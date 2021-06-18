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Microsoft Windows Server 2008

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18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам

ла решение отказаться от распространения драйверов устройств для операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через «Центр обновления Windows» (Windows
11.02.2020 Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему

Многослойные проблемы обновлений Установка очередного внепланового обновления для Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 приводит к дальнейшей невозможности загрузки се
14.08.2019 Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7

свои продукты должным образом. В феврале 2019 г. Microsoft публично объявила о переходе Windows 7 и Windows Server 2008 на SHA-2. Microsoft сообщила, что временно приостановила автоматическое р
18.02.2016 «Ай-Теко» и «Релэкс» протестировали связку ПАК «ЕС2015-Терем» — СУБД «Линтер Бастион»

пециалисты компаний-партнёров провели полный комплекс испытаний совместимости СУБД «Линтер Бастион» и ПАК «ЕС2015-Терем» в наиболее востребованных операционных окружениях: Lunux (CentOS 7) и Windows (Windows Server 2008 R2 x86_64). «Зависимость от иностранных производителей компьютерной техники и разработчиков программного обеспечения неизбежно ведёт к уязвимости информационных систем росси
07.04.2015 «АйТи» модернизировала доменную структуру службы каталогов и почтовые сервисы ФТС России

уктуры единой службы каталогов единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) на Microsoft Windows Server 2008 R2 и миграции ведомственной электронной почты на Microsoft Exchange Serve
13.03.2015 Microsoft со второго раза не удалось обновить Windows. ПК уходят в вечную перезагрузку

корпорацией Microsoft пакет обновлений нарушил работу пользователей операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 R2 — после установки их компьютеры начали циклично перезагружаться. Жалоб
14.01.2013 Softline перевела «Джи Эм-АвтоВАЗ» на платформу Microsoft Windows Server 2008 R2

и проекта для компании «Джи Эм-АвтоВАЗ» по переводу инфраструктуры с Windows Server 2003 на Windows Server 2008 R2, в результате которого клиент получил надежную инфраструктуру на базе Microsof
07.03.2012 ФСБ выдала сертификаты Windows 7 и Windows Server 2008 R2

Операционные системы Microsoft Windows 7 и Windows Server 2008 совместно с российскими средствами защиты информации получили заключения ФСБ Росс
07.03.2012 ФСБ России выдало заключения на операционные системы Microsoft по классам АК2/АК3

Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows Server 2008 совместно с российскими средствами защиты информации получили заключения

02.03.2012 Стала доступна бета-версия серверной ОС Windows Server 8

Корпорация Microsoft объявила о доступности бета-версии новой серверной операционной системы Windows Server 8, которая обеспечивает необходимую гибкость выбора стратегии использования и развития ИТ-инфраструктуры предприятия. По словам разработчиков, Windows Server 8 является оп
03.02.2012 BSS выпустила новую версию «Сервера Нотификации» с поддержкой Windows Server 2008 R2 и Windows 7

анком информационного взаимодействия с клиентами в автоматическом режиме по различным каналам передачи информации (sms, e-mail и т.д.). В новой версии «Сервера Нотификации» обеспечена совместимость с Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition, Web Edition и Windows 7 (x64), доработаны механизмы логирования для обеспечения сбора статистики по изменениям для физических лиц, шлюзов, каналов, сп
24.01.2012 «Иркутский Промстройпроект» перешел на новые версии Microsoft Windows Server и Microsoft Exchange Server

проекта по миграции инфраструктуры проектного предприятия «Иркутский Промстройпроект» на Microsoft Windows Server 2008 R2 и Microsoft Exchange Server 2010. ИТ-инфраструктура «Иркутского Промст
21.10.2011 Российские власти сертифицировали Windows 7 и Windows Server 2008

сти, сертификацию получила ОС Windows 7 «Профессиональная», «Корпоративная» и «Максимальная» с SP1, Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise и Datacenter с SP1, BizTalk Server 2009 в редакци
21.10.2011 ФСТЭК сертифицировала Windows 7 c SP1 и Windows Server 2008 R2 с SP1

1) в редакциях «Профессиональная», «Корпоративная» и «Максимальная», серверной операционной системы Windows Server 2008 R2 с Service Pack 1 (SP1) в редакциях Standard, Enterprise и Datacenter,

03.08.2011 Еще три модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2

ла о том, что еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы на совместимость с OC семейства Windows Server 2008, включая Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. Так,
02.08.2011 Club.CNews: Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2

зводства отечественной компании ETegro Technologies сертифицированы на совместимость с OC семейства Windows Server 2008, включая Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.В спи
29.07.2011 WD совместно с Microsoft будет выпускать решения для малого бизнеса

в условиях малого бизнеса, а также уменьшит требования к технической поддержке. Построенная на базе Windows Server 2008 R2, операционная система Windows Storage Server 2008 R2 Essentials специа
25.07.2011 Сервер ETegro Hyperion RS130 G3 сертифицирован под Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008

130 G3 прошла сертификацию и признана совместимой для работы с операционными системами (ОС) Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. «Сертификация оборудования ETegro под различные

13.07.2011 Microsoft представила новую серверную платформу для малых компаний

SBS 2011 разработан на основе технологий Windows Server 2008 R2. Он предлагает удобный интерфейс администрирования, в котором все базо
06.07.2011 Softline развернула ИТ-инфраструктуру на основе Windows Small Business Server 2008 в компании «Бирпарк»

уры. В рамках проекта были реализованы следующие работы: установлена серверная операционная система Windows Server 2008 StE, развернут почтовый сервер на базе Microsoft Exchange Server 2007, ус
27.05.2011 Riverbed оптимизирует работу WAN-сети для службы Microsoft RemoteFX

ad для работы со службой Microsoft RemoteFX, предлагающей новые возможности виртуализации графики в Windows Server 2008 R2 SP1. Поддержка RemoteFX позволяет в полной мере воспользоваться всеми

01.04.2011 ФСБ одобрила СУБД Microsoft, на очереди Windows 7

сотрудничать с ФГУП «НТЦ «Атлас» по сертификации новейших продуктов Microsoft, включая Windows 7 и Windows Server 2008, по требованиям ФСБ для обеспечения безопасного использования современных
01.04.2011 ФСБ России сертифицировала Microsoft SQL Server 2008

я Microsoft и НТЦ «Атлас» объявили о том, что система управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server 2008 вместе с российскими средствами защиты информации сертифицирована ФСБ России по к
24.02.2011 Microsoft выпустил новый антивирус и Service Pack 1 для Windows 7

тельные обновления платформы, основанные на отзывах пользователей и партнеров. Пакет обновлений для Windows Server 2008 R2, в свою очередь, предлагает улучшение виртуализации благодаря механизм
24.02.2011 SP1 для Windows Server 2008 R2 доступен для скачивания

Корпорация Microsoft опубликовала RTM-версию первого пакета обновлений (SP1) для Windows Server 2008 R2. По словам разработчиков, пакет обновления для Windows Server 2008<
10.02.2011 Microsoft объявила дату выхода Service Pack для Windows 7

RTM-версии Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 переданы партнерам Microsoft, производителям персональных компьюте
10.02.2011 Назначена дата выхода Service Pack 1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2

RTM-версии Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 официально переданы OEM-партнерам Microsoft. Об этом сообщается в

26.11.2010 Автообновление Windows 7 до SP1 можно заблокировать

ce Pack Blocker Tool Kit, которая предотвращает загрузку и установку Service Pack 1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 в течение 12 месяцев после выхода RTM-версии (Release To Manufacturing
23.11.2010 Продукты Netgear ReadyNAS сертифицированы на совместимость с Windows Server 2008 R2

бъявила о том, что ее продукты бизнес-класса ReadyNAS полностью совместимы с требованиями Microsoft Windows Server 2008 R2, включая совместимость ReadyNAS с Microsoft Hyper-V. Логотип «Certifie
22.11.2010 Что может дать DirectAccess пользователям Windows 7?

ические отчеты. При использовании рабочих станций под управлением Windows 7 и серверов с ОС Windows Server 2008 R2 такой доступ позволяет осуществить технология Direct Access. Чем не VPN? Основ
17.11.2010 Microsoft повернулась в сторону открытого ПО

Компания Microsoft предоставила статус “Сертифицировано для Windows Server 2008 R2” свободной системе управления контентом SilverStrip CMS. Таким образом
09.11.2010 Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру международного аэропорта «Уфа»

е завершило модернизацию ИТ-инфраструктуры международного аэропорта «Уфа» на базе продуктов Windows Server 2008 R2, ISA Server 2006 и Exchange 2010. В рамках проекта клиент получил ИТ-инфрастру
03.11.2010 Microsoft показала обновленную суперкомпьютерную ОС в России

Корпорация Microsoft презентовала в России Windows HPC Server 2008 R2 — усовершенствованную версию своей платформы для высокопроизводительных систем
28.10.2010 Вышел SP1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2

рпорация Microsoft объявила о выходе кандидатского релиза первого пакета обновлений для Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Пакет обновлений для Windows 7 включает все текущие улучшения операци
27.10.2010 Вышел релиз-кандидат SP1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2

Компания Microsoft выпустила релиз-кандидат первого пакета обновлений для Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Пакет обновлений для Windows 7 включает все текущие улучшения операци
27.10.2010 Microsoft подключается к облачному OpenSource-проекту NASA

Компания Microsoft объявила о партнерстве с компанией Cloud.com с целью обеспечить интеграцию Windows Server 2008 R2 Hyper-V с открытой платформой для облачных вычислений OpenStack. Open-
12.10.2010 Microsoft получила сертификаты ФСТЭК на новые ОС

корпорация Microsoft получила сертификаты на операционные системы Windows 7 (№2180 от 30.09.2010) и Windows Server 2008 R2 (№2181 от 30.09.2010). Согласно полученным документам, версии Windows

22.07.2010 Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation

Группа Arbyte представила серверное решение на базе Arbyte Silex и Windows Server 2008 R2 Foundation. Как полагают в Arbyte, решение будет интересно компаниям,

07.07.2010 Microsoft открыла код Windows 7 для ФСБ

ано дополнение к соглашению о раскрытии исходных кодов ПО компании для ФГУП НТЦ «Атлас» и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По нему российские структуры получили доступ к кодам Windows 7, Windows Server 2008 R2, Office 2010 и SQL Server 2008 R2. Само соглашение было подписано еще в 2002 г. Как заявил первый заместитель генерального директора «Атласа» Александр Алферов, ФСБ Росси
31.05.2010 Как пользоваться виртуальными дисками на Windows 7: объяснения Microsoft

ция Microsoft подготовила специальное руководство по использованию виртуальных дисков в Windows 7 и Server 2008 R2. Для работы с ними потребуется установить или гипервизор Hyper-V, или Microsof

Публикаций - 483, упоминаний - 831

Microsoft Windows Server 2008 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 350
Intel Corporation 12811 46
Broadcom - VMware 2610 39
HP Inc. 5883 31
Oracle Corporation 7074 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Softline - Софтлайн 3743 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Citrix Systems 868 20
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 17
9594 17
Red Hat 1378 15
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 14
Код Безопасности 812 13
АйТи 1519 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
Cisco Systems 5372 12
SAS Institute 1082 12
Google LLC 12690 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 11
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 10
Apple Inc 13156 10
Dell EMC 5180 9
SAP SE 5601 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 8
Trend Micro 651 8
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 8
NetApp - Network Appliance 667 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Hitachi - Хитачи 1501 7
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 6
Ростелеком 10948 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 6
Fujitsu 2105 6
Sophos - SophosLabs 436 6
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
КонсультантПлюс 161 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
Россети Ленэнерго 1699 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 2
Белый Ветер 365 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 2
Седьмой Континент 65 2
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
SABMiller - САБМиллер Рус 15 2
РусГидро - Чебоксарская ГЭС - Шупашкар ГЭСӗ 2 2
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Югория - страховая компания 44 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 26
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 160
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 110
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 84
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 71
Microsoft Windows XP 2431 69
Linux OS 11533 65
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 62
Microsoft Windows Server 2012 203 49
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 46
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 46
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 45
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 41
Microsoft Windows 10 1938 40
Microsoft Office 4170 37
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 37
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Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 27
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 24
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 23
Microsoft Visual Studio 429 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 21
Microsoft Office 2010 157 19
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 18
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 16
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 15
Microsoft Windows Server 2016 56 14
Microsoft Office 2007 265 14
Microsoft Windows 11 827 14
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Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 13
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 13
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 12
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 12
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 8
Маланин Василий 14 6
Алфёров Александр 6 5
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 4
Демидов Михаил 134 4
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Фаенов Кирилл 8 4
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Немошкалов Александр 11 2
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Осипов Иван 7 2
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Израиль 2856 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Индия - Bharat 5870 4
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - ДФО - Магаданская область 533 4
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
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