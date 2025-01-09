Столичные приборостроители расширяют ассортимент и наращивают производство

Московские компании производят устройства охранно-пожарной сигнализации, диагностическое медоборудование, телекоммуникационные и другие приборы, которые востребованы на внутреннем и внешних рынках. Например, один из производителей почти на 50% нарастил выпуск устройств бесперебойного доступа в интернет. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Приборостроение – одна из ключевых отраслей столичного машиностроения, которое занимает значительное место в экономике города. Сегодня в этом направлении работает около 760 столичных предприятий, которые обеспечивают потребности населения и способствуют устойчивому развитию технологической базы страны. Компаниям доступен широкий пул мер городской поддержки, позволяющий динамично развиваться, наращивать конкурентоспособность и обеспечивать как внутренний, так и внешний рынком востребованной высокотехнологичной продукцией», – сказал Анатолий Гарбузов.

Столичный производитель «Промприбор-Р» разработал газоанализатор для бытового применения. Устройство реагирует на метан и угарный газ и в случае обнаружения утечки или возгорания перекрывает подачу газа в квартире. Сегодня компания отгрузила уже 500 таких датчиков.

«В ближайшее время новинка сможет интегрироваться в систему «Умный дом», что позволит не только перекрывать подачу газа при утечке, но и своевременно включать вентиляцию и другие вспомогательные системы для обеспечения безопасности жильцов и их имущества», – сказал руководитель компании Иван Лебедев.

В свою очередь разработчик и производитель сетевого оборудования для транспорта торговой марки «Инкарнет» на 48% нарастил производство, изготовив в 2024 г. около 1,9 тыс. устройств для бесперебойного доступа в интернет. Ими оборудуют, в том числе, городской транспорт и автобусные остановки Москвы.

Также в 2024 г. компания представила два новых решения. В их числе одноплатный компьютер собственной разработки, способный работать в широком диапазоне температур. Его можно применять в офисах, на промышленных объектах, в транспорте и на улице. Компьютер со встроенным видеоускорителем позволяет одновременно выводить изображение на два экрана, а нейронный процессор производительностью 1 трлн операций в секунду – выполнять приложения искусственного интеллекта.

Столичная компания «Элар», разрабатывающая планетарные сканеры и программные платформы для организации электронных архивов, представила специальную модификацию планетарного сканера для Федеральной нотариальной палаты. Новое решение уже поставлено в 87 региональных отделений страны. С помощью таких устройств специалисты переводят бумажные архивы в электронный вид. При этом созданные копии отвечают всем требованиям безопасности и стандартам хранения.