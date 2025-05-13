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Остров Мечты ХК парк развлечений

Остров Мечты ХК - парк развлечений

«Остров Мечты» – масштабный культурно-развлекательный кластер, расположенный в Нагатинской пойме на территории 100 гектаров. Ключевой градостроительный проект нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Здесь расположен первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Парк развлечений «Остров Мечты» включает 10 тематических зон с экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.


13.05.2025 В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса 1
10.01.2024 UserGate обеспечил защиту цифровой инфраструктуры крупной международной строительной компании 1
15.07.2022 На туристическом портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий по столице 1
15.09.2021 МТС и Huawei разогнали базовую станцию 5G до рекордных в России 5,6 Гбит/сек 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 2
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
05.10.2020 Corpsoft24 автоматизировала парк развлечений «Остров мечты» 3
06.08.2020 Tele2 ускорила интернет в Москве на крупных инфраструктурных объектах 1
13.03.2020 МТС строит инфраструктуру связи для тематического парка «Остров Мечты» 3
13.03.2020 МТС строит инфраструктуру для «Острова мечты» 2
04.03.2020 Cstore открыл магазин в парке «Остров мечты» 2

Публикаций - 13, упоминаний - 20

Остров Мечты ХК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 4
8436 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Ростелеком 9892 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 212 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Apple Inc 12251 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 1
Huawei 4008 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 645 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
МегаФон 9212 1
ПИК Digital - ПИК Технологии 2 1
Северсталь Проект 3 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 339 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 449 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 156 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 417 2
Почта России ПАО 2153 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Газпром нефть 634 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Komatsu - Комацу 18 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Абрау-Дюрсо 20 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Белая Дача Трейдинг 5 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 811 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Синара ГК - Sinara Group 105 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
Восток-Сервис ГК 53 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 67 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 15 1
Никольский пассаж ТЦ 2 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 3 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 8 1
ФУД Сити ОРПЦ - оптово-розничный продовольственный центр 6 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Черемушки 59 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2572 1
Федеральное казначейство России 1810 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 604 1
Правительство Иркутской области 31 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 1
Парк Зарядье 41 1
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