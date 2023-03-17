В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали робота-амфибию

Столичная компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» разработала многофункционального робота-амфибию, который может применяться для разведки и ликвидации последствий аварий на различных затопленных объектах, атомных станциях и шахтах. Производство предприятия локализовано на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В Москве в отрасли машиностроения занято около 200 предприятий, которые в том числе производят промышленных и сервисных роботов, а также робототехнические системы. Промышленники предлагают передовые решения, способные заменить человека на тяжелых и опасных производствах. Например, компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники», локализовавшая производство на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», разработала роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений. Сейчас в ассортименте предприятия более 20 моделей роботов разного класса и назначения, которые могут дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях», – сказал Владислав Овчинский.

Комплекс применяется на суше и под водой. Оператор через пульт дистанционно управляет роботом, а с помощью видеосистемы контролирует выполнение работ.

Разработка уже успешно прошла испытания в соленой воде и при высоких дозах радиации. Робот способен работать на глубине до 4 метров, поднимать и переносить до 25 кг груза под водой. На суше его можно использовать при разборе завалов после землетрясения, для разведывательных, аварийно-спасательных, взрывотехнических работ.

Комплекс состоит из мобильного робота – четырехгусеничное шасси с манипулятором, различным оборудованием и постом дистанционного управления. В качестве прототипа был взят сухопутный мобильный робототехнический комплекс, разработанный «СКТБ ПР» в 2018 г. Модернизация существующей конструкции позволила решить новые сложные задачи.

«Компания «СКТБ ПР» работает на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2013 г. и производит многофункциональные робототехнические комплексы и системы специального назначения для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. Оборудование, разработанное компанией, внедрено на ряд атомных электростанций, в частности оно осуществляет ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По словам разработчика, многофункциональный робот-амфибия не имеет аналогов в мире.

«Согласно полученному техзаданию, мы должны были разработать робот с манипулятором, способный проводить визуальную разведку на суше и в воде, спускаться на глубину 3,5 метра по разрушенным лестничным пролетам, преодолевать завалы, расчищать проходы, захватывать и транспортировать груз до 20 кг. В ходе испытаний робот показал соответствие всем заявленным требованиям по техническим и функциональным характеристикам. Помимо этого, комплекс может успешно выполнять разведывательные и спасательно-аварийные работы в шахтах, в том числе затопленных, а также под завалами, образовавшимися в ходе землетрясений», – сказал заместитель генерального директора «СКТБ ПР» Илья Лаверычев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара.