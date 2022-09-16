Китай срывает планы США. Страна начала импортонезависимое производство чипов по современным нормам

Китайская SMIC начала массовый выпуск микросхем по топологии 14 нм без применения иностранных технологий и в настоящее время осваивает 7 нм и 5 нм. В планы США это не входило – американцы мечтают на корню уничтожить полупроводниковую отрасль КНР. Теперь Китай гораздо меньше зависит от других государств и может обеспечивать себя и другие страны микросхемами, в том числе, и для автомобилей.

Важное достижение для Китая

Китай освоил массовое производство 14-нанометровых микросхем без использования зарубежных технологий, пишет Tom’s Hardware. Добиться этого смогла компания Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), крупнейший в Китае контрактный производитель чипов. Входит в топ-10 мировых контрактных вендоров микросхем.

SMIC смогла сделать это вопреки попыткам США до основания разрушить полупроводниковую отрасль китайской промышленности и лишить КНР даже минимального потенциала развития в этой сфере. 14-нанометровое производство SMIC организовала на своем заводе под Шанхаем, что официально подтвердили местные чиновники. В частности, об этом напрямую заявил руководитель Шанхайской муниципальной комиссии по экономике и цифровизации Ву Цзиньчэн (Wu Jincheng).

Стоит отметить, что с топологией 14 нм компания SMIC знакома довольно давно. Выпуск микросхем по этой технологии уже давно не вызывает у нее трудностей, однако все предыдущие годы именно о массовом производстве речи не было.

Для примера, в конце 2019 г. на одной из китайских фабрик SMIC начался выпуск мобильных процессоров Kirin 710A. Заказчиком выступил китайский техногигант Huawei, в 2022 г. без официальных заявлений развернувший против России поток собственных санкций.

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Данное производство впору называть экспериментальным, так как на тот момент SMIC не удалось выйти на сколь-нибудь внушительные объемы. Основные заказы Huawei направляла тайваньской TSMC, но та отказалась сотрудничать с ней еще в 2020 г., не без влияния американских властей.

Не самый современный, но зато свой

14 нм – это сравнительно старый техпроцесс. Часть крупных производителей, например, SK Hynix, освоили его еще в 2013 г., а годом позже подтянулись и другие компании, включая Intel.

Но для Китая переход на собственное производство микросхем пусть и по техпроцессу девятилетней давности является большим достижением. В первую очередь это позволяет КНР не зависеть от других государств и делает страну более автономной по части современных технологий.

Кроме того, 14-нанометровые микросхемы, давно не использующиеся в актуальных моделях компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств, по-прежнему применяются в широком спектре устройств. Например, они являются частью интернета вещей и автомобилей.

Есть, к чему стремиться

SMIC, судя по всему, не намерена останавливаться на 14 нм. Как пишет Tom’s Hardware, компания в режиме нон-стоп проводит исследования с целью освоения техпроцессов 7 нм и 5 нм.

Это тоже не самые современные нормы, поскольку тайваньская TSMC и корейская Samsung еще в конце 2021 г. перешли на 4 нм. Тем не менее, многие компании до сих пор разрабатывают 7-нанометровые процессоры и лишь планируют перейти на 5 нм. К таковым относится AMD – второй после Intel игрок на мировом рынке CPU с архитектурой х86.

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Что до самой Intel, то она, тоже являясь чипмейкером, не так уж и далеко ушла от SMIC. В настоящее время ее фабрики рассчитаны на выпуск максимум 10-нанометровых микросхем, а производство чипов по более современным нормам она вынуждена заказывать на стороне – у TSMC. Впрочем, это не мешает ей выпускать чипы для MediaTek по древним техпроцессам.

Первые намеки на 7 нм SMIC сделала еще в 2020 г. Она заявила, что работает над технологией производства N+1, которая в итоге окажется более доступной альтернативой N7 компании TSMC. По словам представителей SMIC, выпущенные по N+1 микросхемы будут на 20% производительнее и на 55-63% энергоэффективнее в сравнении с 14-нанометровыми.

Подводные камни

По информации издания Global Times, 7-нанометровое производство микросхем развивается быстрее, чем ожидалось. В настоящее время оборудование SMIC N+1 готово к выпуску чипов небольшими партиями. Это доказывает, что SMIC может работать и развиваться без EUV-оборудования, которое власти США запретили поставлять в Китай.

Однако пока нельзя с уверенностью сказать, что SMIC действительно сможет наладить выпуск чипов по нормам 7 нм. С точки зрения плотности логических транзисторов N+1 от может стать альтернативой N7 компании TSMC. Тем не менее, TSMC, являясь крупнейшим в мире контрактным производителем чипов, располагает гораздо более передовыми технологиями изготовления микросхем, что привлекает крупных заказчиков в лице Apple, Qualcomm, AMD и других.

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На этом фоне пробуждение интереса у всемирно известных компаний к своей технологии N+1 может оказаться для SMIC весьма трудновыполнимой задачей. Также нельзя забывать, что SMIC все еще не до конца импортозаместила иностранное оборудование и потому не может выпускать чипы для Huawei. Эта компания могла стать ключевым клиентом SMIC, но для работы с ней сперва нужно получить экспортную лицензию США, поскольку SMIC использует немало американских технологий в своей работе.

Россия не может угнаться за Китаем

Пока Китай успешно осваивает техпроцессы начала прошлого десятилетия, Россия не может сдвинуться с мертвой точки под названием «65 нм». Это технология 20-летней давности, но на сентябрь 2022 г. ни один российский вендор микросхем не мог наладить выпуск по более современным нормам.

65 нм – это достижение компании «Микрон», называющей себя «чипмейкером №1 в России». У властей есть план по развитию отечественной электроники – в нем говорится о развитии 28-нанометрового производства на территории России к 2030 г. Строительство необходимой для этого фабрики уже началось. О более современных нормах речь не идет.