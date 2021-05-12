Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei

Китайские власти собираются запретить использование в своей стране 5G-оборудования шведской Ericsson. Это станет ответом на аналогичный запрет Швеции, коснувшийся телеком-железа Huawei, введенный в октябре 2020 г. и до сих пор не отмененный. Для Ericsson это обернется крупными потерями, поскольку компания зарабатывает в Китае в разы больше, чем на родине.

Санкции в ответ на санкции

Китайские власти намерены значительно усложнить деятельность шведской телекоммуникационной компании Ericsson в ответ на европейские санкции против Huawei. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Ericsson может лишиться права на участие в расширении 5G-сети в КНР в случае, если власти Швеции не снимут запрет на использование в стране телеком-оборудования производства Huawei.

Противостояние Швеции и Китая, где меж двух огней оказалась Huawei, началось в октябре 2020 г. Власти страны запретили использование оборудование компании в строительстве сотовых сетей пятого поколения якобы из соображений национальной безопасности.

В попытке оспорить решение европейского государства Huawei обратилась с иском в шведский суд. На момент публикации материала решение по этому делу принято не было – вердикт может быть вынесен до конца II квартала 2021 г. Если суд встанет на сторону государства, Китай заблокирует поставки оборудования Ericsson в страну.

Руководство Huawei утверждает, что ее 5G-техника не несет никакой угрозы национальной безопасности. В судебном иске компания указала также, что решение о запрете его использования в стране власти Швеции приняли в первую очередь для поддержки Ericsson.

Для Ericsson блокировка в Китае будет означать потерю солидной части выручки

Представители Ericsson не отреагировали на планы властей Китая о внесении ее в свой «черный список». Акции компании после этих угроз обрушились на 4%.

Ericsson не враг Huawei

На рынке телекоммуникационного оборудования и технологий Huawei и Ericsson являются конкурентами. Но, тем не менее, именно Ericsson была первой, кто отреагировал на блокировку базовых станций Huawei властями Швеции.

Компания выступила против решения своего государства и заявила, что непременно уйдет из страны, если Huawei останется в «черном списке». По информации издания Daily News, об этом прямым текстом написал гендиректор Ericsson Берье Экхольм (Borje Ekholm) в своем письме министру торговли Швеции Анне Холлберг (Anna Hallberg).

В письме Экхольм упомянул и ZTE – еще одну телекоммуникационную компанию из КНР, попавшую под санкции Швеции. Он подчеркнул, что Ericsson останется в стране, только если «бан» будет снят с обеих этих компаний.

Анна Холлберг ответила на письмо главы Ericsson. Она сообщила ему, что правительство Швеции не может снять запрет на «железо» Huawei и ZTE, потому что секретариат Управления почт и телекоммуникаций Швеции принял соответствующее решение на основе рекомендаций Министерства безопасности и вооруженных сил страны.

Почему Ericsson защищает конкурента

По данным портала GizChina, на мировом рынке в настоящее время есть три основных поставщика 5G-оборудования – Ericsson, Huawei и Nokia. В этом свете Ericsson были бы выгодны любые ограничения, затрагивающие Huawei, но вместо этого компания борется за снятие санкция со своего соперника.

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WSJ пишет, что на деле Ericsson очень выгодна «разблокировка» Huawei в Швеции. Сам Берье Экхольм лоббирует снятие санкций с Huawei потому, что из 100% продаж Ericsson лишь 1% приходится на Швецию, тогда как на Китай – 8%. Помимо этого, в китайском подразделении Ericsson работает 13 тыс. человек, плюс в этой стране у компании расположено производство.

Таким образом, Ericsson потеряет значительно больше от запрета на деятельность в Китае нежели от ухода с шведского рынка. К тому же, Китай в настоящее время – это крупнейший рынок 5G-сетей. По данным Global Times, четыре основных государственных оператора связи этой страны готовятся к проведению раунда испытаний 5G-оборудования, чтобы определить, кто из производителей будет допущен к поставкам базовых станций для следующего этапа строительства общенациональной сотовой сети.

Где еще запрещено «железо» Huawei

5G-оборудование разработки Huawei запрещено к использованию не только в Швеции. С 2018 г. его нельзя применять при строительстве сотовых сетей в США и Австралии, а в апреле 2021 г. пишет Reuters, аналогичный запрет вступил в силу в Румынии. Канада, по данным CBC, в настоящее время тоже рассматривает отказ от телеком-оборудования этого вендора.

В России прямого запрета на 5G-станции Huawei пока нет, как нет и самих общедоступных сетей пятого поколения. Существует лишь несколько тестовых сетей с минимальной зоной покрытия, а также сеть «для избранных», которую МТС запустил в Москве в начале марта 2021 г.

Китай пока не реагирует на сомнения Канады и решение Румынии, а вот Австралии он дал отпор, хотя и не связанный с 5G. В 2020 г. Австралия обвинила КНР в причастности к пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Этот вирус начал свое распространение в декабре 2019 г. из китайского города Ухань.

В ответ на обвинения власти Поднебесной ограничили импорт в страну целого ряда австралийских товаров, в том числе и продовольственных. Под запрет попали, помимо прочего, вино и говядина.