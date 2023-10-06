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Овчинский Владислав



06.10.2023 Московский разработчик средств защиты каналов связи за 20 лет выпустил более полумиллиона устройств 1

05.10.2023 Московское предприятие создало мультисервисную стойку 1

03.10.2023 Колледж из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил набор студентов на инженерные специальности 1

29.09.2023 В индустриальном парке «Руднево» появится до 1,5 тыс. рабочих мест 1

27.09.2023 Россияне освоили революционный метод производства пластин для выпуска микросхем. Он в два раза дешевле иностранного 1

26.09.2023 Владимир Ефимов: в Москве разработали сервис по подбору мер поддержки для промышленников 1

26.09.2023 В Москве разработали инновационную технологию производства пластин из оксида галлия 1

21.09.2023 Столичная компания разработала программное обеспечение для роботизированных систем 1

08.09.2023 Столичная компания разработала дизайн модуля умного счетчика электроэнергии 1

30.08.2023 В Московский институт электронной техники подало документы рекордное количество абитуриентов 1

25.08.2023 Производитель систем видеонаблюдения получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1

24.08.2023 Более 10 тыс. специалистов обучат в Федеральном центре беспилотных авиасистем к 2027 году 1

23.08.2023 Москва построит 60 тыс. беспилотников за пять лет 1

03.08.2023 На подмосковной площадке «Руднево» началось производство конденсаторов 1

02.08.2023 Число зарегистрированных пользователей на инвестпортале Москвы достигло 98 тысяч 1

31.07.2023 На инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив 1

27.07.2023 Производитель первых в России высокоскоростных трансиверов из ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выручку в семь раз 1

20.07.2023 Увеличилось количество бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям 1

19.07.2023 На Московском нефтеперерабатывающем заводе построили автоматизированный терминал для железнодорожной отгрузки топлива 1

14.07.2023 Выручка участников кластера фотоники и микроэлектроники достигла 70 млрд рублей 1

10.07.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к разработке аппарата ИВЛ с функцией искусственного интеллекта 1

29.06.2023 Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза 1

28.06.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой 1

23.06.2023 Владислав Овчинский: на площадке «Руднево» зарегистрирован первый резидент 1

22.06.2023 Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза 1

15.06.2023 Около 700 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году 1

15.06.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» откроется 30 новых предприятий к концу 2023 года 1

15.06.2023 «Т1» анонсировал запуск производства беспилотных авиационных систем в «Руднево» 1

09.06.2023 Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась почти на 65% по итогам 2022 года 1

29.05.2023 В университете «МИЭТ» открылся центр оценки подготовки специалистов электронной промышленности 1

23.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет поставлять умное досмотровое оборудование 1

22.05.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начала производство усилителей радиочастотной мощности 1

19.05.2023 В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» 1

19.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ 1

15.05.2023 Около 20 тыс. новых рабочих мест будет создано в индустриальном парке «Руднево» 1

05.05.2023 Производство электрооборудования в Москве выросло на треть за первые два месяца 2023 года 1

02.05.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево» 1

26.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой специальных материалов для микроэлектроники   1

19.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала 1

13.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы 1


Публикаций - 118, упоминаний - 118

Овчинский Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1315 56
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 376 56
Приводная техника НТЦ ГК 12 7
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center 16 6
Федеральный центр беспилотных авиационных систем АНО 6 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 253 4
Неорос - Neoros 7 4
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис 7 3
Ростех - Автоматика Концерн 1465 3
Научные развлечения 5 3
Aeromax - Аэромакс 17 2
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 13 2
Завод Протон Зеленоград 5 2
Telegram Group 1223 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 2
Термико НПП - Научно-производственное предприятие 2 2
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 4 2
I5.Solutions - Проект И5 4 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 14 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin 16 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 67 2
5nine Software 1875 1
ВЭБ.РФ НМ-тех 31 1
Интеллектуальные системы 237 1
Базальт СПО - BaseALT 449 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 116 1
Системы и Технологии ГК 10 1
Бутис НПП 5 1
ГЦМО ЭМС - Госцентр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости 2 1
DSSL - Трассир НПП 1 1
МЦР - Мастерская цифровых решений 3 1
7342 1
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 5 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 1
AWG - АртВеб Групп 15 1
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 29 1
Электронинвест ГК 3 1
Biocad - Биокад 53 1
Цифровые технологии безопасности 1 1
Ангстрем-Телеком 3 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 2 28
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 15 8
Хирана+ 5 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
Композит 84 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 13 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 4 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 14 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 7 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 152 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 168 1
Porsche - Порше Руссланд 89 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 5 1
Рокор НПО 3 1
Роспотребнадзор РФ - Вектор ГНЦ ВБ - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - Новосибирский НИИ Вектор 1 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Курганмашзавод - Курганский машиностроительный завод 4 1
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 1 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 23 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 1
Фотоэксперт 2 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 2 1
Наукоград - технопарк 75 1
Имбиан лаб 1 1
Россети Ленэнерго 68 1
Рада-Фарма 2 1
Гранит 49 1
Tesla Motors 358 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 229 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 123 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 1
Volkswagen Audi Group 195 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 1
Москвич Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 8 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 66 111
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 272 99
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 7 64
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 103 59
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 40
Правительство Москвы 1871 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 2
Правительство Москвы - Городское агентство управления инвестициями 2 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 42 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 17 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 10 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 26 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 143 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 66 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 13 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 102 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 15 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
ОЭЗ Мегри - Особая экономическая зона 1 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 22 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 7
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 47 6
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний 1 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 6
Энергетика - Energy - Energetically 2431 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 797 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2330 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 5
Физика - Physics - область естествознания 1628 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 4
Здравоохранение - Реабилитация 330 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 255 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1371 3
Образование в России 816 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 230 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 165 56
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 5
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 90 4
РАН - Российская академия наук 1779 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 196 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 22 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 22 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
День молодёжи - 27 июня 5 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 1
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