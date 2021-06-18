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Microsoft Windows Server 2008
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.06.2021
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Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам
ла решение отказаться от распространения драйверов устройств для операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через «Центр обновления Windows» (Windows
|11.02.2020
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Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему
Многослойные проблемы обновлений Установка очередного внепланового обновления для Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 приводит к дальнейшей невозможности загрузки се
|14.08.2019
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Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7
свои продукты должным образом. В феврале 2019 г. Microsoft публично объявила о переходе Windows 7 и Windows Server 2008 на SHA-2. Microsoft сообщила, что временно приостановила автоматическое р
|18.02.2016
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«Ай-Теко» и «Релэкс» протестировали связку ПАК «ЕС2015-Терем» — СУБД «Линтер Бастион»
пециалисты компаний-партнёров провели полный комплекс испытаний совместимости СУБД «Линтер Бастион» и ПАК «ЕС2015-Терем» в наиболее востребованных операционных окружениях: Lunux (CentOS 7) и Windows (Windows Server 2008 R2 x86_64). «Зависимость от иностранных производителей компьютерной техники и разработчиков программного обеспечения неизбежно ведёт к уязвимости информационных систем росси
|07.04.2015
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«АйТи» модернизировала доменную структуру службы каталогов и почтовые сервисы ФТС России
уктуры единой службы каталогов единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) на Microsoft Windows Server 2008 R2 и миграции ведомственной электронной почты на Microsoft Exchange Serve
|13.03.2015
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Microsoft со второго раза не удалось обновить Windows. ПК уходят в вечную перезагрузку
корпорацией Microsoft пакет обновлений нарушил работу пользователей операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 R2 — после установки их компьютеры начали циклично перезагружаться. Жалоб
|14.01.2013
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Softline перевела «Джи Эм-АвтоВАЗ» на платформу Microsoft Windows Server 2008 R2
и проекта для компании «Джи Эм-АвтоВАЗ» по переводу инфраструктуры с Windows Server 2003 на Windows Server 2008 R2, в результате которого клиент получил надежную инфраструктуру на базе Microsof
|07.03.2012
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ФСБ выдала сертификаты Windows 7 и Windows Server 2008 R2
Операционные системы Microsoft Windows 7 и Windows Server 2008 совместно с российскими средствами защиты информации получили заключения ФСБ Росс
|07.03.2012
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ФСБ России выдало заключения на операционные системы Microsoft по классам АК2/АК3
Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows Server 2008 совместно с российскими средствами защиты информации получили заключения
|02.03.2012
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Стала доступна бета-версия серверной ОС Windows Server 8
Корпорация Microsoft объявила о доступности бета-версии новой серверной операционной системы Windows Server 8, которая обеспечивает необходимую гибкость выбора стратегии использования и развития ИТ-инфраструктуры предприятия. По словам разработчиков, Windows Server 8 является оп
|03.02.2012
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BSS выпустила новую версию «Сервера Нотификации» с поддержкой Windows Server 2008 R2 и Windows 7
анком информационного взаимодействия с клиентами в автоматическом режиме по различным каналам передачи информации (sms, e-mail и т.д.). В новой версии «Сервера Нотификации» обеспечена совместимость с Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition, Web Edition и Windows 7 (x64), доработаны механизмы логирования для обеспечения сбора статистики по изменениям для физических лиц, шлюзов, каналов, сп
|24.01.2012
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«Иркутский Промстройпроект» перешел на новые версии Microsoft Windows Server и Microsoft Exchange Server
проекта по миграции инфраструктуры проектного предприятия «Иркутский Промстройпроект» на Microsoft Windows Server 2008 R2 и Microsoft Exchange Server 2010. ИТ-инфраструктура «Иркутского Промст
|21.10.2011
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Российские власти сертифицировали Windows 7 и Windows Server 2008
сти, сертификацию получила ОС Windows 7 «Профессиональная», «Корпоративная» и «Максимальная» с SP1, Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise и Datacenter с SP1, BizTalk Server 2009 в редакци
|21.10.2011
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ФСТЭК сертифицировала Windows 7 c SP1 и Windows Server 2008 R2 с SP1
1) в редакциях «Профессиональная», «Корпоративная» и «Максимальная», серверной операционной системы Windows Server 2008 R2 с Service Pack 1 (SP1) в редакциях Standard, Enterprise и Datacenter,
|03.08.2011
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Еще три модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2
ла о том, что еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы на совместимость с OC семейства Windows Server 2008, включая Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. Так,
|02.08.2011
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Club.CNews: Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2
зводства отечественной компании ETegro Technologies сертифицированы на совместимость с OC семейства Windows Server 2008, включая Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.В спи
|29.07.2011
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WD совместно с Microsoft будет выпускать решения для малого бизнеса
в условиях малого бизнеса, а также уменьшит требования к технической поддержке. Построенная на базе Windows Server 2008 R2, операционная система Windows Storage Server 2008 R2 Essentials специа
|25.07.2011
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Сервер ETegro Hyperion RS130 G3 сертифицирован под Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008
130 G3 прошла сертификацию и признана совместимой для работы с операционными системами (ОС) Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. «Сертификация оборудования ETegro под различные
|13.07.2011
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Microsoft представила новую серверную платформу для малых компаний
SBS 2011 разработан на основе технологий Windows Server 2008 R2. Он предлагает удобный интерфейс администрирования, в котором все базо
|06.07.2011
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Softline развернула ИТ-инфраструктуру на основе Windows Small Business Server 2008 в компании «Бирпарк»
уры. В рамках проекта были реализованы следующие работы: установлена серверная операционная система Windows Server 2008 StE, развернут почтовый сервер на базе Microsoft Exchange Server 2007, ус
|27.05.2011
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Riverbed оптимизирует работу WAN-сети для службы Microsoft RemoteFX
ad для работы со службой Microsoft RemoteFX, предлагающей новые возможности виртуализации графики в Windows Server 2008 R2 SP1. Поддержка RemoteFX позволяет в полной мере воспользоваться всеми
|01.04.2011
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ФСБ одобрила СУБД Microsoft, на очереди Windows 7
сотрудничать с ФГУП «НТЦ «Атлас» по сертификации новейших продуктов Microsoft, включая Windows 7 и Windows Server 2008, по требованиям ФСБ для обеспечения безопасного использования современных
|01.04.2011
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ФСБ России сертифицировала Microsoft SQL Server 2008
я Microsoft и НТЦ «Атлас» объявили о том, что система управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server 2008 вместе с российскими средствами защиты информации сертифицирована ФСБ России по к
|24.02.2011
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Microsoft выпустил новый антивирус и Service Pack 1 для Windows 7
тельные обновления платформы, основанные на отзывах пользователей и партнеров. Пакет обновлений для Windows Server 2008 R2, в свою очередь, предлагает улучшение виртуализации благодаря механизм
|24.02.2011
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SP1 для Windows Server 2008 R2 доступен для скачивания
Корпорация Microsoft опубликовала RTM-версию первого пакета обновлений (SP1) для Windows Server 2008 R2. По словам разработчиков, пакет обновления для Windows Server 2008<
|10.02.2011
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Microsoft объявила дату выхода Service Pack для Windows 7
RTM-версии Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 переданы партнерам Microsoft, производителям персональных компьюте
|10.02.2011
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Назначена дата выхода Service Pack 1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2
RTM-версии Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 официально переданы OEM-партнерам Microsoft. Об этом сообщается в
|26.11.2010
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Автообновление Windows 7 до SP1 можно заблокировать
ce Pack Blocker Tool Kit, которая предотвращает загрузку и установку Service Pack 1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 в течение 12 месяцев после выхода RTM-версии (Release To Manufacturing
|23.11.2010
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Продукты Netgear ReadyNAS сертифицированы на совместимость с Windows Server 2008 R2
бъявила о том, что ее продукты бизнес-класса ReadyNAS полностью совместимы с требованиями Microsoft Windows Server 2008 R2, включая совместимость ReadyNAS с Microsoft Hyper-V. Логотип «Certifie
|22.11.2010
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Что может дать DirectAccess пользователям Windows 7?
ические отчеты. При использовании рабочих станций под управлением Windows 7 и серверов с ОС Windows Server 2008 R2 такой доступ позволяет осуществить технология Direct Access. Чем не VPN? Основ
|17.11.2010
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Microsoft повернулась в сторону открытого ПО
Компания Microsoft предоставила статус “Сертифицировано для Windows Server 2008 R2” свободной системе управления контентом SilverStrip CMS. Таким образом
|09.11.2010
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Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру международного аэропорта «Уфа»
е завершило модернизацию ИТ-инфраструктуры международного аэропорта «Уфа» на базе продуктов Windows Server 2008 R2, ISA Server 2006 и Exchange 2010. В рамках проекта клиент получил ИТ-инфрастру
|03.11.2010
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Microsoft показала обновленную суперкомпьютерную ОС в России
Корпорация Microsoft презентовала в России Windows HPC Server 2008 R2 — усовершенствованную версию своей платформы для высокопроизводительных систем
|28.10.2010
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Вышел SP1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2
рпорация Microsoft объявила о выходе кандидатского релиза первого пакета обновлений для Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Пакет обновлений для Windows 7 включает все текущие улучшения операци
|27.10.2010
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Вышел релиз-кандидат SP1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2
Компания Microsoft выпустила релиз-кандидат первого пакета обновлений для Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Пакет обновлений для Windows 7 включает все текущие улучшения операци
|27.10.2010
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Microsoft подключается к облачному OpenSource-проекту NASA
Компания Microsoft объявила о партнерстве с компанией Cloud.com с целью обеспечить интеграцию Windows Server 2008 R2 Hyper-V с открытой платформой для облачных вычислений OpenStack. Open-
|12.10.2010
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Microsoft получила сертификаты ФСТЭК на новые ОС
корпорация Microsoft получила сертификаты на операционные системы Windows 7 (№2180 от 30.09.2010) и Windows Server 2008 R2 (№2181 от 30.09.2010). Согласно полученным документам, версии Windows
|22.07.2010
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Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation
Группа Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation. Как полагают в Arbyte, решение будет интересно компаниям,
|07.07.2010
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Microsoft открыла код Windows 7 для ФСБ
ано дополнение к соглашению о раскрытии исходных кодов ПО компании для ФГУП НТЦ «Атлас» и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По нему российские структуры получили доступ к кодам Windows 7, Windows Server 2008 R2, Office 2010 и SQL Server 2008 R2. Само соглашение было подписано еще в 2002 г. Как заявил первый заместитель генерального директора «Атласа» Александр Алферов, ФСБ Росси
|31.05.2010
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Как пользоваться виртуальными дисками на Windows 7: объяснения Microsoft
ция Microsoft подготовила специальное руководство по использованию виртуальных дисков в Windows 7 и Server 2008 R2. Для работы с ними потребуется установить или гипервизор Hyper-V, или Microsof
Microsoft Windows Server 2008 и организации, системы, технологии, персоны:
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