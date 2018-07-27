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Warner Bros. International Television Distribution
СОБЫТИЯ
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|27.07.2018
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«Яндекс» покажет сериал «Касл-Рок» по Стивену Кингу
«Яндекс» договорился с компанией Warner Bros. International Television Distribution об эксклюзивных правах на показ нескольких
|28.03.2014
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Warner Bros. Interactive Entertainment и «Фабрика Онлайн» запустят в России игру Infinite Crisis
игроков этих стран. «Это станет нашим первым шагом к цели: предложить игрокам всего мира по-настоящему соревновательную игру», — заявил Дэвид Хаддед, старший вице-президент по цифровому издательству Warner Bros. Interactive Entertainment. «Мы рады тому, что «Фабрика Онлайн» помогает нам создавать и растить русское сообщество игроков в Infinite Crisis. Эта компания имеет большое влияние на
|29.06.2011
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Онлайн-кинотеатр Now.ru получил права на фильмы Warner Bros.
Сайт-кинотеатр Now.ru объявил о начале нового сотрудничества со студией Warner Bros. С 28 июня подписчики сайта-кинотеатра Now.ru получат возможность смотреть блокбастеры студии Warner Bros., такие как «Начало», «Пункт назначения 3», «Мальчишник в Вегасе», «
|09.03.2011
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Warner Bros. выложит свои фильмы на Facebook
Голливудская киностудия Warner Bros. объявила о том, что уже тестирует свой новый сервис, который позволит продавать и давать напрокат пользователям фильмы через публичные страницы в социальной сети Facebook. Начиная
|27.09.2010
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«Билайн ТВ» покажет фильмы Warner Bros.
Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Уорнер Бразерс Диджитал Дистрибьюшн» подписали долгосрочное лицензионное соглашение, которое позволит абонентам «Билайн ТВ» просматривать по запросу все киноновинки студии. До конца года в меню
|21.04.2010
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Warner Bros. купила создателей LotRO
Компания Warner Bros. Home Entertainment объявила о приобретении студии Turbine Inc., разработчиков популярных MMORPG Dungeons and Dragons Online и Lord of the Rings Online. Основанная в Бостоне в 1994
|23.02.2010
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Warner Bros. приобретает Rocksteady Studios
Компания Warner Bros. Home Entertainment Group объявила о приобретении Rocksteady Studios, авторов одного из бестселлеров прошлого года - экшена Batman: Arkham Asylum."Rocksteady продемонстрировала свой
|06.10.2008
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1С - дистрибьютор продукции Warner Bros
Фирма «1С» и компания Warner Bros. Interactive Entertainment объявляют о заключении партнерского соглашения, согласно которому «1С» получает статус официального дистрибьютора продукции Warner Bros. Interactiv
|29.04.2008
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Warner Bros. запускает два новых сайта
Компания Warner Bros. вчера, 28 апреля, объявила о том, что запускает два новых сайта в рамках своей стратегии по увеличению прибыли от онлайн-рекламы. Сайт KidsWB.com был запущен в понедельник, сообщае
|11.10.2007
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Warner Bros. и Abu Dhabi подписывают $500 млн. договор
Компании Warner Bros. Entertainment и Abu Dhabi Media Company объявили о создании «долгосрочного многостороннего альянса».В рамках альянса компании будут финансировать «развлекательные проекты», как мин
|07.09.2007
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T-Works: Warner Bros. запустит новую социальную сеть
Компания Warner Bros. объявила о своих планах по запуску новой социальной сети под названием T-Works. В ней пользователи смогут взаимодействовать с популярными персонажами Warner Bros., среди кот
|11.07.2007
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HP поможет Warner Bros. перейти на формат 4K Digital
Компания HP объявила о том, что компания Warner Bros. Entertainment внедрила технологии хранения данных НР. Данная технология упрощает постпроизводственные процессы создания новых фильмов, а также позволяет переводить фильмы, отснятые
|07.03.2007
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Warner Bros. и Universal перейдут на цифровое распространение кинолент
нируется показ. Такой способ доставки является трудоемким, расходуется большое количество материала, на доставку также уходит много времени и денег. По мнению исполнительного вице-президента компании Warner Bros. по дистрибуции и воспроизведению Дарси Антонеллис (Darcy Antonellis), внедрение цифрового метода передачи фильмов в кинотеатры позволит уйти от проекторного способа воспроизведения
|24.11.2006
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EA заключила договор с Warner Bros.
Компания Electronic Arts подписала новый договор со студией Warner Bros. по которому она будет разрабатывать и издавать игру, основанную на вселенной «Гарри Поттера», а точнее на вселенной пятой книги этой серии.Согласно официальному заявлению, взаимосв
|27.07.2006
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ITunes пополнился сериалами от Warner Bros
Онлайновый магазин iTunes предложит любителям смотреть видео на плеере iPod набор сериалов от еще одной голливудской студии — Warner Bros. Home Entertainment Group. Во вторник компании подписали соглашение о продаже 113-серийной мыльной оперы «Друзья», научно-фантастического сериала «Вавилон 5», классических мультсери
|11.05.2006
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BitTorrent будет продавать фильмы Warner Bros.
Сайт BitTorrent одноименной компании из Сан-Франциско, договорился со студией Warner Bros. о продаже через файлообменную сеть BitTorrent некоторых фильмов и телесериалов, начиная с лета. Пользователи сети смогут приобрести около 200 блокбастеров Warner Bros., в то
|21.10.2005
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Warner Bros присоединилась к Blu-ray
Компания Warner Bros. Entertainment объявила о том, что ее подразделение по видеопродукции для домашнего пользования выпустит диски DVD в формате Blu-ray. Warner, решившая распространять фильмы в популя
|01.10.1999
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Warner Bros выпустит саундтрек к фильму Three Kings в Интернет
студия решилась на такой шаг. Безусловно, Three Kings Soundtrack появится и в музыкальных магазинах, но сначала он будет продаваться по Интернет. Это является в некотором роде тестовой операцией для Warner Bros и Atlas Entertainment, которая имеет право на продажу саундтрека в обычных магазинах, если продажа по Интернет провалится. Саундтрек будет продаваться на CDNow и MP3.com и появится
|04.08.1999
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Barry Meyer возглавит Warner Bros.
Компания Time Warner сообщила, что Barry Meyer займет пост генерального директора и председателя совета директоров телевизионной и киностудии Warner Bros. Он сменит ушедших в отставку Robert Daly и Terry Semel. В настоящее время Meyer исполнительный вице-президент и COO (chief operating officer) Warner Bros. На новую должность
Warner Bros. International Television Distribution и организации, системы, технологии, персоны:
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