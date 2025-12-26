Разделы

26.12.2025 Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости 2025 года 1
02.12.2025 Критическую уязвимость в Windows Server уже вовсю используют в кибератаках 2
13.11.2025 Positive Technologies представила ноябрьский дайджест трендовых уязвимостей 1
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь 2
20.08.2025 Как управлять ИТ-инфраструктурой в условиях смешанных сред 2
10.07.2025 Microsoft поломала важный механизм Windows и не знает, как починить. Пользователям это на руку 2
10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
18.04.2024 Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт 1
21.03.2024 «Роса» представила решение для управления ИТ-инфраструктурой 1
18.03.2024 Microsoft «сжалилась»: блокировку облака для россиян перенесут на несколько дней. Раскрыт список запретных для России сервисов 1
15.06.2023 Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить 2
15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе 2
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
18.05.2018 Что не так с защитой от шифровальщиков? 1
07.07.2017 «Алтэкс-Софт» представила новую сертифицированную версию сканера безопасности RedCheck 2
23.09.2014 Вышли патчи Windows для перехода на «зимнее время». Пользователи XP и пираты их не получат 1
15.05.2014 Microsoft продлила срок обновления Windows Embedded 8.1 2
28.05.2012 Партнерство в аутсорсинге важнее контрактов. Опыт "Атос" и "Мосэнерго" 1
01.09.2011 Новые решения на базе АПК «Диод 0.1» от «Алтэкс-Софт» автоматизируют установку обновлений безопасности 3
05.05.2011 Завершен проект по модернизации ИТ-инфраструктуры азербайджанского завода компании «Балтика» 1
18.03.2011 Microsoft представила Windows Small Business Server 2011 Standard 1
15.03.2010 АМИ модернизировала ИТ-инфраструктуру для «Зори-Машпроекта» 1
27.05.2009 «Белый Ветер Цифровой» оптимизирует ИТ-инфраструктуру с помощью IBS DataFort 1
06.06.2008 Microsoft планирует выпуск серии патчей 2
14.11.2007 Ноябрьское обновление Microsoft: одна критическая уязвимость 2
29.10.2007 Microsoft принудительно установила Desktop Search корпоративным пользователям 2
05.10.2007 Октябрьское обновление Microsoft: 4 критические уязвимости 1
09.07.2007 Июльское обновление Microsoft: 3 критические уязвимости 2
06.07.2007 Microsoft улучшает безопасность своего ПО 1
16.05.2007 Хакеры освоили новую технологию обхода сетевых экранов 1
15.12.2006 Digital Design модернизировала ИТ-инфраструктуру "Силовых машин" 2
08.08.2005 Microsoft готовит пакет обновлений Windows 1
08.07.2005 "Балтика" внедряет систему обновлений WSUS 2
10.06.2005 Microsoft модернизировала сервис обновлений 1

Публикаций - 35, упоминаний - 51

Microsoft WSUS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25266 30
Google LLC 12286 4
Oracle Corporation 6882 3
Broadcom - VMware 2498 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 3
Defender 147 2
Wiz 23 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 243 2
Adobe Systems 1573 2
Алтэкс-Софт - Altx Soft 33 2
Softline - Софтлайн 3288 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2518 2
PolyService - Полисервис 4 1
ССТ - Специальные системы и технологии 20 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5293 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Крок - Croc 1815 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 1
Huawei 4232 1
SAP SE 5441 1
МегаФон 9958 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Ланит - Онланта - Onlanta 120 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Citrix Systems 840 1
HP Inc. 5764 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
9037 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Nginx - Энджайникс 190 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
ESET - ESET Software 1147 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 17 1
Malwarebytes Labs 38 1
Skybox Security 30 1
АМИ 77 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 217 2
Зоря-Машпроект ГП НПКГ - Научно-производственный комплекс газотурбостроения 3 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Силовые машины 143 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 189 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Белый Ветер 362 1
Visa International 1976 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 565 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 44 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 12
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 4
Оцифровка - Digitization 4937 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 3
Управляемость - Manageability 1956 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 357 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 462 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 276 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3966 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3540 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3319 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2865 3
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 367 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 701 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2735 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 2
Microsoft Windows 16365 19
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 420 13
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 825 10
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 9
Microsoft Windows Server 2003 571 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1537 8
Microsoft Windows Server 2008 480 6
Microsoft Windows XP 2421 5
Microsoft Windows 2000 8663 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 5
Linux OS 10943 4
Microsoft Windows 10 1880 4
Microsoft Windows Server 2012 202 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2020 4
Microsoft MSRT - Microsoft Malicious Software Removal Tool 27 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1784 4
Microsoft Windows 7 1994 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1723 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 3
Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool 11 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1328 3
Microsoft Download Center 9 2
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 39 2
Mozilla Firefox - браузер 1919 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 2
Microsoft Outlook 1422 2
Microsoft Windows Embedded 202 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 2
Microsoft Windows 11 721 2
StatCounter 450 2
Microsoft Office 365 984 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 133 2
Lua - язык программирования 70 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1534 1
Microsoft Windows Server 2000 33 1
Косачев Роман 6 2
Павелко Станислав 5 1
Важенин Дмитрий 6 1
Волченко Дмитрий 1 1
Маркович Александр 3 1
Перов Евгений 93 1
Савин Иван 4 1
Лаптев Леонид 1 1
Бурдин Станислав 1 1
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 1
Татаренко Игорь 22 1
Кадомский Вячеслав 81 1
Масло Владислав 2 1
Анисов Ян 35 1
Петелин Николай 7 1
Лихарева Светлана 4 1
Потехин Павел 14 1
Челидзе Джимшер 42 1
Boldewin Frank - Болдуин Франк 1 1
Погребняков Сергей 1 1
Благонадеждин Владимир 1 1
Самусева Мария 2 1
Митус Александр 1 1
Smith Brad - Смит Брэд 100 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Гоц Роман 51 1
Плешков Алексей 67 1
Романов Дмитрий 67 1
Конышков Алексей 11 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 28 1
Сердюк Владимир 11 1
Белоусов Сергей 247 1
Борисов Илья 27 1
Пьянченко Андрей 5 1
Скородумов Анатолий 65 1
Черкас Юрий 15 1
Божор Юрий 3 1
Шмыков Иван 4 1
Айсин Марсель 2 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 14
Германия - Федеративная Республика 12948 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 2
Россия - ДФО - Магаданская область 487 1
Россия - ПФО - Самарская область 1460 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - СФО - Кемеровская область 995 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 1
Европа Восточная 3123 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Австрия - Австрийская Республика 1336 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 1
Европа 24653 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 886 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 666 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 1
Азербайджан - Баку 134 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 4
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5876 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1329 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Айсберг - Eisberg 193 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 269 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 32 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Reddit 361 2
BleepingComputer - Издание 417 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
heise online - heise security 122 1
ITnews 34 1
Microsoft Tech Community 1 1
The Verge - Издание 592 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Microsoft Build - конференция 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
