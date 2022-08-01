США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир

США хотят остановить экспорт в КНР оборудования для выпуска NAND-памяти. Китай в последние годы стал сильным игроком в этом сегменте и уже угрожает стабильности компаний Western Digital и Micron. Если власти США пойдут на этот шаг, то пострадают и другие крупные производители памяти, Samsung и SK Hynix, имеющие собственные заводы на территории КНР. Это основные поставщики модулей памяти для всех современных устройств.

Новый хитрый план США

США рассматривают возможность ввода новых лимитов на поставки американского «железа» для выпуска микросхем китайским производителям модулей флеш-памяти, пишет Reuters. Эти чипы используются во всех современных устройствах – смартфонах, часах, камерах, планшетах, компьютерах и т. д.

Под новые санкции попадет, в том числе, компания Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC), пишет агентство. Это стартап, основанный в КНР в 2016 г. и за шесть лет существования ставший крупным игроком на рынке производства чипов памяти. В настоящее время в ее распоряжении есть завод в городе Ухань, выпускающий до 100 тыс. 300-миллиметровых кремниевых пластин в месяц. В завершающей стадии находится строительство второй фабрики компании в том же городе, рассчитанной на выпуск еще 200 тыс. таких пластин на ежемесячной основе.

Пострадавшими в итоге могут оказаться конечные потребители - цены на SSD и устройства с флеш-памятью могут начать расти

О планах США «перекрыть кислород» китайским вендорам памяти агентству сообщили четыре человека, знакомые с этим вопросом. Штаты преследуют две цели – они хотят избавить американских производителей NAND-памяти от дополнительных конкурентов и попутно ослабить позиции Китая на глобальном рынке полупроводников, заодно укрепив свои.

Южную Корею тоже зацепит

Власти США, пытаясь уничтожить полупроводниковое производство в Китае, могут нанести ущерб и другим странам. На территории КНР стоят два заводы основного игрока мирового рынка NAND-памяти – южно-корейской компании Samsung ее доля составляет 35,3% (первое место). Свой интерес в Китае имеет корейская компания SK Hynix, находящаяся в процессе выкупа бизнеса Intel в Китае по производству флеш-памяти. Ее доля рынка – 18% (третье место, данные Statista.com за I квартал 2022 г.). Вторую строчку занимает японская Kioxia (18,89%).

Какую игру затеяла Америка

Репрессии, если они будут одобрены администрацией Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden), будут включать запрет на поставку американского оборудования для производства микросхем на заводы в Китае, которые производят усовершенствованные микросхемы NAND.

По информации двух неназванных собеседников Reuters, власти США собираются полностью запретить вывоз в КНР любого оборудования, применяемого при производстве NAND-модулей, в составе которых есть более 128 слоев. В настоящее время основными экспортерами этого «железа» в США являются две компании, размещенные в Сан-Франциско – это Applied Materials и LAM Research Corp.

Китайские заводы по выпуску NAND-чипов под прицелом

Этот шаг направлен, в том числе, на защиту единственных на мировом рынке американских производителей флеш-памяти. Это компании Western Digital и Micron. Они тоже входят в топ-5 мировых производителей, но лишь замыкают его – у WD лишь 12,5% рынка, и это четвертое место, а у Micron пятая строчка и 10,9%.

Согласно данным консалтинговой компании Yole Intelligence, производство чипов NAND в Китае выросло до более чем 23% от общемирового объема в 2022 г. с менее 14% в 2019 г, в то время как производство в США снизилось с 2,3% до 1,6% за тот же период. Что касается американских компаний, то почти все их производство чипов производится за границей.

На первые числа августа 2022 г. рассмотрение вопроса о новых санкциях находилось на начальном этапе, утверждают источники Reuters. На просьбу агентства прокомментировать возможные репрессии представитель Министерства торговли США, которое курирует экспортный контроль, ответил отказом. Он отметил лишь, что «администрация Байдена сосредоточена на подрыве усилий Китая по производству передовых полупроводников для устранения значительных рисков национальной безопасности.

Действительно серьезная угроза

YMTC может лишить WD и Micron их могущества на рынке NAND-памяти. Об этом говорится в отчете Белого дома, датированном июнем 2021 г. Документ гласит, что Western Digital и Micron в настоящее время «находятся под давлением низких цен YMTC».

Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек? Защита данных

Другими словами, китайский вендор активно демпингует, чтобы занять значимую долю рынка и подвинуть своих американских конкурентов. Компания получает крупные вливания со стороны властей КНР – в общей сложности она получили субсидии на сумму, эквивалентную $24 млрд. К тому же в настоящее время она ведет переговоры с Apple о поставке чипов памяти для ее iPhone.

Согласно статистике Yole Intelligence, на долю YMTC приходится около 5% мирового производства микросхем флэш-памяти. Это почти вдвое больше, чем год назад. Доля Western Digital, указано в ее отчете, составляет около 13%, а Micron – 11%.

Никаких китайских процессоров

Власти США настроены лишить Китай производства не только микросхем памяти, но и центральных процессоров. Механизм все тот же – Америка хочет запретить поставки в КНР необходимого для этого оборудования, притом первый и самый важный шаг в этом направлении уже сделан.

В данном случае власти США давят не на американских поставщиков «железа», а на голландскую компанию ASML – крупнейшего вендора для производства процессоров. Ранее она уже отказала Китаю в поставках суперсовременного оборудования для EUV-литографии, используемого для выпуска полупроводников по самым актуальным нормам на самых современных технологических процессах.

Процессоры китайского производства американским властям тоже не по нраву

В начале июля 2022 г., как сообщал CNews, США решили проделать тот же фокус и оборудованием ASML для DUV-литографии, используемом для выпуска микросхем по более старым техпроцессам. ASML пока не дала свое согласие, поскольку экспорт DUV-железа в Китай приносит ей внушительную часть суммарной выручки.

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике Защита данных

В Китае есть крупный контрактный производитель полупроводников – компания SMIC. Пока политики ведут свои споры, она потихоньку изучает современные методы литографии. В конце июля 2022 г. стало известно, что SMIC удалось освоить 7-нанометровое производство, клонировав технологии тайваньской компании TSMC – лидера в сегменте контрактного выпуска микросхем.