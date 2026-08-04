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Айсин Марсель
СОБЫТИЯ
|04.08.2026
|Группа компаний RWB при содействии Bi.Zone усовершенствовала систему кибербезопасности 1
|07.10.2024
|Bi.Zone представляет новую услугу Bi.Zone SOC Consulting 1
|13.05.2020
|Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Айсин Марсель и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 600 1
|Крок - Croc 1964 1
|AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
|Skybox Security 30 1
|VK - Mail.ru Group 3602 1
|Восход ФГБУ НИИ 721 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5650 1
|Плешков Алексей 68 1
|Гоц Роман 57 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Божор Юрий 3 1
|Черкас Юрий 17 1
|Пьянченко Андрей 5 1
|Борисов Илья 27 1
|Белоусов Сергей 254 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.