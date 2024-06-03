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HPE Smart Array HPE MSA HPE Modular Smart Array Compaq Smart Array Cluster Storage

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2024 Microsoft перекрыла россиянам способ простой и легкой установки Windows 11. Решение найдено, но и оно под угрозой блокировки

Слышишь, регистрируйся! Корпорация Microsoft заблокировала простой и удобный способ обойти требование по созданию интернет-профиля Microsoft Account (MSA) вместо использовавшейся десятилетиями локальной учетной записи, пишет профильный портал Windows Central. Способ заключался в вводе заранее некорректного или лучше заблокированного адреса э
18.04.2024 Microsoft внедряет новую «фишку», которая поможет легко отлучить россиян от Windows

В Windows через интернет Корпорация Microsoft стала требовать от пользователей Windows 10 регистрироваться в ее экосистеме, создавать профиль Microsoft Account (MSA) и отказываться от локальной учетной записи на ПК. Как пишет портал Neowin, в сборке 19045.4353 для бета-тестеров, из числа которых исключили россиян, появилось навязчивое уведомление о нео
06.04.2022 «Диасофт» предоставляет клиентам сервис поддержки решений в микросервисной архитектуре

Специалисты компании «Диасофт» проанализировали основные запросы и потребности клиентов, относящиеся к уже установленным и находящимся в эксплуатации решениям в микросервисной архитектуре (MSA). В результате компания предложила клиентам сервис администрирования стендов в MSA для решения следующих задач: аудит и разработка рекомендаций по оптимизации конфигурации стендов в

14.09.2020 HPE представила новое поколение популярной СХД начального уровня

erprise (HPE) объявила о запуске шестого поколения системы хранения данных HPE Modular Smart Array (MSA). HPE MSA Gen6 — это гибридная система хранения данных начального уровня с поддерж
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform

флекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, сообщили о внедрении пилотных микросервисов получения и обработки клиентских заявок от внешних источников на базе платформы Neoflex MSA Platform. Платформа позволит банку быстрее создавать и запускать новые продукты и услуги в единой архитектуре. В рамках реализации стратегии цифровизации и модернизации технологического лан
14.05.2020 «Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре

«SBI банк» и «Неофлекс» завершили внедрение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для юридических лиц на базе Neoflex MSA Platform – платформы для разработки и эксплуатации микросервисных приложений. Платформа позволит снизить вероятность отказа работы систем банка, построенных на ее основе, до <0,01%. Вместе

29.07.2015 HP сделала флэш-массивы начального уровня доступными для СМБ

Компания HP представила ряд инноваций для HP MSA Storage, которые призваны помочь предприятиям малого и среднего бизнеса повысить конкурен
10.04.2015 Александр Мухортов - Модернизация хранилищ данных с помощью MSA позволяет сохранить инвестиции

CNews: В чем преимущества современных систем хранения HP MSA? Александр Мухортов: Сегодня «младшая» линейка систем хранения данных (СХД) MSA пр
05.09.2014 Обзор дисковых массивов HP для небольших предприятий

нения данных. Таким клиентам HP предлагает семейство продуктов начального уровня – дисковые массивы MSA. Они рассчитаны на предприятия с ограниченным бюджетом, желающие получить максимальную от
02.03.2010 Компания НР представила новое поколение систем хранения данных

НР представила новое поколение систем хранения данных HP StorageWorks P2000 G3 Modular Smart Array (MSA) и HP StorageWorks P4000 G2 SAN, сообщает пресс-служба HP. Системы хранения данных HP Sto
02.03.2010 НР представила новое поколение систем хранения данных

НР представила новое поколение систем хранения данных HP StorageWorks P2000 G3 Modular Smart Array (MSA) и HP StorageWorks P4000 G2 SAN. Так, системы HP StorageWorks P2000 G3 MSA позволя
24.01.2002 Compaq реализовала новые средства отказоустойчивости в кластерах серверов ProLiant и хранения данных

т интеллектуальную технологию отказоустойчивости, включая кластерную систему хранения данных Compaq Smart Array Cluster Storage. Эта система позволяет легко развертывать недорогие и хорошо упра
17.01.2002 Compaq выпустила дисковую подсистему специально для кластеров

Компания Compaq Computer объявила о начале поставок нового недорогого дискового массива Compaq Smart Array Cluster Storage, предназначенного для работы в кластерах серверов ProLiant, сообщ
10.08.2001 Compaq обновил продуктовые линейки

анием, два слота PCI 64bit/66MHz с горячей заменой с доступом через боковую стенку, RAID контроллер Smart Array 5i Ultra3. Монтируется в корпус высотой 2U.Новая модель сервера Compaq Proliant D

Публикаций - 82, упоминаний - 124

HPE Smart Array и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5879 24
HPE - Hewlett Packard Enterprise 728 11
Microsoft Corporation 25741 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 10
Intel Corporation 12797 9
SAS Institute 1080 8
Broadcom - VMware 2603 6
Dell EMC 5174 6
HPE Aruba Networks 98 5
Neoflex - Неофлекс 256 5
Oracle Corporation 7067 4
Samsung Electronics 11029 3
X Corp - Twitter 2935 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1133 3
HPE Financial Services - HPEFS 45 2
HP Software 54 2
HP Services - HPS 27 2
Wiz 27 2
Ростелеком 10915 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 2
Yandex - Яндекс 9159 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 2
Huawei 4651 2
Lenovo Group 2444 2
Xiaomi 2211 2
Dell Technologies - Dell Computer 2215 2
IBM - International Business Machines Corp 9692 2
9560 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3033 2
Крок - Croc 1961 2
Комплит - Complete 113 2
Hitachi - Хитачи 1500 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 227 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 375 2
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2928 2
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 1
Силовые машины 166 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 95 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1735 1
Кредит Европа банк - Икано Банк - Икано Финанс 2 1
Шереметьево Хэндлинг 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 1
Газпром ПАО 1489 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 173 1
Альфа-Банк 1971 1
Tesla Motors 457 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2408 1
Renault Groupe 166 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1884 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 623 1
СДМ-Банк 73 1
Транснефть 335 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 208 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 199 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3867 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3676 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 304 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 550 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2843 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1516 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 405 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 18
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