Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам ла решение отказаться от распространения драйверов устройств для операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через «Центр обновления Windows» (Windows

Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему Многослойные проблемы обновлений Установка очередного внепланового обновления для Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 приводит к дальнейшей невозможности загрузки се

Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7 свои продукты должным образом. В феврале 2019 г. Microsoft публично объявила о переходе Windows 7 и Windows Server 2008 на SHA-2. Microsoft сообщила, что временно приостановила автоматическое р

«Ай-Теко» и «Релэкс» протестировали связку ПАК «ЕС2015-Терем» — СУБД «Линтер Бастион» пециалисты компаний-партнёров провели полный комплекс испытаний совместимости СУБД «Линтер Бастион» и ПАК «ЕС2015-Терем» в наиболее востребованных операционных окружениях: Lunux (CentOS 7) и Windows (Windows Server 2008 R2 x86_64). «Зависимость от иностранных производителей компьютерной техники и разработчиков программного обеспечения неизбежно ведёт к уязвимости информационных систем росси

«АйТи» модернизировала доменную структуру службы каталогов и почтовые сервисы ФТС России уктуры единой службы каталогов единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) на Microsoft Windows Server 2008 R2 и миграции ведомственной электронной почты на Microsoft Exchange Serve

Microsoft со второго раза не удалось обновить Windows. ПК уходят в вечную перезагрузку корпорацией Microsoft пакет обновлений нарушил работу пользователей операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 R2 — после установки их компьютеры начали циклично перезагружаться. Жалоб

Softline перевела «Джи Эм-АвтоВАЗ» на платформу Microsoft Windows Server 2008 R2 и проекта для компании «Джи Эм-АвтоВАЗ» по переводу инфраструктуры с Windows Server 2003 на Windows Server 2008 R2, в результате которого клиент получил надежную инфраструктуру на базе Microsof

ФСБ выдала сертификаты Windows 7 и Windows Server 2008 R2 Операционные системы Microsoft Windows 7 и Windows Server 2008 совместно с российскими средствами защиты информации получили заключения ФСБ Росс

ФСБ России выдало заключения на операционные системы Microsoft по классам АК2/АК3 Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows Server 2008 совместно с российскими средствами защиты информации получили заключения

Стала доступна бета-версия серверной ОС Windows Server 8 Корпорация Microsoft объявила о доступности бета-версии новой серверной операционной системы Windows Server 8, которая обеспечивает необходимую гибкость выбора стратегии использования и развития ИТ-инфраструктуры предприятия. По словам разработчиков, Windows Server 8 является оп

BSS выпустила новую версию «Сервера Нотификации» с поддержкой Windows Server 2008 R2 и Windows 7 анком информационного взаимодействия с клиентами в автоматическом режиме по различным каналам передачи информации (sms, e-mail и т.д.). В новой версии «Сервера Нотификации» обеспечена совместимость с Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition, Web Edition и Windows 7 (x64), доработаны механизмы логирования для обеспечения сбора статистики по изменениям для физических лиц, шлюзов, каналов, сп

«Иркутский Промстройпроект» перешел на новые версии Microsoft Windows Server и Microsoft Exchange Server проекта по миграции инфраструктуры проектного предприятия «Иркутский Промстройпроект» на Microsoft Windows Server 2008 R2 и Microsoft Exchange Server 2010. ИТ-инфраструктура «Иркутского Промст

Российские власти сертифицировали Windows 7 и Windows Server 2008 сти, сертификацию получила ОС Windows 7 «Профессиональная», «Корпоративная» и «Максимальная» с SP1, Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise и Datacenter с SP1, BizTalk Server 2009 в редакци

ФСТЭК сертифицировала Windows 7 c SP1 и Windows Server 2008 R2 с SP1 1) в редакциях «Профессиональная», «Корпоративная» и «Максимальная», серверной операционной системы Windows Server 2008 R2 с Service Pack 1 (SP1) в редакциях Standard, Enterprise и Datacenter,

Еще три модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2 ла о том, что еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы на совместимость с OC семейства Windows Server 2008, включая Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. Так,

Club.CNews: Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2 зводства отечественной компании ETegro Technologies сертифицированы на совместимость с OC семейства Windows Server 2008, включая Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.В спи

WD совместно с Microsoft будет выпускать решения для малого бизнеса в условиях малого бизнеса, а также уменьшит требования к технической поддержке. Построенная на базе Windows Server 2008 R2, операционная система Windows Storage Server 2008 R2 Essentials специа

Сервер ETegro Hyperion RS130 G3 сертифицирован под Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008 130 G3 прошла сертификацию и признана совместимой для работы с операционными системами (ОС) Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. «Сертификация оборудования ETegro под различные

Microsoft представила новую серверную платформу для малых компаний SBS 2011 разработан на основе технологий Windows Server 2008 R2. Он предлагает удобный интерфейс администрирования, в котором все базо

Softline развернула ИТ-инфраструктуру на основе Windows Small Business Server 2008 в компании «Бирпарк» уры. В рамках проекта были реализованы следующие работы: установлена серверная операционная система Windows Server 2008 StE, развернут почтовый сервер на базе Microsoft Exchange Server 2007, ус

Riverbed оптимизирует работу WAN-сети для службы Microsoft RemoteFX ad для работы со службой Microsoft RemoteFX, предлагающей новые возможности виртуализации графики в Windows Server 2008 R2 SP1. Поддержка RemoteFX позволяет в полной мере воспользоваться всеми

ФСБ одобрила СУБД Microsoft, на очереди Windows 7 сотрудничать с ФГУП «НТЦ «Атлас» по сертификации новейших продуктов Microsoft, включая Windows 7 и Windows Server 2008, по требованиям ФСБ для обеспечения безопасного использования современных

ФСБ России сертифицировала Microsoft SQL Server 2008 я Microsoft и НТЦ «Атлас» объявили о том, что система управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server 2008 вместе с российскими средствами защиты информации сертифицирована ФСБ России по к

Microsoft выпустил новый антивирус и Service Pack 1 для Windows 7 тельные обновления платформы, основанные на отзывах пользователей и партнеров. Пакет обновлений для Windows Server 2008 R2, в свою очередь, предлагает улучшение виртуализации благодаря механизм

SP1 для Windows Server 2008 R2 доступен для скачивания Корпорация Microsoft опубликовала RTM-версию первого пакета обновлений (SP1) для Windows Server 2008 R2. По словам разработчиков, пакет обновления для Windows Server 2008<

Microsoft объявила дату выхода Service Pack для Windows 7 RTM-версии Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 переданы партнерам Microsoft, производителям персональных компьюте

Назначена дата выхода Service Pack 1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 RTM-версии Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 официально переданы OEM-партнерам Microsoft. Об этом сообщается в

Автообновление Windows 7 до SP1 можно заблокировать ce Pack Blocker Tool Kit, которая предотвращает загрузку и установку Service Pack 1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 в течение 12 месяцев после выхода RTM-версии (Release To Manufacturing

Продукты Netgear ReadyNAS сертифицированы на совместимость с Windows Server 2008 R2 бъявила о том, что ее продукты бизнес-класса ReadyNAS полностью совместимы с требованиями Microsoft Windows Server 2008 R2, включая совместимость ReadyNAS с Microsoft Hyper-V. Логотип «Certifie

Что может дать DirectAccess пользователям Windows 7? ические отчеты. При использовании рабочих станций под управлением Windows 7 и серверов с ОС Windows Server 2008 R2 такой доступ позволяет осуществить технология Direct Access. Чем не VPN? Основ

Microsoft повернулась в сторону открытого ПО Компания Microsoft предоставила статус “Сертифицировано для Windows Server 2008 R2” свободной системе управления контентом SilverStrip CMS. Таким образом

Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру международного аэропорта «Уфа» е завершило модернизацию ИТ-инфраструктуры международного аэропорта «Уфа» на базе продуктов Windows Server 2008 R2, ISA Server 2006 и Exchange 2010. В рамках проекта клиент получил ИТ-инфрастру

Microsoft показала обновленную суперкомпьютерную ОС в России Корпорация Microsoft презентовала в России Windows HPC Server 2008 R2 — усовершенствованную версию своей платформы для высокопроизводительных систем

Вышел SP1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 рпорация Microsoft объявила о выходе кандидатского релиза первого пакета обновлений для Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Пакет обновлений для Windows 7 включает все текущие улучшения операци

Вышел релиз-кандидат SP1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 Компания Microsoft выпустила релиз-кандидат первого пакета обновлений для Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Пакет обновлений для Windows 7 включает все текущие улучшения операци

Microsoft подключается к облачному OpenSource-проекту NASA Компания Microsoft объявила о партнерстве с компанией Cloud.com с целью обеспечить интеграцию Windows Server 2008 R2 Hyper-V с открытой платформой для облачных вычислений OpenStack. Open-

Microsoft получила сертификаты ФСТЭК на новые ОС корпорация Microsoft получила сертификаты на операционные системы Windows 7 (№2180 от 30.09.2010) и Windows Server 2008 R2 (№2181 от 30.09.2010). Согласно полученным документам, версии Windows

Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation Группа Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation. Как полагают в Arbyte, решение будет интересно компаниям,

Microsoft открыла код Windows 7 для ФСБ ано дополнение к соглашению о раскрытии исходных кодов ПО компании для ФГУП НТЦ «Атлас» и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По нему российские структуры получили доступ к кодам Windows 7, Windows Server 2008 R2, Office 2010 и SQL Server 2008 R2. Само соглашение было подписано еще в 2002 г. Как заявил первый заместитель генерального директора «Атласа» Александр Алферов, ФСБ Росси