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HPE Smart Array HPE MSA HPE Modular Smart Array Compaq Smart Array Cluster Storage
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.06.2024
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Microsoft перекрыла россиянам способ простой и легкой установки Windows 11. Решение найдено, но и оно под угрозой блокировки
Слышишь, регистрируйся! Корпорация Microsoft заблокировала простой и удобный способ обойти требование по созданию интернет-профиля Microsoft Account (MSA) вместо использовавшейся десятилетиями локальной учетной записи, пишет профильный портал Windows Central. Способ заключался в вводе заранее некорректного или лучше заблокированного адреса э
|18.04.2024
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Microsoft внедряет новую «фишку», которая поможет легко отлучить россиян от Windows
В Windows через интернет Корпорация Microsoft стала требовать от пользователей Windows 10 регистрироваться в ее экосистеме, создавать профиль Microsoft Account (MSA) и отказываться от локальной учетной записи на ПК. Как пишет портал Neowin, в сборке 19045.4353 для бета-тестеров, из числа которых исключили россиян, появилось навязчивое уведомление о нео
|06.04.2022
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«Диасофт» предоставляет клиентам сервис поддержки решений в микросервисной архитектуре
Специалисты компании «Диасофт» проанализировали основные запросы и потребности клиентов, относящиеся к уже установленным и находящимся в эксплуатации решениям в микросервисной архитектуре (MSA). В результате компания предложила клиентам сервис администрирования стендов в MSA для решения следующих задач: аудит и разработка рекомендаций по оптимизации конфигурации стендов в
|14.09.2020
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HPE представила новое поколение популярной СХД начального уровня
erprise (HPE) объявила о запуске шестого поколения системы хранения данных HPE Modular Smart Array (MSA). HPE MSA Gen6 — это гибридная система хранения данных начального уровня с поддерж
|06.07.2020
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Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform
флекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, сообщили о внедрении пилотных микросервисов получения и обработки клиентских заявок от внешних источников на базе платформы Neoflex MSA Platform. Платформа позволит банку быстрее создавать и запускать новые продукты и услуги в единой архитектуре. В рамках реализации стратегии цифровизации и модернизации технологического лан
|14.05.2020
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«Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре
«SBI банк» и «Неофлекс» завершили внедрение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для юридических лиц на базе Neoflex MSA Platform – платформы для разработки и эксплуатации микросервисных приложений. Платформа позволит снизить вероятность отказа работы систем банка, построенных на ее основе, до <0,01%. Вместе
|29.07.2015
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HP сделала флэш-массивы начального уровня доступными для СМБ
Компания HP представила ряд инноваций для HP MSA Storage, которые призваны помочь предприятиям малого и среднего бизнеса повысить конкурен
|10.04.2015
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Александр Мухортов - Модернизация хранилищ данных с помощью MSA позволяет сохранить инвестиции
CNews: В чем преимущества современных систем хранения HP MSA? Александр Мухортов: Сегодня «младшая» линейка систем хранения данных (СХД) MSA пр
|05.09.2014
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Обзор дисковых массивов HP для небольших предприятий
нения данных. Таким клиентам HP предлагает семейство продуктов начального уровня – дисковые массивы MSA. Они рассчитаны на предприятия с ограниченным бюджетом, желающие получить максимальную от
|02.03.2010
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Компания НР представила новое поколение систем хранения данных
НР представила новое поколение систем хранения данных HP StorageWorks P2000 G3 Modular Smart Array (MSA) и HP StorageWorks P4000 G2 SAN, сообщает пресс-служба HP. Системы хранения данных HP Sto
|02.03.2010
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НР представила новое поколение систем хранения данных
НР представила новое поколение систем хранения данных HP StorageWorks P2000 G3 Modular Smart Array (MSA) и HP StorageWorks P4000 G2 SAN. Так, системы HP StorageWorks P2000 G3 MSA позволя
|24.01.2002
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Compaq реализовала новые средства отказоустойчивости в кластерах серверов ProLiant и хранения данных
т интеллектуальную технологию отказоустойчивости, включая кластерную систему хранения данных Compaq Smart Array Cluster Storage. Эта система позволяет легко развертывать недорогие и хорошо упра
|17.01.2002
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Compaq выпустила дисковую подсистему специально для кластеров
Компания Compaq Computer объявила о начале поставок нового недорогого дискового массива Compaq Smart Array Cluster Storage, предназначенного для работы в кластерах серверов ProLiant, сообщ
|10.08.2001
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Compaq обновил продуктовые линейки
анием, два слота PCI 64bit/66MHz с горячей заменой с доступом через боковую стенку, RAID контроллер Smart Array 5i Ultra3. Монтируется в корпус высотой 2U.Новая модель сервера Compaq Proliant D
HPE Smart Array и организации, системы, технологии, персоны:
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 451 3
|Семухин Илья 3 2
|Castelli Vince - Кастелли Винц 2 2
|Махно Олег 4 2
|Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 2
|Tamari Shir - Тамари Шир 3 2
|Мухортов Александр 6 2
|Вислый Александр 20 2
|Спаринапти Антон 16 2
|Спирин Антон 88 1
|Motley Sandra - Мотли Сандра 3 1
|Гурова Вера 13 1
|Kunstler Julie - Кунстлер Джули 2 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Баранов Олег 18 1
|Воеводин Владимир 19 1
|Семенов Андрей 23 1
|Городничий Виктор 8 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Павлов Никита 146 1
|Полевой Николай 4 1
|Федоров Виктор 6 1
|Астафьев Андрей 3 1
|Павлюнина Ольга 1 1
|Карпов Роман 80 1
|Маркова Светлана 43 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Тятюшев Максим 210 1
|Виссарионов Илья 8 1
|Ералев Евгений 4 1
|Чепрак Артем 21 1
|Долгов Александр 44 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Сазонов Максим 41 1
|Лукавенко Олег 48 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Чмыхов Михаил 1 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|фон Розен Александр 45 1
|Иванец Евгений 40 1
|Neowin 217 2
|Infosan 75 2
|ZDnet 663 2
|TechSpot 185 1
|CRN 50 1
|Phys.org 972 1
|The Register - The Register Hardware 1781 1
|Tom’s Hardware 595 1
|N+1 - Издание 186 1
|GizChina - Издание 84 1
|Windows Central 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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