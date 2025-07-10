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Китай Хубэй Ухань

Китай - Хубэй - Ухань

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Фабрики-призраки» на корню рушат планы Китая по производству чипов. Они получают миллиардные инвестиции и сразу банкротятся 1
11.12.2023 Власти США громят европейских производителей оборудования для выпуска микросхем и осыпают деньгами азиатских 1
20.09.2023 Китай срочно ищет местное «железо» для литографии чипов памяти, чтобы заменить американское. Выделены миллиарды долларов 1
07.02.2023 Крупный китайский производитель флеш-памяти массово увольняет людей и выгоняет их из квартир. Виноваты санкции США 1
21.12.2022 Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента 1
16.12.2022 США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе 1
24.10.2022 Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США 1
13.10.2022 США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике 1
01.09.2022 Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах 1
01.08.2022 США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир 1
20.07.2022 Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD 1
08.07.2022 Создан первый в истории российский чип для SSD-накопителей 1
08.06.2022 Создан ИИ, работающий на ноутбуке и умеющий сбивать гиперзвуковые ракеты на подлете 1
20.04.2022 Цена подержанного «железа» для производства чипов во всем мире взлетела в разы 1
12.11.2021 «АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 1
04.08.2021 Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру 1
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
26.03.2021 Дешевым смартфонам Xiaomi конец. Компания готовится к росту цен 1
24.02.2021 На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей 1
03.12.2020 Как тепловизионные технологии помогают остановить пандемию 1
16.10.2020 Китай бьет рекорды закупок иностранных микросхем назло запретам США 1
25.08.2020 На мировом рынке смартфонов сокрушительный обвал. У покупателей нет денег 1
16.06.2020 Гонимый Америкой Huawei прорвался на первое место в мире по продажам смартфонов 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1
29.05.2020 Начались продажи чудо-флешки, защищающей от 5G и коронавируса. Ее можно заказать и в России 2
21.05.2020 Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд 1
18.05.2020 Результаты первого квартала 2020 года на российском рынке мобильных телефонов 1
05.05.2020 «Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» 1
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 1
27.04.2020 Власти задумали снизить налог на прибыль для ИТ-компаний 1
23.04.2020 Россиянам позволят дистанционно подписывать контракты с сотовыми операторами 1
17.04.2020 Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии 1
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост 1
06.04.2020 В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус» 2
30.03.2020 Остановлена сборка самого популярного смартфона в мире. Сроки возобновления неизвестны 2
18.03.2020 GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ 1
25.02.2020 Искать больных коронавирусом будет робот 1
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 2

Публикаций - 61, упоминаний - 67

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12325 18
Samsung Electronics 10406 15
Huawei 4049 11
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 45 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 959 8
Xiaomi 1841 7
Intel Corporation 12353 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1518 6
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 127 6
Applied Materials 294 6
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 439 5
Lenovo Group 2315 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 4
ZTE Corporation 754 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 416 4
Google LLC 12010 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 768 4
Siemens AG - Siemens Group 2606 4
Lam Research - Novellus Systems 107 4
BBK OPPO Electronics 395 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 3
MediaTek - Ralink 543 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 3
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 73 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 134 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 3
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 19 3
Cisco Systems 5169 2
Amazon Inc - Amazon.com 3064 2
Microsoft Corporation 24935 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13420 2
Qualcomm Technologies 1859 2
Meta Platforms - Facebook 4480 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 310 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 434 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 2
China Mobile 410 2
HP Inc. 5724 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 2
Valeo 9 2
BorgWarner 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РЖД - Российские железные дороги 1952 1
ВТБ - Почта Банк 474 1
Связной ГК 1375 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2555 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 168 1
Volvo Cars 253 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Магнит - Дикси Мегамарт 7 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1085 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
Медицинский центр Западного Китая - West China Medical Center - Западно-Китайской больницы 1 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 12 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 286 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 279 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Renault Groupe 161 1
Ford 416 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
НСПК - Национальная система платежных карт 864 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 101 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 9 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
МКНЦ им. А. С. Логинова ГБУЗ - Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова 3 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 445 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 374 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 378 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 326 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 18 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 205 1
UK Ofcom - Office of Communications 31 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6123 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2610 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 17 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 518 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 38 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
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