Microsoft внедряет новую «фишку», которая поможет легко отлучить россиян от Windows

Microsoft пересаживает пользователей Windows с локальных учетных записей на интернет-профили Microsoft Account. Сейчас доступ ним у россиян есть, но они могут лишиться его по щелчку пальцев. Без аккаунта войти в систему не получится.

В Windows через интернет

Корпорация Microsoft стала требовать от пользователей Windows 10 регистрироваться в ее экосистеме, создавать профиль Microsoft Account (MSA) и отказываться от локальной учетной записи на ПК. Как пишет портал Neowin, в сборке 19045.4353 для бета-тестеров, из числа которых исключили россиян, появилось навязчивое уведомление о необходимости совершения такого перехода. А поскольку Windows 10 будет получать обновления до середины октября 2025 г., это уведомление, вероятнее всего, в обозримом будущем увидят все пользователи системы.

Все это может стать проблемой для россиян – Microsoft все активнее выгоняет их из своих сервисов, и рано или поздно она может запретить им пользоваться MSA.

Microsoft Microsoft явно стремится сделать пользователей зависимыми от своей экосистемы

Уведомление содержит большую кнопку «Создать аккаунт» и крошечную пиктограмму, сворачивающую это сообщение. Рекламируя учетную запись MSA, Microsoft утверждает, что с ее помощью можно, помимо прочего, создавать резервные копии хранящейся на компьютере информации.

Преимущества и недостатки

Создание бэкапов – лишь одна из возможностей, которые открывает учетка Microsoft. Также привязка операционной системы именно к MSA, а не к локальному профилю, позволяет быстро и без участия пользователя настроить программу-клиент для облака Microsoft OneDrive, а также реализовать синхронизацию данных между всеми устройствами, на которых выполнен вход по одному аккаунту Microsoft.

В дополнение к этому профиль MSA используется во всех офисных сервисах Microsoft, а также в игровых сервисах, связанных с экосистемой Xbox. Наконец, без MSA не получится пользоваться штатной утилитой Windows «Связь с телефоном», которая нужна для синхронизации ПК и смартфона на Android.

С одной стороны, преимуществ у MSA немало, но, с другой, отказ от локального профиля в пользу интернет-учетки привязывает ПК пользователя к экосистеме Microsoft, и вернуться обратно на локальный аккаунт будет непросто. Это создает немало потенциальных проблем, особенно для россиян – Microsoft постоянно ограничивает их в правах, например, запрещает обновлять Windows, а в конце марта 2024 г. она и вовсе выгнала все российские компании из своих облаков (Azure, Office 365 и пр.), заставив их за считанные дни найти им альтернативу, перенести туда всю инфраструктуру, наладить работу и обучить пользователей взаимодействовать с новыми сервисами.

На момент выхода материала Microsoft не запрещала россиянам пользоваться своими профилями MSA. Но, как показала практика, запрет может наступить почти мгновенно.

Никто не любит MSA

В последние годы основным (а иногда и единственным) для Microsoft методом продвижения большинства своих программных разработок является принуждение. Корпорация с большой охотой бомбардирует пользователей полноэкранными уведомлениями о необходимости апдейта до Windows 11, мешает пользоваться любым другим браузером вместо Edge. И это лишь два примера из множества подобных.

Что касается профиля MSA, то обычный пользователь без углубленных знаний даже не сможет установить Windows 11, покуда не создаст себе такой аккаунт. Это еще одно ограничение Microsoft, которое, впрочем, пока еще можно обойти – в интернете описано несколько способов, в том числе с использованием команды oobe\bypassnro.

На проблему с навязыванием MSA обратил внимание лично миллиардер Илон Маск (Elon Musk), владелец заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter), компании Tesla по производству электромобилей и еще десятка других организаций. В конце февраля 2024 г. он написал в своем микроблоге: «Только что купил новый ноутбук, и он не позволит мне пользоваться им, пока я не создам учетную запись Microsoft, что также означает предоставление их искусственному интеллекту доступа к моему компьютеру! Раньше была возможность пропустить вход в систему или создание учетной записи Microsoft».

Другие пользователи тоже регулярно высказывают недовольство в адрес Microsoft и ее политики навязывания MSA и прочих сервисов, однако саму корпорацию это, похоже, совершенно не волнует. В мае 2022 г. CNews писал о ее стремлении обязать всех пользователей проходить регистрацию на своем портале. За отказ от этого она планировала карать пользователей полным запретом на установку Windows 11.