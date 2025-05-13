Остров Мечты ХК - парк развлечений

«Остров Мечты» – масштабный культурно-развлекательный кластер, расположенный в Нагатинской пойме на территории 100 гектаров. Ключевой градостроительный проект нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Здесь расположен первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня, который расположен в Москве, в Нагатинской пойме. Парк развлечений «Остров Мечты» включает 10 тематических зон с экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.