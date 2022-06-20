Больше никакой Windows. Microsoft объяснила, почему запретила россиянам скачивать свои ОС

Техподдержка Microsoft сообщила, что россияне больше не могут качать Windows с сайта корпорации. При смене IP-адреса с российского на иностранный доступ к дистрибутивам вновь появляется. Российское представительство Microsoft отказывается от комментариев.

Microsoft «отменила» россиян

Корпорация Microsoft подтвердила закрытие россиянам доступа к своим операционным системам, о которых CNews писал 19 июня 2022 г. Дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 невозможно скачать с сайта корпорации при подключении с российского IP-адреса – выдается сообщение об ошибке.

Факт «отмены» россиян на уровне доступа к дистрибутивам Windows подтвердил сотрудник англоязычной службы поддержки Microsoft «Я связался с официальной англоязычной поддержкой Microsoft, – сказал сотрудник «Коммерсант FM». – Сначала оператор посчитал, что проблема в версии операционной системы, которая стоит у меня на компьютере, потом он перевел меня на какого-то другого оператора поддержки. Я объяснил, что я нахожусь в России, не могу скачать ни одну программу. Он написал, что по правительственному предписанию с территории России и Белоруссии невозможно скачать либо установить никакие файлы».

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Из этого следует, решение о блокировке доступа россиян к Windows 10 и Windows 11 поступило не от топ-менеджмента Microsoft, а непосредственно от властей. О каком именно правительстве идет речь, в техподдержке не пояснили, но Microsoft – американская корпорация и подчиняется властям США.

Чрезмерные санкции

Опрошенные изданием эксперты не согласны с тем, что сказал работник службы поддержки Microsoft. С их слов, невозможность скачать дистрибутив нужной ОС с сайта корпорации – не более чем технический сбой.

Аргументом в пользу мнения о технической ошибке они привели тот факт, что дистрибутивы можно скачать при помощи принудительной замены IP-адреса с российского на иностранный. Редакция CNews убедилась в работоспособности этого метода.

Однако факт наличия такой лазейки указывает именно на то, что блокировка направлена только против россиян. На все вопросы редакции CNews относительно сотрудники российского представительства Microsoft отвечать отказались.

Антироссийские санкции вступившие в силу после 24 февраля 2022 г., несмотря на их внушительное количество, не предусматривают подобного рода ограничения и точно не касаются пользователей, не имеющих отношения к российскому госсектору или армии.

К тому же, сама Microsoft ни разу не говорила, что попытается оставить россиян без Windows. В начале марта 2022 г. она объявила о приостановке бизнеса в России, но в начале апреля 2022 г. вернулась в страну, правда, лишь частично. В июне 2022 г. стало известно, что корпорация готовится к масштабной реорганизации своего российского офиса. Под угрозой сокращения оказались сотни его сотрудников.

Россиянам не нужны обновления

Некоторые собеседники издания подчеркивают, что в обозримом будущем Microsoft едва ли станет решать проблему доступа россиян к дистрибутивам Windows на своем портале. Более того, в ближайшей перспективе корпорация может пойти еще дальше.

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Windows 11 регулярно получает обновления, равно как и Windows 10 – в ее случае поддержка продлена до октября 2025 г. Источники издания утверждают, что Microsoft может лишить россиян этих обновлений. Когда это может случиться, они не берутся предполагать. В апреле 2022 г. представители Microsoft заявляли, что обновления отключены не будут. Но все может измениться.

В данном случае нельзя сказать, что отключение россиян от каналов обновлений Windows это безусловно негативная новость. Апдейты, безусловно, делают операционные системы более защищенными, поскольку закрывают ранее выявленные уязвимости. Но многие из них ломают ОС или некоторые ее функции, в том числе и часто используемые. В результате пользователям приходится или ждать следующего обновления, или восстанавливать систему из резервной копии, если таковая имеется, или идти против правил Microsoft и отключать автоматическое обновление.

Как жить без Windows

Невозможность скачивания ОС Windows с сайта Microsoft не означает, что вся Россия будет вынуждена отказаться от этой платформы. Вариант с подменой IP-адреса на 20 июня 2022 г. исправно работал, плюс многие россияне скачивают Windows с совершенно посторонних ресурсов. Добавим также, что российские власти неоднократно поднимали вопрос легализации пиратских программ тех компаний, которые покинули российский рынок.

В России существует масса отечественных операционных систем, многие из которых используются в программе импортозамещения. Это, к примеру, Linux-системы семейства «Альт», а также Astra Linux, «Ред ОС» и др.