Получите все материалы CNews по ключевому слову
Медейко Владимир
УПОМИНАНИЯ
Медейко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 11 3
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 2
|Московский планетарий 15 1
|Путин Владимир 3314 2
|Козловский Станислав 4 2
|Медведев Дмитрий 1661 1
|Хинштейн Александр 146 1
|Шейкин Артем 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154567 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392999, в очереди разбора - 732837.
Создано именных указателей - 184456.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.