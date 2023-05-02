Путин одобрил суверенный российский протокол на замену TCP/IP

В России разрабатывается отечественный аналог протокола TCP/IP, составляющего основу всего современного интернета. Он разрабатывается в рамках проекта «Интернет из России», но степень его готовности неизвестна. Владимир Путин одобрил его создание и пообещал обеспечить разработчиков необходимой поддержкой.

Обойдемся без TCP/IP

В России в обозримом будущем может появиться отечественный аналог протокола TCP/IP, лежащего в основе всего интернета. О необходимости развития отечественных интернет-протоколов говорил Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в индустриальный парк «Руднево» в составе ОЭЗ «Технополис-Москва».

Идея продвижения российского аналога TCP/IP рассматривалась в ходе обсуждения особенностей развития российских беспилотников. Концепция создания такого и внедрения такого протокола описана в проекте «Интернет из России», о котором упомянул председатель совета директоров ГК ООО «Техноджет» Александр Селютин.

Фото: rawpixel.com / FreePik Сможет ли российский аналог заменить TCP/IP, и как именно его будут продвигать в России, неизвестно

TCP/IP – базовый протокол современного интернета. Он создан более полувека назад, в 1972 г. в США, и описывает способ передачи данных в цифровом виде от источника к получателю. Его название это отсылка к двум основным интернет-протоколам – Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP).

Первые подробности

На момент публикации материала технические детали проекта «Интернет из России», а также степень готовности российской замены главного протокола современного интернета TCP/IP известны не были. На сайте «Техноджета» указано, что этот проект «базируется на собственном решении стеки протоколов информационного обмена РУСТП и включает в себя электронные сервисы в том числе для планирования и управления полетами, а также электронной торговой площадки, которая свяжет всех участников рынка и сделает услуги, предоставляемые с помощью БЛА прозрачнее и доступнее».

На том же сайте проект именуется и как «Суверенный российский интернет». В описании к нему сказано, что это «проект космического интернета на базе низкоорбитальной группировки».

По словам Селютина, в нынешнем своем виде отечественный ответ TCP/IP работает лучше зарубежного аналога. «Если задержка или потеря пакетов в TCP происходит в размере одного процента, то TСP восстанавливает эти пакеты в течение 360 сек. Мы восстанавливаем – 5,7 сек.» – отметил он.

Нужны деньги

По словам Селютина, отечественный протокол связи будет использоваться в системе управления беспилотниками. «На сегодняшний момент мы приступили к разработке системы управления этими аппаратами и модема связи, который будет работать на нашем собственном протоколе связи», – заявил он.

Александр Селютин добавил, что работа по импортозамещению иностранных технологий в сфере БПЛА началась еще 10 лет назад. «Понимая, что Россия зависима от зарубежных технологических информационно-телекоммуникационных решений, мы десять лет назад в инициативном порядке приступили к разработке собственного стека технологий, которые позволят создать независимое российское информационно-коммуникационное пространство», он подчеркнул, что этот стек технологий – и есть проект «Интернет из России».

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Селютин подчеркнул, что фундаментом технологических решений в данном случае «являются собственные протоколы передачи данных, внедрение которых позволит отказаться от использования стека американских сетевых протоколов TCP/IP». После этого он попросил у Владимира Путина «поддержки в реализации данного стратегического для страны проекта».

В ответ на вопрос Президента России о необходимых мерах поддержки Селютин заговорил о деньгах. «Конкретно нужно финансирование, нужно решение об утверждении хотя бы на равных правах российского протокола связи с американскими сетевыми протоколами».

Во имя суверенности

В ответ на предложения Селютина Владимир Путин сказал, что помощь обязательно будет. Президент России обратился к своему помощнику Максиму Орешкину: «Максим Станиславович, с коллегами поговорите, потом мне отдельно доложите, надо помочь». Глава государства добавил: «Если у вас продвинутые есть предложения, свои собственные, конечно, надо сделать все, чтобы их поддержать. <...> Это и технологический суверенитет, и лучшая конкурентоспособность, и независимость. <...> Потом вместе решим, какие конкретные шаги нужно предпринять. Обязательно будем помогать», – подытожил Владимир Путин.

Александр Селютин добавил, что поддержка государства может существенно сократить сроки разработки и развертывания нового протокола связи. «Опираясь на государственные возможности, эти технологические решения, мы в кратчайшие сроки готовы создать кооперацию, необходимую для скорейшего производства и развертывания как наземного, так и спутникового сегмента связи проекта «Интернет из России». По нашим расчетам, для развертывания понадобится от полутора до пяти лет», – сказал он.

Китай все придумал раньше

Идею по созданию отечественной замены TCP/IP Россия подсмотрела у Китая. Эта страна находится под постоянно растущими американскими санкциями с 2018 г., и ее власти, несомненно, хотят максимально отстраниться от западных технологий в пользу суверенных. Это проявляется во многом, в том числе и в производстве процессоров.

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О том, что Китай приступил к разработке своей альтернативы TCP/IP, стало известно весной 2020 г. Проект носит название New IP, и над ним трудится компания Huawei, которую США терроризируют годами. Власти оказывают ей посильную помощь. Как далеко Huawei продвинулась в этом, неизвестно, но по прошествии более трех лет национальный переход на New IP в Китае пока не состоялся.