Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G

Россия хочет построить сети 5G на частотах 4,7-4,9 ГГц, но из-за этого без этих сетей останутся все, кто живет на расстоянии 300 км от границ с другими странами. Это связано с тем, что данный диапазон используется в военной технике в системах обнаружения «свой-чужой», и Россия, в частности, «Ростелеком», давно осведомлена об этом.

5G для избранных

Жители приграничных областей и городов России могут надолго остаться без сотовых сетей пятого поколения из-за того, что их собираются строить на «отечественных» частотах. Без связи пятого поколения, сверхбыстрыми темпами развивающейся во многих других странах, придется обойтись тем, кто живет на расстоянии до 300 километров от границы с другими странами.

Об этом сообщил президент «Ростелекома» и глава комитета РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) по цифровой экономике Михаил Осеевский. Он добавил, что такие ограничения будут необходимы, если Россия решит построить сети 5G на частотах 4,7-4,9 ГГц, тогда как большинство стран используют 3,4-3,8 ГГц. В России он занят спутниковыми сетями Минобороны и ФСО, а также спутниковой ретрансляцией федеральных телеканалов, и они не спешат высвобождать его.

Как передает слова Осеевского агентство «Прайм», без 5G могут остаться Псковская, Ленинградская, Астраханская, Ростовская, Волгоградская и Калининградская области. Также пользоваться сетями LTE и 3G вместе с GSM придется жителям запада Московской области, но этими регионами список не ограничивается.

В чем причина

Невозможность постройки 5G в приграничных областях и населенных пунктах продиктована исключительно выбором диапазоном частот. Если 3,4-3,8 ГГц не отдают российские силовики, то 4,7-4,9 ГГц используется в системах обнаружения «свой-чужой» в различной иностранной военной технике, даже в самолетах НАТО.

Многим Россиянам придется и дальше жить без 5G-сетей

Россия имеет сухопутную границу сразу с несколькими странами НАТО – Латвией, Литвой, Польшей и Эстонией. Также она граничит с Украиной, которая тоже стремится стать членом этого военно-политического блока. В НАТО входят и США, с которыми у России есть морская граница.

Из-за этого Международный союз электросвязи выпустил требование, согласно которому страны, желающие построить внутреннюю инфраструктуру связи с использованием диапазона 4,7-4,9 ГГц на расстоянии менее 300 километров от других государств, обязаны запрашивать у них соответствующее разрешение. Что самое важное, для российской стороны это не новость, что подтвердил Михаил Осеевский.

«Этот риск был известен. Был получен отказ от целого ряда государств, поэтому пока ситуация выглядит таким образом, что вся территория России на расстоянии 300 километров от границ остается без возможности развертывания там сетей пятого поколения. Это серьезный вызов, думаю, это будет обсуждаться на самом высоком уровне. Тем не менее, работа идет, есть позиция крупнейших российских компаний, которые буквально на прошлой неделе рассмотрели вопросы внедрения технологий, использующих мобильную связь пятого поколения», – сказал президент «Ростелекома» (цитата по «Прайм»).

Кто останется без связи

Михаил Осеевский не уточнил, какие именно страны ответили России отказом на запрос о строительстве 5G-сетей на диапазонах 4,7-4,9 ГГц на приграничных территориях. Он также не рассказал, жителям каких именно областей придется пользоваться морально устаревшими сетями LTE, 3G и GSM, пока их соотечественники осваивают 5G.

Михаил Осеевский подтвердил, что в России давно знают о недостатках частот 4,7-4,9 ГГц

Между тем, первые упоминания 300-километровой «зоне отчуждения» появились еще в 2019 г., и тогда говорилось, что это расстояние касается лишь сухопутных границ – для морских оно составляет и вовсе 450 км.

В апреле 2020 г. о невозможности использования 5G в целом ряде населенных пунктов России сообщило и Минцифры в своем проекте концепции создания и развития сетей 5G в России – как пишут «Ведомости», в эту зону попал даже Санкт-Петербург, расстояние от которого до границы с Эстонией составляет всего 134 км.

Telegram-канал «Нецифровая экономика» опубликовал карту, на которой видно, что без связи 5G может остаться вся приграничная территория России. В ряде случав захватываются целые области, в других – только некоторые их города. Например, забыть о 5G на годы вперед могут вся Астраханская и Ростовская области, запад Московской области, плюс эта граница вплотную подходит к Новосибирску и Екатеринбургу.

Карта России без 5G по версии «Нецифровой экономики»

Со странами НАТО, если не считать еще не вступившую в этот блок Украину, граничат лишь несколько областей. С Эстонией в России, к примеру, одна граница у Псковской и Ленинградской областей, а вся российско-польская граница является частью границы Калининградской области. Псковская область также граничит с территорией Латвии, а Калининградская – с Литвой. Морская граница России с США проходит через Берингов пролив.

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У Ленинградской области также есть общая граница с Финляндией, которая в НАТО не входит. В целом, Россия также граничит с Норвегией, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией, Грузией, Азербайджном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Северной Кореей (КНДР). Дополнительно есть морская граница с Японией (через проливы Лаперуза и Кунаширский).

Россия без современных сотовых сетей

На момент публикации материала в России не было построено ни одной полноценной сети пятого поколения, вне зависимости от диапазона, пользоваться которыми могли бы обычные граждане. При этом Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) дала добро на строительство таких сетей еще почти год назад – в марте 2020 г. Разрешение распространялось как на обычные сети, так и на специализированные – технологические и корпоративные.

Впрочем, предоставив такое разрешение, Комиссия уточнила, что строить 5G-сети можно, но про «международный» диапазон 3,4-3,8 ГГц можно забыть (он занят военными), и предоставила вместо него 24,25–24,5 ГГц, даже не «пограничный» 4,7-4,9 ГГц.

Но сетей 5G в России нет не только из-за занятости нужного диапазона – в стране отсутствует еще и необходимое для них «железо». Поначалу предполагалось, что строить сети можно будет как на отечественном, так и на иностранном оборудовании, но все изменилось в середине июня 2020 г., когда Минцифры России выступило с предложением по кардинальному изменению федерального проекта «Информационная инфраструктура» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика», в рамках которого и производится строительство новых сотовых сетей.

Министерство предложило идею отложить строительство сетей 5G в России до 2024 г. и создавать их исключительно на российском оборудовании, которое пока никем не производится. Операторы связи сразу же воспротивились этому – они раскритиковали эту идею, сославшись на то, что четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.

Первая российская базовая станция для сетей 5G увидела свет лишь в конце сентября 2020 г. – ее представила госкорпорация «Ростех». На ее производство нужно около 40 млрд руб.

Если власти не выделят операторам «международный» диапазон частот под 5G, то это может вылиться для них в гигантские убытки. По данным РБК, если им придется строить 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц (идею отдать им этот диапазон высказало Минцифры), то к уже 2030 г. их накопленный убыток достигнет 354,3 млрд руб. и продолжит расти еще десять лет, вплоть до 2040 г. Для сравнения, развитие сетей в «международном» диапазоне позволит операторам, по их собственным подсчетам, получить первую положительную расчетную прибыль в размере 44,2 млрд руб. в 2027 г. и увеличить ее до 290 млрд руб. к 2030 г. Затраты на высвобождение частот нужного диапазона в масштабах всей России операторы оценили в 253 млрд руб.

В декабре 2020 г. стало известно, что из-за всей этой неразберихи с диапазонами власти задумали отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон. Другими словами, российские сети пятого поколения могут быть построены на базе сетей LTE, и подобный опыт у российских операторов уже есть. В середине прошлого десятилетия власти разрешили им использовать диапазон частот от 1800 до 2100 МГц, которые изначально применялись в сетях второго и третьего поколений (GSM и 3G), для LTE (4G).