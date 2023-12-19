По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос

В России прекращает работу «Викимедиа.ру» – сообщество, годами занимавшееся поддержкой энциклопедии Wikipedia в стране. Причина – в потенциальных планах российских властей признать основателя сообщества иноагентом. Самой «Википедии» пока ничего не угрожает, но государство уже предпринимало попытки заблокировать ее.

Энциклопедия останется без поддержки

Некоммерческое партнерство «Викимедиа.ру», которое на протяжении полутора десятков лет занималась поддержкой энциклопедии Wikipedia, в самом ближайшем будущем прекратит свое существование. Об этом открыто заявил его основатель Станислав Козловский, и он не стал скрывать причин принятия такого решения.

Как пишет ТАСС, прекращение деятельности «Викимедиа.ру» – это следствие планов российских властей признать Козловского иностранным агентом. Списки иноагентов обновляются еженедельно по пятницам, а пополняет их российский Минюст. Сам Козловский на протяжении 25 лет работал в Московском госуниверситете (МГУ), где ему и сообщили о грядущих изменениях в его жизни.

«В эту пятницу меня (22 декабря 2023 г. – прим. CNews), по информации, поступившей в ректорат МГУ, признают иностранным агентом. Со вчерашнего дня я больше не сотрудник МГУ», – сказал Козловский (цитата по ТАСС).

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«Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру". Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет», – добавил основатель сообщества.

Заявление на стол

Козловский написал на форуме российской версии онлайн-энциклопедии, руководство МГУ, в котором он работал, поставило его перед выбором из двух вариантов, каждый из которых предполагал прекращение его карьеры в МГУ. «Передо мной положили две бумаги – приказ с увольнением по статье «за прогулы» и заявление «по собственному». Я выбрал последнее», – написал он.

Публикация о закрытии сообщества

Козловский также отметил, что он рассказал о случившемся на общем собрании «Викимедиа.ру», после чего было принято общее решение о закрытии организации. Процесс ликвидации может занять несколько месяцев, считает Станислав Козловский.

15 лет истории

Всемирная онлайн-энциклопедия Wikipedia существует с 2001 г., примерно в тот же период начала развиваться и ее российская составляющая – начали появляться первые статьи. Некоммерческая организация «Викимедиа.ру» заработала семью годами позже, в 2008 г., то есть на момент выхода материала ей было 15 лет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника, в функции сообщества не входило управление российской «Википедией» – вместо этого оно занималось «поддержкой вики-проектов в России», а также разрабатывало различные «учебники и онлайн-курсы по редактированию "Википедии"». В числе задач сообщество было проведение семинаров и мастер-классов о самой энциклопедии и сторонних вики-проектах. Также участники организации «проводили конференции и другие мероприятия для википедистов из России», пишет агентство.

Предшествующие события

Приблизительно за полгода до заявления Козловского сообщество «Викимедиа.ру» покинул один из его высокопоставленных представителей – Владимир Медейко, занимавший в организации пост директора. Он оставил свою должность в мае 2023 г., чтобы возглавить АНО «Интернет-энциклопедия Рувики». Эта автономная некоммерческая организация занимается разработкой прямого аналога и конкурента оригинальной «Википедии» – энциклопедии «Рувики» которая заработала в тестовом режиме спустя всего месяц после появления Медейко в штате АНО – в июне 2023 г.

«Рувики» – лишь один из множества отечественных клонов «Википедии». В этом же списке, помимо прочих, числятся проекты «Руниверсалис» и онлайн-версия «Большой российской энциклопедии».

Российские власти на протяжении как минимум девяти лет мечтают о создании в стране полноценного заменителя «Википедии» – еще в ноябре 2014 г. Президентская библиотека совместно с Российской национальной библиотекой приступила к разработке проекта такого рода. Летом 2016 г. бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал создать рабочую группу по разработке «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала».

В июле 2019 г. российский заменитель «Википедии» было решено строить силами создателей «Большой российской энциклопедии», а через три месяца определились бюджет проекта и сроки его завершения – 2 млрд руб. и весна 2022 г. В ноябре 2019 г. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по русскому языку назвал «недостоверной» информацию в оригинальной «Википедии» и предложил отказаться от нее в пользу «Большой российской энциклопедии». Спустя еще месяц Правительство России распорядилось создать некоммерческую организацию, которая займется созданием суверенной «Википедии» – российской онлайн-энциклопедии. Также был утвержден устав этой организации. Саму энциклопедию планировалось построить на базе сетевой версии «Большой российской энциклопедии». На 19 декабря 2023 г. проект так и не был реализован.

Заблокировать все. А потом разблокировать

Помимо строительства «суверенной "Википедии"» власти регулярно говорят о необходимости блокировки оригинальной энциклопедии. В числе последних такую идею высказал член конституционного комитета Совета Федерации России Артем Шейкин – в мае 2023 г. он заявил, что России срочно нужен аналог «Великого китайского файрволла», и что первым ресурсом, от которого он будет ограждать россиян, должна стать «Википедия».

Власти уже доказали, что вполне могут перейти от слов о блокировке энциклопедии до реального ограничения доступа к ней. Так, в 2015 г. «Википедия» попала в «черный список» Роскомнадзора из-за статьи о запрещенных в России веществах. Через некоторое время санкции были отозваны.

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В апреле 2023 г. против блокировки в России «Википедии» открыто высказывался глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал, что ограничивать доступ к всемирной энциклопедии можно будет лишь тогда, когда в стране появится полноценный ее отечественный аналог. «Причем он должен не только содержать верифицированные материалы, но и иметь столь же удобный интерфейс», – добавил Хинштейн.

На момент выхода материала «Википедия» была доступна в России без каких-либо дополнительных технических средств.



