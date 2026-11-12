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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Tech Community

СОБЫТИЯ


12.11.2026 Внезапно и без объяснения причин. Apple навсегда закрывает официальный форум поддержки 1
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Microsoft Tech Community и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25940 2
X Corp - Twitter 2945 1
Visa International 1998 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 76 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1132 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 85 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12481 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня - Сертификат безопасности 607 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28775 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 1
Оповещение и уведомление - Notification 6278 1
Microsoft Windows 11 883 1
Microsoft ESU - Microsoft Extended Security Updates 11 1
Microsoft Windows Server 2008 484 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 441 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1443 1
StatCounter 489 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 861 1
Microsoft Windows 17111 1
Microsoft Windows 7 2011 1
Microsoft Windows 10 1964 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 35 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 708 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12521 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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