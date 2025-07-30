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Перегудов Павел
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Университет «Синергия» открыл первый в России факультет нейроанимации и цифрового контента 1
|11.07.2024
|Первый в России прикладной курс по генеративному видео научит создавать контент «от и до» с помощью ИИ 1
Перегудов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Кутуев Константин 1 1
|Елдышов Денис 1 1
|Быков Юрий 5 1
|Лебедев Иван 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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