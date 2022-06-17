Свежее обновление Windows 10 и Windows 11 выводит из строя Wi-Fi. Спасения нет

Microsoft начала распространение обновления для Windows 10 и Windows 11, приводящее к невозможности использования на ПК точек доступа. Компьютер подключается к ним, но не «видит» доступ в интернет. Microsoft предложила решить проблему путем отказа от использования точек доступа и поиском другого способа подключения к Сети.

Очередное неудачное обновление

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и Windows 11, способное сломать точки доступа Wi-Fi, пишет портал Neowin. Патч получил индекс KB5014697.

При подключении к такой точке доступа компьютер или ноутбук, получивший данное обновление, теряет связь с интернетом и больше не может подключиться к нему. У Microsoft пока нет решения данной проблемы, так что все ложится на плечи пользователей.

В Windows 10 и Windows 11 по умолчанию недоступна функция отключения автоматического обновления системы. Сделать это можно путем правки реестра, групповых политик или при помощи специализированного ПО.

Обновления для Windows 11 нередко ломают нужные и полезные функции ОС

На сайте Microsoft указано, что проблема затрагивает далеко не только Windows 10 и Windows 11. Она также касается Windows 8.1 и Windows 7 и целого ряда серверных версий Windows, начиная с Windows Server 2008.

Что предлагает Microsoft

Корпорация Microsoft осведомлена о сложившейся ситуации. Обновление KB5014697 вышло 14 июня 2022 г., а спустя всего двое суток скорректировала официальную страницу панели мониторинга состояния Windows, где сообщила о возникновении проблемы с точками доступа после установки данного патча.

Что примечательно, на 17 июня 2022 г. это сообщение существовало в англоязычной версии сайта корпорации, но отсутствовало в русскоязычной. В марте 2022 г. Microsoft приостановила операции на российском рынке, в апреле 2022 г. частично возобновила их, а в начале июня 2022 г. заявила о масштабном сокращении бизнеса на территории России.

Описание проблемы на сайте Microsoft

На момент публикации материала существовало лишь одно на 100% рабочее решение – запрет на установку KB5014697 при помощи дополнительных манипуляций с операционной системой. Пользователи, на чьи ПК уже установилось это обновление, могут попробовать удалить его стандартными средствами Windows. Например, в версии Windows 11 22H2 это делается через раздел «Обновление Windows» в приложении «Параметры». Там нужно найти раздел «Удаление обновлений», где выбрать нужный патч и нажать кнопку «Удалить».

Microsoft со своей стороны предлагает еще более радикальный способ борьбы с напастью. Корпорация просит пользователей отключить функцию точки доступа Wi-Fi и найти другой способ подключения к интернету с компьютера или ноутбука.

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Разработчики уже находятся в поиске причины нежелания ПК под Windows 10 и Windows 11 работать с точкой доступа и ее устранением. «В настоящее время мы проводим расследование и предоставим обновление в следующем обновлении», – говорится на сайте Microsoft. Сроки релиза патча к патчу они не сообщают.

Обновления Windows могут быть опасны

Апдейты для ОС Windows очень часто становятся причиной неработоспособности тех или иных компонентов самой операционной системы. Но иногда их установка грозит пользователю неожиданными тратами на «железо».

Например, в феврале 2022 г. Microsoft выпустила обновление за номером KB5010414 для Windows 11, вызывающее отказы в работе принтеров. В данном случае сами принтеры работоспособность не теряли – это система утрачивала возможность отправлять на них документы.

Из-за этого же обновления Windows 11 начинала попусту расходовать ресурс центрального процессора, повышая нагрузку на него. Это приводило к росту его температуры и в некоторых случаях могло вызвать его перегрев.

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В апреле 2022 г. вышли патчи KB012599 (Windows 10) и KB012592 (Windows 11), сломавшее браузеры, даже штатный Edge. При попытке запустить обозреватель пользователи получали сообщение о критической ошибке с кодом 0xc00000022.

В обновлениях с индексами KB5009543 для Windows 10 и KB5009566 для Windows 11 от января 2022 г. тоже скрывался неприятный сюрприз. Их установка приводила к поломке VPN, Что лишало пользователей доступа к заблокированным веб-ресурсам. Единственным спасением было их удаление с компьютера.