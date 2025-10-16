Разделы

Медейко Владимир


УПОМИНАНИЯ


16.10.2025 Интернет-энциклопедия «Рувики» и Государственный архив России заключили соглашение о сотрудничестве 1
08.10.2024 Портал Большой российской энциклопедии ликвидируется 2
19.12.2023 По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос 1
18.10.2010 Российского партнера «Википедии» обвинили в экстремизме 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Медейко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4420 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 11 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 2
Московский планетарий 15 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4738 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 355 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3424 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3489 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2903 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1121 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 2
Data monetization - Монетизация данных 1786 1
Wiki - Вики - режим Википедии 250 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1989 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 1
Podcasts - Подкастинг 285 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7911 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 825 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16901 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 50 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 297 1
Wikipedia - Wikisource - Викитека 3 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 902 1
Путин Владимир 3314 2
Козловский Станислав 4 2
Медведев Дмитрий 1661 1
Хинштейн Александр 146 1
Шейкин Артем 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1719 1
НКО - Некоммерческая организация 543 1
Фашизм - Fascismo - Фашистское общественно-политическое движение 52 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 57 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4894 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 612 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8257 1
Blacklist - Чёрный список 659 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3626 1
Wikipedia - Википедия 566 3
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 2
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 8 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
Руниверсалис - Runiversalis 7 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1099 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
РНБ - Российская национальная библиотека 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1619 1
