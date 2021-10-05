Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Windows Server 2008
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Публикаций - 210, упоминаний - 307
Microsoft Windows Server 2008 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 384 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Галушкин Олег 168 1
|Водясов Алексей 97 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Дуров Павел 216 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Новиков Алексей 39 1
|Хинштейн Александр 50 1
|Clark Greg - Кларк Грег 8 1
|Черепанов Антон 7 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Шилак Ксения 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757935, в очереди разбора - 661625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757935, в очереди разбора - 661625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru