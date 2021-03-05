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В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным

Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

МТС запустил первую сеть 5G, к которой могут подключиться обычные пользователи. Но сделать это смогут не все – сеть работает лишь в нескольких районах Москвы, а доступ к ней получат только абоненты, отобранные самим оператором по целому ряду параметров. Сеть работает на частотах 4,4-5 ГГц вместо международного диапазона 3,4-3,8 ГГц.

5G не для всех

В России начала работу первая сотовая сеть пятого поколения (5G), доступная обычным потребителям. Ее запустил оператор МТС, но подключиться к ней смогут лишь избранные пользователи, притом сама сеть работает лишь в Москве.

Сеть нового поколения доступна только в нескольких популярных местах российской столицы, то есть о покрытии всего города речи пока нет. Также следует учесть, что сама сеть развернута на частотах 4,4-5 ГГц (частотный диапазон n79), который поддерживают не все существующие 5G-смартфоны. Напомним, что международный диапазон частот для 5G – это 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят спутниковой связью и силовыми структурами.

К тому же, сети на выбранных МТС частотах, частично входят в диапазон 4,7-4,9 ГГц, недоступный для строительства сетей связи на значительной территории России. Как сообщал CNews, он используются в системах обнаружения «свой-чужой» в различной иностранной военной технике, даже в самолетах НАТО. Из-за этого Международный союз электросвязи выпустил требование, согласно которому страны, желающие построить внутреннюю инфраструктуру связи с использованием диапазона 4,7-4,9 ГГц на расстоянии менее 300 километров от других государств, обязаны запрашивать у них соответствующее разрешение. Россия имеет сухопутную границу сразу с несколькими странами НАТО – Латвией, Литвой, Польшей и Эстонией. Также она граничит с Украиной, которая тоже стремится стать членом этого военно-политического блока. В НАТО входят и США, с которыми у России есть морская граница.

Кого подключат

МТС будет самостоятельно определять, кто сможет пользоваться 5G-сетью, а кто и дальше продолжит выходить в интернет через LTE или даже 3G. Отсев абонентов происходить автоматически на основе целого ряда параметров, включая данные об их передвижениях, близости к зоне действия сети, а также количествe подключенных к номеру услуг и частотtих использования.

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Отбор абонентов 5G-сети МТС будет очень строгим

Объем потребляемого мобильного трафика тоже будет влиять на принятие решения о предоставлении абоненту доступа к сети 5G. Представители МТС заверили, что для анализа используются сугубо обезличенные данные.

Тем, кому посчастливится пройти отбор, оператор пришлет SMS-сообщение с приглашением подключиться к пилотной 5G-сети и активировать опцию «Доступ в 5G». МТС не будет тарифицировать передачу данных при нахождении абонента в сети пятого поколения, плюс можно будет при желании даже раздавать 5G-интернет по Wi-Fi и пользоваться файлообменниками.

К основным преимуществам новой сети МТС относится высокая скорость доступа, достигающая 1,5 Гбит/с. Кроме того, оператор предоставляет возможность пользоваться безлимитным интернетом – ограничений нет ни по объему потребляемого трафика, ни по скорости доступа.

Где работает сеть

На момент публикации материала МТС предлагала опробовать сеть нового для России поколения, например, на университетской площади у здания МГУ, главной аллее и катке ВДНХ, в «Сколково» в районе ул. Малевича и ТРК «Остров мечты». Список мест, где заработала эта сеть 5G, также включает: Никольский пассаж, Ветошный переулок; Лубянскую площадь, ул. Большая Лубянка, Центральный детский магазин; отель «St. Regis Москва Никольская»; Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий Мост, ЦУМ, Петровский пассаж; Москворецкую набережную, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушскую набережную; Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ; ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенскую и Пречистенскую набережные; Пресненскую и Краснопресненскую набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережную Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»; смотровую площадку на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark; Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле».

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Карта покрытия 5G-сети МТС. Нажмите для увеличения

В планы МТС входит увеличение количества зон доступа к 5G и в целом покрытия сети. Сроки появления новых ее участков, в том числе и за пределами Москвы, на момент публикации материала известны не были.

Как российские операторы осваивают 5G

Оператор МТС не только запустил первую, по его утверждению, пользовательскую, пусть и далеко не общедоступную сеть 5G. Именно он стал первым российским оператором, сумевшим получить лицензию на строительство таких сетей.

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Интеграция

Эту лицензию МТС предоставил Роскомнадзор – как сообщал CNews, она была выдана в конце июля 2020 г., а срок ее действия истекает 16 июля 2025 г. Эта лицензия дает МТС право запускать 5G в диапазоне частот от 24,25 до 24,65 ГГц.

Но на самом деле самая первая пилотная зона 5G-сетей появилась в России значительно раньше, и без участия МТС. CNews писал, что в начале августа 2019 г. ее запустили оператор Tele2 и компания Ericsson. Они организовали сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц в Москве, в районе Тверской улицы.

Самым первым из российских сотовых операторов разрешение на тестирование сетей 5G получил «Мегафон», притом еще летом 2017 г. Ему разрешили использовать частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25–29,5 ГГц в 11 городах, встречавших Чемпионат мира по футболу в 2018 г. – «Мегафон» участвовал в создании телекоммуникационной инфраструктуры для него.

В конце 2017 г. разрешение на тестирование 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц на территориях ряда объектов в восьми регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, было предоставлено структурам «Ростелекома».

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