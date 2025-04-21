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Московский планетарий
Московский планетарий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 369 1
|Гаврилов Юрий 13 1
|Тарасов Алексей 6 1
|Тищенко Сергей 2 1
|Федотова Татьяна 17 1
|Тамбовцев Илья 6 1
|Ахметов Камилл 4 1
|Потапов Андрей 7 1
|Семенов Михаил 23 1
|Олешко Андрей 1 1
|Клепач Станислав 1 1
|Рублёва Фаина 1 1
|Антонов Владимир 5 1
|Юферев Александр 1 1
|Беляев Владимир 5 1
|Березин Владимир 1 1
|Долгалев Алексей 1 1
|Балдин Артем 1 1
|Лихачева Елизавета 2 1
|Рощина Екатерина 1 1
|Березовик Юрий 2 1
|Любимова Ольга 3 1
|Качалов Антон 2 1
|Wirt Richard - Вирт Ричард 9 1
|Путин Владимир 3228 1
|Микитасов Игорь 1 1
|Чуханков Илья 1 1
|Microsoft Research 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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