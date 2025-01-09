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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лебедев Иван



09.01.2025 Столичные приборостроители расширяют ассортимент и наращивают производство 1
11.07.2024 Первый в России прикладной курс по генеративному видео научит создавать контент «от и до» с помощью ИИ 1
22.04.2024 Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату 1
16.02.2024 Столичный производитель наладит серийный выпуск новой модели газоанализатора для Арктики 1
13.11.2023 Фишинг издалека: число мошеннических сайтов на российском хостинге сократилось в два раза 1
24.08.2023 F.A.C.C.T. обнаружила с начала года более 2000 фишинговых сайтов для кражи аккаунтов в Telegram и WhatsApp 1
03.03.2023 Число заблокированных Group-IB фишинговых сайтов в 2022 году выросло в два раза 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Лебедев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Telegram Group 1983 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 1
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Элрон 1 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Arduino Software 60 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Incarnet - Инкарнет 6 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
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Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 58 2
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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 170 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
Hacktivism - Хактивизм 188 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 1
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур 19 1
Элрон - ELBEAR ACE-UNO 1 1
Элрон - SleepControl 1 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Arduino Shields 1 1
Arduino IDE 5 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
Neuralab Tech Solutions - Twinby 4 1
Ковнир Евгений 75 1
Акимов Максим 187 1
Носков Константин 236 1
Мишустин Михаил 676 1
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Ивашко Андрей 5 1
Шерейкин Максим 15 1
Котюков Михаил 9 1
Белановский Владимир 10 1
Любимов Юрий 3 1
Кузьмин Сергей 39 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
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Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 1
Газы - CO - Монооксид углерода - Оксид углерода - Угарный газ 23 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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