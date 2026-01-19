Разделы

Орешкин Максим


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Власти создают национальный штаб по развитию ИИ 1
19.06.2025 Производители противопожарных ИT-систем: Национальный режим в госзакупках не работает 1
19.04.2025 Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства 1
06.03.2025 Россия хочет построить в Белоруссии завод по производству БПЛА 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
10.06.2024 Власти России: Пик поддержки и стимулирования ИТ пройден 1
30.01.2024 Россиян отлучают от Ozon и Wildberries. Власти делают все, чтобы забирать покупки было далеко и неудобно 1
02.05.2023 Путин одобрил суверенный российский протокол на замену TCP/IP 1
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1
20.12.2022 Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет 1
15.11.2022 Вице-премьер Чернышенко: ФОИВы должны предложить решения по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ 1
27.06.2022 Внедрение цифровых технологий в российском госуправлении обойдется в 4,8 миллиарда 1
16.05.2022 Упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту во главе с Грефом и Орешкиным 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
16.08.2019 В «Ростелекоме» всероссийский сбой. Пользователи по всей стране сидят без интернета 1
08.07.2019 В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 1
04.04.2019 Боты, чаты и BI. В Калининграде создают МФЦ нового поколения 1
15.11.2018 В России не выдают выписки о владельцах квартир: В онлайн-сервисе второй масштабный сбой за три месяца 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
04.09.2018 ЦОД Росреестра, парализовавший работу единого реестра недвижимости, заработал вновь 1
06.04.2018 «Лига Цифровой Экономики» представила идеи по развитию ИТ главе Минэкономразвития 1
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 1
08.02.2018 В России с помощью блокчейна совершена первая сделка по жилью 1
06.12.2017 Власти пригрозили россиянам уголовной ответственностью за майнинг биткоинов 1
13.11.2017 Официально: Россияне обязаны платить налог с биткоинов 1
24.10.2017 Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг 1
22.06.2017 Медведев одобрил оплату госуслуг в МФЦ 1
08.05.2017 МФЦ возьмут на себя функции ЗАГСов 2

Ростелеком 10376 7
Yandex - Яндекс 8545 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14439 3
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 2
Беспилотные авиационные системы 74 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 2
VK - Mail.ru Group 3536 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4568 2
Eaton 72 1
Тензор 136 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 149 1
IDX - Системы управления идентификацией 21 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 1
Globalstar - Глобалстар 185 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 84 1
RingCentral 15 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Флай дрон - Fly Drone 21 1
PolyService - Полисервис 4 1
Furuno Electric - Фуруно Еврус 16 1
Техноджет 1 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 467 1
МегаФон 10008 1
Восход ФГБУ НИИ 687 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 1
Huawei 4250 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
Veeam Software 328 1
IBM - International Business Machines Corp 9562 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1592 1
Acronis - Акронис 459 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8263 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 3
Почта России ПАО 2258 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1803 3
Газпром нефть 675 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1053 2
GFG - Lamoda - Купишуз 197 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1672 2
КонсультантПлюс 149 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
RTP Global 11 1
Altera Capital 3 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 43 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1509 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 102 1
Ростех - Калашников ГК - Тихие Крылья ГК 3 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 230 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 446 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1349 1
Транснефть 324 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Walt Disney Company 638 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Warner Bros. International Television Distribution 282 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3554 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5289 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3135 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3486 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 4
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 90 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 2
Федеральное собрание Российской Федерации 308 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 141 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 43 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
Кадастровая палата по Москве 1 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 491 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 71 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18458 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12028 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 607 3
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 106 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1016 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 343 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6175 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13374 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 691 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 546 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1840 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7368 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 540 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5886 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1535 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 220 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
FreePik 1467 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 303 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 946 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 6 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
HP Scanjet 29 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Google Android 14760 1
Apple iOS 8295 1
Rakuten Viber 653 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 565 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 798 1
Путин Владимир 3376 13
Медведев Дмитрий 1663 8
Акимов Максим 192 7
Мишустин Михаил 748 6
Набиуллина Эльвира 114 5
Абрамченко Виктория 18 4
Моисеев Алексей 33 4
Шадаев Максут 1158 4
Никифоров Николай 1137 4
Носков Константин 239 3
Левин Леонид 132 3
Греф Герман 466 3
Кисляков Евгений 93 3
Белоусов Андрей 146 3
Шипов Савва 102 3
Ведяхин Александр 168 3
Комар Евгений 20 2
Нестеренко Татьяна 42 2
Мантуров Денис 120 2
Казарян Карен 80 2
Артемьев Игорь 91 2
Васильева Ольга 24 2
Авербах Владимир 127 2
Решетников Максим 40 2
Шулика Виталий 10 2
Уваров Алексей 12 2
Фетисов Александр 32 2
Турчак Андрей 27 2
Белевцев Андрей 91 2
Коновалов Александр 13 2
Кулешов Александр 29 2
Кутепов Андрей 8 2
Котюков Михаил 10 2
Белановский Владимир 10 2
Григоренко Дмитрий 199 2
Гаричев Сергей 3 2
Попов Павел 23 2
Топилин Максим 7 2
Ханин Александр 50 2
Ковнир Евгений 75 2
Россия - РФ - Российская федерация 157808 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18719 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 2
Европа 24659 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2976 2
Россия - ДФО - Чукотка - Билибино 20 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 386 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 107 1
Беларусь - Минская область 16 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 58 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Беларусь - Белоруссия 6057 1
Америка - Американский регион 2190 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4309 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1828 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2691 1
Россия - СФО - Новосибирск 4681 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 1
Украина 7803 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1247 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1262 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 1
Россия - Крайний Север 319 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 49 3
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 22 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 639 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 2
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 111 2
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 543 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11427 3
Forbes - Форбс 921 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1150 2
Ведомости 1272 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1088 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Bloomberg 1427 1
РИА Новости 996 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1108 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 401 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 268 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
