Индексная книга CNews*
Овчинский Владислав
Публикаций - 118, упоминаний - 118
Овчинский Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дегтев Геннадий 199 88
|Ефимов Владимир 106 42
|Усачев Владимир 9 6
|Лысенко Эдуард 279 4
|Старков Антон 3 3
|Барашев Артем 3 2
|Собянин Сергей 271 2
|Белоусов Андрей 101 1
|Олейник Игорь 2 1
|Лукин Артем 3 1
|Урнышев Роман 28 1
|Беспалов Владимир 4 1
|Певчих Константин 1 1
|Дорофеева Светлана 1 1
|Колышкин Константин 1 1
|Жмылёв Владимир 1 1
|Скворцов Вадим 1 1
|Ломаков Артем 1 1
|Волосов Василий 0 1
|Шимко Василий 1 1
|Панасейко Сергей 1 1
|Щербаков Иван 27 1
|Балашов Александр 2 1
|Кузнецов Кирилл 18 1
|Калганов Игорь 49 1
|Дитрих Евгений 9 1
|Мантуров Денис 92 1
|Гирдин Игорь 3 1
|Рашкин Илья 4 1
|Филимонов Михаил 3 1
|Ковалев Анатолий 6 1
|Кузьмин Евгений 10 1
|Маковецкий Валерий 3 1
|Осипова Вероника 1 1
|Фурсин Алексей 156 1
|Сергунина Наталья 328 1
|Гаврилов Сергей 5 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.