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Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
СОБЫТИЯ
|15.10.2024
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Военные афиши Большого театра России на портале Президентской библиотеки
Фонд Президентской библиотеки пополнился электронными копиями раритетных, исторических документов,
|18.01.2024
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Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки
ют Федеральное архивное агентство («Росархив»), Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека. Подготовку комплекса осуществляют «Росархив» и федеральные государс
|16.01.2024
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Президентская библиотека пройдет цифровую трансформацию с помощью технологий Сбербанка
тия искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Также пл
|26.12.2023
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Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра»
их продуктов демонстрирует высокую практическую ценность и эффективность технологий «Группы Астра». Президентская библиотека — это не только общегосударственное электронное хранилище цифровых к
|17.03.2017
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В Московской области открыт электронный читальный зал Президентской библиотеки
В Московской области открылся еще один удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки. Церемония состоялась в Дмитровской центральной межпоселенческой биб
|30.12.2016
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Президентская библиотека продолжает увеличивать электронный фонд
зидентской библиотеки определено достижение объема фондов в 1 млн единиц хранения в 2020 г. Сегодня Президентская библиотека сканирует документы в архивах, библиотеках, редакциях СМИ, а благода
|21.06.2016
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Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г.
орические очерки о Санкт-Петербурге и его пригородах, Москве, Воронеже и других российских городах. Президентская библиотека формирует также коллекции, приуроченные к крупным мероприятиям росси
|08.04.2016
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Президентская библиотека оцифрует книги Русского географического общества
ников рубежа XIX–XX веков. Будучи переведёнными в электронный формат, они станут украшением портала Президентской библиотеки. В настоящий момент переводятся в электронный вид издания, описывающ
|04.02.2016
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Президентская библиотека оцифрует царские марши
м II. Этот уникальный материал из специального фонда хранения института пополнит цифровую коллекцию Президентской библиотеки, станет максимально доступен на портале и в электронных читальных за
|23.12.2015
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В 2016 г. фонды хранения Президентской библиотеки превысят полмиллиона электронных книг и документов
нения. Приоритет – ведомственной, городской и юридической печати», – подчеркнул Александр Вершинин. Президентская библиотека также продолжит работу по проекту антиплагиата научных знаний. «Неск
|22.12.2015
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В 2016 г. количество электронных читальных залов Президентской библиотеки по всей России достигнет 200
В 2016 г. количество электронных читальных залов Президентской библиотеки во всех российских регионах достигнет 200. Об этом заявил генеральный директор первой электронной национальной библиотеки России Александр Вершинин. «Сегодня удаленные
|27.08.2010
|Президентская библиотека им. Ельцина нуждается в услугах по оцифровке книг
|13.08.2010
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Контракт Президентской библиотеки им. Ельцина на оцифровку книг забрал единственный участник тендера
«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» объявила итоги открытого конкурса, в рамках которого разыгрывалось право на оказание услуг по переводу в цифровую форму материалов (книг, раритетов,
|25.06.2010
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«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» нуждается в услугах по оцифровке книг, архивных дел и микрофильмов
«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» объявила о проведении открытого конкурса, в рамка
|05.02.2010
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Услуги по сопровождению ИС Президентской библиотеки им. Ельцина: контракт на 198 млн руб. отдан единственному участнику тендера
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» объявило итоги открытого конкурса, в рамках кото
|12.01.2010
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Президентская библиотека им. Ельцина заказывает сопровождение ИС за 198 млн руб.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» объявило открытый конкурс, в рамках которого раз
|22.09.2009
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Xerox внедрил в филиале Президентской библиотеки в Тюмени издательско-полиграфический комплекс
дов в Тюменской областной научной библиотеке (ТОНБ) и первом в России региональном центре - филиале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Оборудованный по последнему слову техники компле
|11.09.2009
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Система навигации Direсtorix будет «разговаривать» с посетителями Президентской библиотеки на трёх языках
Компания «Инициум», к открытию Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина для публичного доступа в сентябре 2009 г., подгот
|11.06.2009
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«Синтерра» связала петербургское и тюменское отделения Президентской библиотекой им. Ельцина
библиотек, объединенных в единое информационное пространство, пояснили в «Синтерре». Основной фонд Президентской библиотеки, которая располагается в здании Синода в Санкт-Петербурге, составляю
|05.06.2009
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ИТ-инфраструктура Президентской Библиотеки им Б.Н. Ельцина построена на платформе Microsoft
27 мая в Санкт-Петербурге состоялось открытие Президентской Библиотеки им Б.Н. Ельцина - масштабного российского проекта по созданию иннова
|29.10.2007
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Для Президентской библиотеки оцифруют миллионы документов
в истории государства. По мнению министра информационных технологий и связи России Леонида Реймана, Президентская библиотека, наряду с другими интернет-ресурсами, должна стать «действенным инст
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ельцин Борис. 99 18
|Путин Владимир 3454 12
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Вислый Александр 20 9
|Вершинин Александр 4 4
|Волин Алексей 122 3
|Романов Дмитрий 69 2
|Махно Олег 4 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
|Аристархов Владимир 3 1
|Онегин Евгений 13 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Кравец Сергей 1 1
|Качина Наталия 2 1
|Bush George - Буш Джордж 336 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
|Баландюк Сергей 4 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Федотов Александр 11 1
|Колпаков Александр 5 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Мошков Максим 14 1
|Горбачев Михаил 37 1
|Щемелев Роман 21 1
|Володин Дмитрий 8 1
|Чайковский Пётр 14 1
|Швыдкой Михаил 10 1
|Федоров Виктор 6 1
|Ивкина Марина 1 1
|Clegg Nick - Клегг Ник 11 1
|Шостакович Дмитрий 2 1
|Арнольди Владимир 2 1
|де Воллан Григорий 1 1
|Ловчук Екатерина 2 1
|Шейкин Артем 44 1
|Медейко Владимир 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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