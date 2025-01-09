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Incarnet Инкарнет

Incarnet - Инкарнет


09.01.2025 Столичные приборостроители расширяют ассортимент и наращивают производство 1
06.05.2024 Производство компьютеров, электроники и оптики в Москве выросло почти в 2,7 раза 1
01.02.2024 Столичный производитель выпустил более 100 мобильных комплексов для организации связи в труднодоступных местах 1
24.09.2019 В России создали автомобильный роутер, предоставляющий интернет до 200 Мбит/с 1
27.12.2013 В России создали автомобильный роутер, не теряющий сигнал сети 1
27.12.2013 В России создали автомобильный роутер, не теряющий сигнал сети 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Incarnet и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24625 1
Foxconn - Linksys 105 1
Belkin 49 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
BMW Group 446 2
Volkswagen Audi Group 207 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 3
Пропускная способность - Bandwidth 1744 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 242 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 2
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
Овчинский Владислав 228 2
Собянин Сергей 381 1
Лебедев Иван 8 1
Гарбузов Анатолий 46 1
Ликсутов Максим 113 1
Есин Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
CNews - Auto.CNews 51 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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