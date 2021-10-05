Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Microsoft Windows Server 2008


05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 1
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
05.07.2021 В Windows найдена роскошная «дыра». Чтобы защититься от хакеров, нужно «сломать» свои принтеры 1
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 1
25.03.2021 Kyocera Net Manager 1
02.02.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE 1
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 1
07.12.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала, какими будут кибератаки на промышленные предприятия в 2021 году 1
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux 1
21.09.2020 В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom 1
10.08.2020 МИД закупает российские антивирусы для своих ПК на Windows XP, Linux и macOS 1
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 2
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 1
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 2
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
18.02.2020 Microsoft упрашивает сисадминов отключить древний протокол, чтобы не пустить на ПК шифровальщика, нападавшего на госорганы 1
12.02.2020 Kyocera Net Manager 1
11.02.2020 Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему 4
23.10.2019 Подтверждена корректность работы JMS с УЦ Notary-Pro 2.7 1
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру 1
14.08.2019 Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7 1
11.07.2019 Eset нашла новую уязвимость в Windows 2
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 2
24.04.2019 Обновление Windows сломало популярные антивирусы 1
11.04.2019 Windows после установки обновлений стала «тормозить» и перестала загружаться 1
18.02.2019 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KYOCERA 1
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
16.07.2018 Российская «кузница» ядерного оружия обезопасит свои ПК на Windows отечественным ПО 2
03.04.2018 Microsoft в третий раз чинит Windows после «чипокалипсиса» 1
27.03.2018 Microsoft рассказала, как не лишиться доступа к серверам под Windows. Видео 1
16.05.2017 Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость нулевого дня в ОС Windows 1
12.05.2017 Intel хоронит процессоры Itanium: вышла прощальная серия 1
02.05.2017 Дилетанты массово воспользовались инструментами хакеров, связанных с АНБ 1
26.04.2017 Популярный антивирус считает Windows вредоносным ПО 1
17.04.2017 «Информзащита» представила перечень действий по обеспечению ИБ в связи с возможной утечкой инструментария АНБ 1
31.10.2016 «Алан-ИТ» выполнила SAM-проект в «ТНС энерго Ярославль» 1
14.03.2016 Как аэропорт Домодедово избегает последствий крупных сбоев 1
17.09.2015 35% компаний готовы перейти на последние версии Windows Server или в «облако» Microsoft 1
20.08.2015 Setec разработала приложение для работы с электронной подписью в интернет-браузерах 1

Публикаций - 210, упоминаний - 307

Microsoft Windows Server 2008 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 129
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 11
АйТи 749 4
SEC Consult Services 929 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 3
Google LLC 7135 3
Avast Software 120 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 3
Facebook 3765 3
VideoMost - ВидеоМост 191 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
SAP SE 3208 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
Kyocera Document Solutions 25 2
Sophos 106 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Базальт СПО 206 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 2
Kyocera 91 2
NortonLifeLock (Symantec) 777 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
Mirabilis 15 2
Yandex - Яндекс 4100 2
Сигнал-КОМ 22 1
Cisco IronPort 9 1
Монитор безопасности 69 1
TRENDnet 49 1
IBM 3530 1
USN Computers 21 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 1
Астерос - Asteros 531 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 1
Микротест 177 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
SurfSecure 3 1
ArcaBit 4 1
DST Global 165 2
DST - Digital Sky Technologies 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 12
Flash 472 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 2
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 2
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 2
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 11 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
VPN Gateway 1 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 1
AOD - Always On Display 103 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 1
RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 2 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 1
Microsoft Windows 7 1662 93
Microsoft Windows 10 6622 31
Microsoft Windows 851 19
Microsoft Windows 8 1228 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 10
Linux OS 4249 9
Microsoft Windows Server 2012 147 9
Google Android 10750 6
Aladdin JaCarta 147 5
Java - Язык программирования 1169 5
Microsoft Windows Server 2016 42 5
Apple iOS 5741 5
Aladdin JaCarta PKI 74 5
Aladdin eToken Management System 71 4
Aladdin JaCarta LT 23 4
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 4
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 4
Microsoft Windows Server 2003 143 4
Aladdin JaCarta PRO 21 4
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 4
Apple macOS 922 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 3
Apple macOS X 901 3
Яндекс.Телемост 36 3
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 765 3
Microsoft Security Essentials - MSE 86 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 3
Microsoft Endpoint Protection 9 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 2
Microsoft DirectX 325 2
ICQ 494 2
Microsoft Skype 1465 2
Kyocera Net Manager - PinPoint Scan 5 2
WhatsApp Messenger 654 2
Microsoft Windows XP 886 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 2
Шадаев Максут 384 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Галушкин Олег 168 1
Водясов Алексей 97 1
Кабанов Владимир 174 1
Дуров Павел 216 1
Зайцев Михаил 145 1
Смирнов Алексей 142 1
Новиков Алексей 39 1
Хинштейн Александр 50 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 1
Черепанов Антон 7 1
Кравцов Сергей 39 1
Шилак Ксения 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 6
Германия - Федеративная Республика 3618 5
Япония 2771 4
Индия - Республика 2165 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 4
Франция - Французская Республика 2116 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Восточная Европа 1674 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 2
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Украина 3353 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Беларусь - Белоруссия 2084 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 10
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
Reddit 198 2
BleepingComputer - Издание 120 2
InformationWeek 101 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 338 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
Деловой Петербург 6 1
Electronista 139 1
comScore 224 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757935, в очереди разбора - 661625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще