Университет «Синергия» открыл первый в России факультет нейроанимации и цифрового контента

Первый в России факультет нейроанимации и цифрового контента открылся в университете «Синергия». Новое направление объединяет нейроанимацию, генеративное кино, интерактивные истории, NFT-контент, digital fashion, анимацию для метавселенных и Web3 — все, что формирует медиа завтрашнего дня. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

«Это факультет для тех, кто хочет не просто следовать за трендами, а задавать их. Сегодняшние студенты живут в медиареальности, которая меняется каждый день. Наша задача — научить их не просто использовать готовые инструменты, а создавать свои форматы, быстро адаптироваться к технологиям и становиться лидерами в новой цифровой культуре. Нейроанимация — это область, в которой сейчас развивается новое поколение медиамейкеров», — отметил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Открытие факультета — ответ вуза на глобальные изменения в медиаиндустрии, которые формируют новую реальность. Уже сейчас мировые киностудии Netflix, Disney, Warner Bros. используют нейросети для производства фильмов и сериалов, соцсети внедряют функции на основе генеративного ИИ, а метавселенные и NFT становятся частью цифровой экономики.

На факультете реализуются программы среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. Студенты осваивают работу с генеративными нейросетями (Midjourney, Runway, Sora), учатся создавать ИИ-видео и цифровых персонажей, разрабатывают AR/VR-проекты, а также создают и продвигают NFT в медиапространствах Web3.

Программа обучения на факультете нейроанимации выстроена по принципу практикоориентированного образования: уже с первого курса студенты формируют профессиональное портфолио, участвуют в реальных проектах и получают возможность монетизации своих работ через фриланс-платформы, NFT, международные конкурсы и собственные креативные инициативы.

Факультет развивает сотрудничество с ведущими digital-агентствами, технологическими платформами и киностудиями. Среди партнеров — агрегатор нейросетей Syntx, студия виртуального продакшена XOVP, студия нейросетевого видеоконтента «Не Канон» и фестиваль ИИ-фильмов MyFilm48. Список партнеров расширяется, что обеспечивает студентам доступ к современным индустриальным практикам и реальным кейсам.

Для содействия трудоустройству и карьерному росту обучающихся работает Центр карьеры университета «Синергия», который помогает в построении профессионального пути, поиске стажировок и первых заказов еще до завершения обучения.

Преподавать на факультете будут действующие эксперты из индустрии — режиссеры, digital-артисты, ИИ-аниматоры, продюсеры. Среди ведущих специалистов курса: Андрей Гладков — ИИ-аниматор, сценарист, основатель студии «Не Канон», Павел Перегудов — медиапродюсер, основатель конкурса ИИ-фильмов «My Film48», Павел Комаров — основатель платформы Syntx, Андрей Комиссаров — ведущий консультант по ИИ в образовании «Сберуниверситета» и др.