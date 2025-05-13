Получите все материалы CNews по ключевому слову
Остров Мечты ХК парк развлечений
«Остров Мечты» – масштабный культурно-развлекательный кластер, расположенный в Нагатинской пойме на территории 100 гектаров. Ключевой градостроительный проект нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Здесь расположен первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Парк развлечений «Остров Мечты» включает 10 тематических зон с экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.
Остров Мечты ХК и организации, системы, технологии, персоны:
|Рензяев Константин 65 2
|Тетерин Денис 2 2
|Назаров Алексей 71 2
|Кеня Алексей 1 1
|Крушинин Алексей 19 1
|Маслянкин Алексей 8 1
|Манзюк Юлия 5 1
|Малевич Казимир 8 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Калмыков Андрей 2 1
|Адливанкин Борис 1 1
|Арсеньев Игорь 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.