Слышишь, регистрируйся! Корпорация Microsoft заблокировала простой и удобный способ обойти требование по созданию интернет-профиля Microsoft Account ( MSA ) вместо использовавшейся десятилетиями локальной учетной записи, пишет профильный портал Windows Central. Способ заключался в вводе заранее некорректного или лучше заблокированного адреса э

Microsoft внедряет новую «фишку», которая поможет легко отлучить россиян от Windows В Windows через интернет Корпорация Microsoft стала требовать от пользователей Windows 10 регистрироваться в ее экосистеме, создавать профиль Microsoft Account (MSA) и отказываться от локальной учетной записи на ПК. Как пишет портал Neowin, в сборке 19045.4353 для бета-тестеров, из числа которых исключили россиян, появилось навязчивое уведомление о нео