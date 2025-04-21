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Московский планетарий



21.04.2025 Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет 1
08.10.2024 Портал Большой российской энциклопедии ликвидируется 1
30.06.2024 Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям 2
15.07.2022 На туристическом портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий по столице 1
26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях 1
31.05.2013 Посетители Московского планетария смогут с помощью жестов управлять виртуальным телескопом 1
22.10.2012 Московский планетарий: теперь онлайн и в 3D 1
25.07.2011 БИТ автоматизировал московский «Магазин космических сувениров» 1
09.11.2009 Московскому планетарию исполнилось 80 лет 2
14.07.2008 МГТС начала модернизацию 4 АТС Замоскворецкого центра услуг связи 2
13.05.2008 Московский планетарий объявлен банкротом 2
08.10.2007 Приступил к работе Нижегородский планетарий 1
29.01.2007 Пулковских астрономов выселят на Кольский полуостров? 1
05.11.2004 На московский планетарий не хватило денег 3
20.03.2001 Российские вундеркинды - будущее высоких технологий 1

Публикаций - 15, упоминаний - 21

Московский планетарий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24790 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 1
Intel Corporation 12273 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
8396 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 829 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 1
DORS 14 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 366 1
Intel Microcomputer Software Lab 1 1
ИнтерЭВМ - Международный центр по информатике и электронике 7 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 1
Carl Zeiss AG 304 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 67 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 218 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
Аэроплан 14 1
Энергомашконсалтинг 1 1
Союзмультфильм - Союзмультпарк 2 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1007 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 81 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 711 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 791 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 114 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 597 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 70 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Минюст РФ - ГРП ФБУ - Государственная Регистрационная Палата 2 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы - Сады и парки Москвы 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1398 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4660 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9844 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2991 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9335 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5693 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5489 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1148 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16257 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17296 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4473 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5589 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16303 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12780 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2511 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2995 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7332 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4481 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3090 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12353 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4906 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11809 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 543 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6409 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3472 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5948 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 674 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 833 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3661 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3379 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5008 1
1С:Розница 103 1
Microsoft Kinect 199 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 452 1
Discover Moscow - Познакомься с Москвой 5 1
Datastack Artefact 10 1
Posiflex CR 8 1
Posiflex PD 6 1
Posiflex LM 1 1
Posiflex PB 1 1
Posiflex KB 2 1
Microsoft WWT - World Wide Telescope - Глобальный телескоп 5 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 241 1
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 33 1
Сергунина Наталья 369 1
Гаврилов Юрий 13 1
Тарасов Алексей 6 1
Тищенко Сергей 2 1
Федотова Татьяна 17 1
Тамбовцев Илья 6 1
Ахметов Камилл 4 1
Потапов Андрей 7 1
Семенов Михаил 23 1
Олешко Андрей 1 1
Клепач Станислав 1 1
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Антонов Владимир 5 1
Юферев Александр 1 1
Беляев Владимир 5 1
Березин Владимир 1 1
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Балдин Артем 1 1
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Чуханков Илья 1 1
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Казахстан - Республика 5614 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Япония 13346 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7654 1
Индия - Bharat 5517 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3181 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 765 1
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Украина 7654 1
США - Калифорния 4637 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
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США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Луна - спутник Земли 1486 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 666 1
Америка Центральная 79 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 465 1
Норвегия - Шпицберген - Свальбард 35 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6452 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4949 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 607 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5913 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1688 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2733 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1528 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 565 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4740 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Физика - Градус Цельсия 289 1
Физика - Physics - область естествознания 2672 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6816 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2055 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7860 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5720 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6134 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3020 1
Зоология - наука о животных 2680 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 988 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 96 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 940 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 286 1
Информатика - computer science - informatique 1084 1
Геология - Ледник - Glacier 212 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 513 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 369 1
Судебная власть - Мировой суд 114 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 162 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 303 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1197 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 2
Комсомольская правда ИД 67 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 6 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 1
Wikipedia - Википедия 527 1
Microsoft Research 139 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 974 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 180 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 390 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 615 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 108 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 8 1
Государственный Русский музей 48 1
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 12 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
РАН - Российская академия наук 1917 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День молодёжи - 27 июня 928 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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