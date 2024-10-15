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Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина

СОБЫТИЯ


15.10.2024 Военные афиши Большого театра России на портале Президентской библиотеки

Фонд Президентской библиотеки пополнился электронными копиями раритетных, исторических документов,
18.01.2024 Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки

ют Федеральное архивное агентство («Росархив»), Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека. Подготовку комплекса осуществляют «Росархив» и федеральные государс
16.01.2024 Президентская библиотека пройдет цифровую трансформацию с помощью технологий Сбербанка

тия искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Также пл
26.12.2023 Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра»

их продуктов демонстрирует высокую практическую ценность и эффективность технологий «Группы Астра». Президентская библиотека — это не только общегосударственное электронное хранилище цифровых к
17.03.2017 В Московской области открыт электронный читальный зал Президентской библиотеки

В Московской области открылся еще один удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки. Церемония состоялась в Дмитровской центральной межпоселенческой биб
30.12.2016 Президентская библиотека продолжает увеличивать электронный фонд

зидентской библиотеки определено достижение объема фондов в 1 млн единиц хранения в 2020 г. Сегодня Президентская библиотека сканирует документы в архивах, библиотеках, редакциях СМИ, а благода
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г.

орические очерки о Санкт-Петербурге и его пригородах, Москве, Воронеже и других российских городах. Президентская библиотека формирует также коллекции, приуроченные к крупным мероприятиям росси
08.04.2016 Президентская библиотека оцифрует книги Русского географического общества

ников рубежа XIX–XX веков. Будучи переведёнными в электронный формат, они станут украшением портала Президентской библиотеки. В настоящий момент переводятся в электронный вид издания, описывающ
04.02.2016 Президентская библиотека оцифрует царские марши

м II. Этот уникальный материал из специального фонда хранения института пополнит цифровую коллекцию Президентской библиотеки, станет максимально доступен на портале и в электронных читальных за
23.12.2015 В 2016 г. фонды хранения Президентской библиотеки превысят полмиллиона электронных книг и документов

нения. Приоритет – ведомственной, городской и юридической печати», – подчеркнул Александр Вершинин. Президентская библиотека также продолжит работу по проекту антиплагиата научных знаний. «Неск
22.12.2015 В 2016 г. количество электронных читальных залов Президентской библиотеки по всей России достигнет 200

В 2016 г. количество электронных читальных залов Президентской библиотеки во всех российских регионах достигнет 200. Об этом заявил генеральный директор первой электронной национальной библиотеки России Александр Вершинин. «Сегодня удаленные

27.08.2010 Президентская библиотека им. Ельцина нуждается в услугах по оцифровке книг
13.08.2010 Контракт Президентской библиотеки им. Ельцина на оцифровку книг забрал единственный участник тендера

«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» объявила итоги открытого конкурса, в рамках которого разыгрывалось право на оказание услуг по переводу в цифровую форму материалов (книг, раритетов,

25.06.2010 «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» нуждается в услугах по оцифровке книг, архивных дел и микрофильмов

«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» объявила о проведении открытого конкурса, в рамка
05.02.2010 Услуги по сопровождению ИС Президентской библиотеки им. Ельцина: контракт на 198 млн руб. отдан единственному участнику тендера

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» объявило итоги открытого конкурса, в рамках кото
12.01.2010 Президентская библиотека им. Ельцина заказывает сопровождение ИС за 198 млн руб.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» объявило открытый конкурс, в рамках которого раз
22.09.2009 Xerox внедрил в филиале Президентской библиотеки в Тюмени издательско-полиграфический комплекс

дов в Тюменской областной научной библиотеке (ТОНБ) и первом в России региональном центре - филиале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Оборудованный по последнему слову техники компле
11.09.2009 Система навигации Direсtorix будет «разговаривать» с посетителями Президентской библиотеки на трёх языках

Компания «Инициум», к открытию Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина для публичного доступа в сентябре 2009 г., подгот
11.06.2009 «Синтерра» связала петербургское и тюменское отделения Президентской библиотекой им. Ельцина

библиотек, объединенных в единое информационное пространство, пояснили в «Синтерре». Основной фонд Президентской библиотеки, которая располагается в здании Синода в Санкт-Петербурге, составляю
05.06.2009 ИТ-инфраструктура Президентской Библиотеки им Б.Н. Ельцина построена на платформе Microsoft

27 мая в Санкт-Петербурге состоялось открытие Президентской Библиотеки им Б.Н. Ельцина - масштабного российского проекта по созданию иннова
29.10.2007 Для Президентской библиотеки оцифруют миллионы документов

в истории государства. По мнению министра информационных технологий и связи России Леонида Реймана, Президентская библиотека, наряду с другими интернет-ресурсами, должна стать «действенным инст

Публикаций - 55, упоминаний - 115

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Dell EMC 5180 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
HP Inc. 5883 2
Крок - Croc 1964 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
АйТи 1519 2
Google LLC 12690 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
Microbox 4 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Meta Platforms 180 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 1
ATIZ Innovation 4 1
Kirtas Technologies 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 1
Байкал Композит 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Konica Minolta 423 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Snapchat 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
КонсультантПлюс 161 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
НБР АНО - Национальный библиотечный ресурс 4 1
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 1
Project Gutenberg - Проект Гутенберг 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 7
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
РГВА - Российский государственный военный архив 8 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Районные суды РФ 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Оцифровка - Digitization 5185 23
Электронная библиотека - Electronic Library 265 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 5
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
ЭЛАР СканИмидж 41 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
ЭЛАР ЭларСкан 190 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 2
Wikipedia - Wikisource - Викитека 3 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
ЛитРес MyBook 28 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
Fujitsu ScanSnap 15 1
Apache Lucene 7 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
PocketBook BookLand 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
Kirtas APT SkyView 2 1
Kirtas APT BookScan 1 1
Администрация Президента РФ - Электронный архив Президента РФ 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
Память народа 14 1
Xerox DocuShare 21 1
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 1
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 1
ЛитРес Правда 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 1
РГБ - Электронная библиотека диссертаций 3 1
Ельцин Борис. 99 18
Путин Владимир 3454 12
Медведев Дмитрий 1665 9
Вислый Александр 20 9
Вершинин Александр 4 4
Волин Алексей 122 3
Романов Дмитрий 69 2
Махно Олег 4 2
Рейман Леонид 1065 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Аристархов Владимир 3 1
Онегин Евгений 13 1
Курьянов Сергей 162 1
Кравец Сергей 1 1
Качина Наталия 2 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Баландюк Сергей 4 1
Рудычева Наталья 95 1
Федотов Александр 11 1
Колпаков Александр 5 1
Шалманов Сергей 202 1
Якимчук Сергей 30 1
Мошков Максим 14 1
Горбачев Михаил 37 1
Щемелев Роман 21 1
Володин Дмитрий 8 1
Чайковский Пётр 14 1
Швыдкой Михаил 10 1
Федоров Виктор 6 1
Ивкина Марина 1 1
Clegg Nick - Клегг Ник 11 1
Шостакович Дмитрий 2 1
Арнольди Владимир 2 1
де Воллан Григорий 1 1
Ловчук Екатерина 2 1
Шейкин Артем 44 1
Медейко Владимир 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Европа 24964 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
Украина 7928 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Таиланд - Королевство 926 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 1
Бруней - Государство Бруней-Даруссалам 25 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Дания - Гренландия 145 1
Япония - Нагасаки 35 1
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 1
Австро-Венгрия - Австро-Венгерская империя - Österreich-Ungarn 11 1
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 36 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 53 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Малайский архипелаг - Калимантан - Борнео 21 1
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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