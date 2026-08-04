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Айсин Марсель

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Группа компаний RWB при содействии Bi.Zone усовершенствовала систему кибербезопасности 1
07.10.2024 Bi.Zone представляет новую услугу Bi.Zone SOC Consulting 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Айсин Марсель и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 600 1
Крок - Croc 1964 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Skybox Security 30 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 208 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5650 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3149 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4633 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9436 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33459 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  869 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9337 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5633 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5121 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9252 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3257 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5185 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 547 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 579 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3763 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2839 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7584 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13288 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1178 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12837 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14248 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 521 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 209 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1592 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24380 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1204 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5860 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1277 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3998 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26283 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 886 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4844 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2486 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6477 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8268 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16975 1
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 29 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5713 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Atos Bull Sequana 27 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 35 1
Atos AntiCOVID 3 1
Плешков Алексей 68 1
Гоц Роман 57 1
Скородумов Анатолий 65 1
Божор Юрий 3 1
Черкас Юрий 17 1
Пьянченко Андрей 5 1
Борисов Илья 27 1
Белоусов Сергей 254 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1195 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27264 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53409 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 277 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 33 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7799 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1163 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
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