смартфоны в монстров производительности

Microsoft установила пользователю пиратскую Windows, потому что лицензионная не активировалась

Российский разработчик «железа» Yadro впервые открыл центр разработки зарубежом

Microsoft опять поломала Windows 11. Обязательное обновление замедляет SSD и отправляет ПК в «синий экран смерти»

Русскоязычные хакеры за бесценок продают данные о людях, которых власти США прячут от опаснейших бандитов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM

Электромобили Evolute: обзор моделей

Показать еще

Наука

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые
Показать еще