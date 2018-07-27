Warner Bros. International Television Distribution

игроков этих стран. «Это станет нашим первым шагом к цели: предложить игрокам всего мира по-настоящему соревновательную игру», — заявил Дэвид Хаддед, старший вице-президент по цифровому издательству Warner Bros . Interactive Entertainment. «Мы рады тому, что «Фабрика Онлайн» помогает нам создавать и растить русское сообщество игроков в Infinite Crisis. Эта компания имеет большое влияние на

Голливудская киностудия Warner Bros . объявила о том, что уже тестирует свой новый сервис, который позволит продавать и давать напрокат пользователям фильмы через публичные страницы в социальной сети Facebook. Начиная

Компания Warner Bros . вчера, 28 апреля, объявила о том, что запускает два новых сайта в рамках своей стратегии по увеличению прибыли от онлайн-рекламы. Сайт KidsWB.com был запущен в понедельник, сообщае

Компания Warner Bros . объявила о своих планах по запуску новой социальной сети под названием T-Works. В ней пользователи смогут взаимодействовать с популярными персонажами Warner Bros ., среди кот

нируется показ. Такой способ доставки является трудоемким, расходуется большое количество материала, на доставку также уходит много времени и денег. По мнению исполнительного вице-президента компании Warner Bros . по дистрибуции и воспроизведению Дарси Антонеллис (Darcy Antonellis), внедрение цифрового метода передачи фильмов в кинотеатры позволит уйти от проекторного способа воспроизведения

Компания Electronic Arts подписала новый договор со студией Warner Bros . по которому она будет разрабатывать и издавать игру, основанную на вселенной «Гарри Поттера», а точнее на вселенной пятой книги этой серии.Согласно официальному заявлению, взаимосв

Сайт BitTorrent одноименной компании из Сан-Франциско, договорился со студией Warner Bros . о продаже через файлообменную сеть BitTorrent некоторых фильмов и телесериалов, начиная с лета. Пользователи сети смогут приобрести около 200 блокбастеров Warner Bros ., в то

Компания Warner Bros . Entertainment объявила о том, что ее подразделение по видеопродукции для домашнего пользования выпустит диски DVD в формате Blu-ray. Warner, решившая распространять фильмы в популя