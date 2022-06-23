Россиянам запретили тестировать Windows

Microsoft закрыла россиянам доступ к программе тестирования Windows Insider. Они перестали получать тестовые обновления, но при смене IP-адреса с российского на иностранный апдейты вновь начинают поступать.

Новые санкции Microsoft

Корпорация Microsoft запретила россиянам участвовать в программе бета-тестирования Windows, сообщил портал Neowin. Проявилось это в ограничении доступа к тестовым обновлениям ОС Windows 11 в рамках программы Windows Insider при подключении с российского IP-адреса.

Windows Insider – это открытая программа бета-тестирования, в своем нынешнем виде существующая с сентября 2014 г. Первоначально она была запущена для Windows 10, но в мае 2017 г. ее действие распространилось на Windows Server. Со дня анонса Windows 11 в июне 2021 г. эта ОС тоже принимает участие в данной программе. Присоединиться к ней могут все пользователи, имеющие действующую лицензию на любую из трех операционных систем.

Microsoft продолжает выдавливать российских пользователей из своей экосистемы

В рамках программы пользователи тестируют обновления и новые функции ОС, пока отсутствующие в стабильной сборке систем. Также они проверяют, как эти обновления влияют на работоспособность Windows в целом, и информируют об этом Microsoft.

Подтверждение есть

К моменту выхода материала Microsoft не прокомментировала закрытие россиянам доступа к Windows Insider. На запрос CNews официальные представители Microsoft в России отвечать отказались.

Тем не менее, подтверждения уже стали появляться в свободном доступе в интернете. Так, пользователь заблокированной в России соцсети Twitter под псевдонимом Svyatoslav Demidov (@svyatoslavd_) написал, что обновления для превью-версий Windows действительно перестали приходить при подключении из России.

Жалобы пользователей начали поступать

Со слов пользователя, проблема моментально решается подменой IP-адреса. В его случае помогло использование немецкого IP.

Что именно сделала Microsoft

Если рассматривать общую картину произошедшего, то Microsoft лишила российских тестировщиков. доступа к обновлениям своих актуальных операционных систем. С одной стороны, пока это затронуло небольшую часть пользователей, с другой, велика вероятность, что в обозримом будущем под данное ограничение попадут и обычные пользователи из России.

Такого мнения придерживаются аналитики портала Neowin. Редакция CNews убедилась, что на 13:00 23 июня 2022 г. по Москве обновления по обычным каналам продолжали поступать и для Windows 10, и для Windows 11.

По аналогии с Китаем

За последние пять лет это как минимум второй случай, когда Microsoft крупномасштабно отключает (или планирует отключить) кого-либо от обновлений Windows. Первый произошел в мае 2019 г. – корпорация намеревалась лишить апдейтов всех владельцев Windows-ноутбуков Huawei. На тот момент компания Huawei находилась под прессингом американских властей – экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) развернул кампанию по ее уничтожению и использовал для достижения этой цели самые разные методы, вплоть до запрета выпуска процессоров Huawei HiSilicon Kirin на фабрике TSMC.

4 проблемы ИТ в филиалах и способы их решения Интернет

Потенциальное отлучение владельцев ноутбуков Huawei от обновлений Windows заинтересовало китайские Власти. В июне 2019 г. они встретились с представителями Microsoft и на языке угроз объяснили, что так делать не стоит. По прошествии трех лет Microsoft по-прежнему поставляет обновления на лэптопы Huawei.

Microsoft «отменяет» Россию

Корпорация Microsoft – одна из первых иностранных компаний, поддержавших антироссийские санкции. В начале марта 2022 г. она остановила деятельность в России, хотя через месяц возобновила ее, пусть и частично. В начале июня 2022 г. стало известно, что она готовит массовое сокращение своего российского представительства. Угроза необходимости поиска новой работы нависла над сотнями его сотрудников.

В том же месяце Microsoft без объяснения причин запретила россиянам скачивать дистрибутивы Windows с ее официального портала. Позже выяснилось, что это решение, поступившее «сверху».

Спустя несколько дней появилась информация, что российского представительство компании Bethesda намерено провести сокращение штатов. Это один из крупнейших игроков мирового рынка видеоигр, создатель Doom и Fallout, принадлежащий Microsoft. На момент публикации материала подтверждения сведений о грядущих сокращениях не было – представители Microsoft и Bethesda на запрос CNews не ответили.