Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации

Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили критические уязвимости в чипах Unisoc озволяют обходить меры безопасности и получать неавторизованный удалённый доступ к процессору приложений (Application Processor) через модем, встроенный в SoC (System on Chip). Эксперты Kaspersky ICS CERT продемонстрировали, что атакующие могут обходить защитные механизмы в ОС, работающей на процессоре приложений; получать удалённый доступ к её ядру; выполнять неавторизованный код с привиле

Positive Technologies стала членом CERT Организации исламского сотрудничества Экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) присоединился к группе реагирования на компьютерные инциденты Организации исламского сотрудничества (OIC-CERT). Компания стала первым членом этой группы из России. Основная цель вступления в организацию, которая объединяет национальные центры реагирования 27 стран, — расширять международное взаимо

МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED, входящая в ПАО «МТС», заключила соглашение с компанией Xello. Благодаря этому технологическому партнерству центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC поможет заказчикам снизить вероятность ущерба даже в случае, если хакеры проникнут в инфраструктуру компании. Об этом CNews сообщили п

В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года В I квартале 2024 г., по данным центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT, в России вредоносные объекты были заблокированы на 23,6% компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ). Несмотря на то что число атак снизилось по сравнению с первым кварталом 20

Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ Центр быстрого реагирования Минцифры ведет работу по созданию CERT (computer emergency response team — общепринятое название команд реагирования на инциден

В Kaspersky ICS CERT назвали основные угрозы для промышленности во втором полугодии 2023 года торых были заблокированы майнеры — вредоносные программы, предназначенные для использования вычислительной мощности устройства пользователя злоумышленниками. Таковы данные нового отчёта Kaspersky ICS CERT. По итогам второго полугодия 2023 г. Россия оказалась в числе регионов с самой высокой долей компьютеров АСУ, на которых были заблокированы угрозы из интернета. В России вредоносные интерн

«РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit ее атаковавшая страны Запада с помощью одноименной программы-шифровальщика, была замечена за попыткой вымогательства у российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли способ расшифровать файлы. Подробности исследования и ссылка на декриптор опубликованы в отчете на сайте компании.

Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году Эксперты Kaspersky ICS CERT поделились прогнозами относительно развития ландшафта угроз для АСУ ТП в 2023 г., а также рассказали о том, какие риски стоит учитывать промышленным организациям. Мишени целевых атак 2023

«Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения енная на сайте заявка обрабатывается менее 30 минут, а услуга оказывается день в день с учетом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г. количество массовых кибератак на российские организации возросло в сотни раз по сравнению с 2021 г., в то же

Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих мест – Vipnet Client компании «Инфотекс». Недостатки обнаружены в ходе расследования продвинутой кибератаки. С и

R-Vision выпустила программный комплекс R-Vision CERS R-Vision анонсировала выпуск программного комплекса R-Vision Computer Emergency Response System (CERS) для создания единого центра обмена данными об инцидентах, угрозах и уязвимостях (CERT). С его помощью госрегуляторы, в том числе национальные банки, могут построить CERT государственного уровня, чтобы обеспечить информационный обмен с контролируемыми организациями дл

Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST Kaspersky ICS CERT присоединился к сообществу команд реагирования на компьютерные инциденты FIRST (Forum of

Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками мо стандартного привлечения жертв через рассылку по почте, в мессенджерах или соцсетях, мошенники для формирования доверия используют фейковые СМИ с интервью тех, кто якобы уже получил возврат денег. CERT-GIB продолжает блокировку мошеннических ресурсов и призывает пользователей быть бдительными. На фоне тревожной новостной повестки, вызванной пандемией коронавируса, перехода на удаленку и

Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак в оказался шифровальщик Troldesh. Об этом сообщил центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT Group-IB. Чтобы обойти антивирусные системы, хакеры отправляют вредоносные ссылки в нера

«Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC Эксперты Kaspersky ICS CERT провели исследование различных реализаций системы удалённого доступа Virtual Network Computing (VNC) и в итоге обнаружили 37 уязвимостей порчи памяти, многие из которых существовали на про

Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов снижению объема токсичных сайтов. Об этом сообщил Центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB. При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг

Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира ), Саудовской Аравии (22%) и Португалии (5%). Предположительно эти данные могли быть проданы на подпольных хакерских форумах или использованы в целенаправленных атаках для кражи денег или информации. CERT-GIB - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB оперативно предупредил уполномоченные государственные организации CERT в этих странах о потенциальной опас

«Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года али атаки вредоносного ПО на более чем 40% компьютеров АСУ. В большей степени пострадали Вьетнам, Алжир и Марокко, а самой безопасной оказалась Дания. Эти данные приводятся в отчете Kaspersky Lab ICS CERT о ландшафте угроз для систем промышленной автоматизации в первом полугодии 2018 года. Кибератаки на промышленные компьютеры считаются чрезвычайно опасной угрозой, поскольку они могут приво

Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT опубликовали результаты исследований ландшафта угроз для систем промышленной автоматизации во втором полугодии 2017 года. Согласно отчёту, в этот период две индустрии атаковали больше оста

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel Эксперты Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и критичес

«Лаборатория Касперского» открывает промышленный CERT в России «Лаборатория Касперского» открывает в России центр реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах — Kaspersky Lab ICS-CERT. Основная цель центра — координировать действия производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, а также исследователей в области информационной безопасн

«Координационный центр национального домена сети интернет» и RU-CERT объединяют усилия для повышения безопасности Рунета «Координационный центр национального домена сети интернет» заключил соглашение о взаимодействии с российским центром реагирования на компьютерные инциденты RU-CERT. Целью партнерства является укрепление безопасности российского доменного пространства и, в частности, борьба с осуществлением фишинга, несанкционированным доступом в информационные систем

В Центробанке появился Центр реагирования на киберугрозы оссии создал центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере («банковский CERT»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления

«Ростех» открыл центр круглосуточного мониторинга киберугроз дала команду реагирования на угрозы информационной безопасности (Computer Emergency Response Team — CERT). Новое подразделение будет в круглосуточном режиме собирать данные о киберугрозах и инц

CERT-GIB запустил онлайн-проект Antiphishing.ru исле и в его российском сегменте, проект Antiphishing.ru был разработан для оперативного сбора и обработки информации о любом сайте, который вызывает у пользователей какие-либо подозрения, сообщили в CERT-GIB. Проект был реализован специалистами центра реагирования CERT-GIB при участии таких компаний, как «Яндекс», Web of Trust и Mail.Ru Group. Данная инициатива нашла поддержку со ст

Leta Group расширяет присутствие в Тихоокеанском регионе пуре приступила к активной работе с правоохранительными органами и провайдерами группа реагирования CERT Group-IB, созданная осенью 2011 г. CERT-GIB представляет собой команду по реагиро

Group-IB создала первую в России частную команду по реагированию на инциденты ИБ рующаяся на расследовании ИТ-инцидентов и нарушений информационной безопасности, объявила о запуске CERT-GIB — первой в России частной команды по реагированию на инциденты информационной безопа

CERT предупредил об эксплойте для Firefox Команда экстренного компьютерного реагирования США (U. S. CERT) выпустила в среду предупреждение о появление в Сети концептуального кода, эксплуатирующего критическую уязвимость в браузере Firefox. Уязвимость типа «переполнение памяти» в коде обработк

CERT: уязвимостей в веб-приложениях в 2006 г. стало больше 2006 г., выросло более чем на треть по сравнению с 2005 г., по данным трёх баз данных уязвимостей — CERT/CC, NVD (Национальной базы данных уязвимостей), OSVDB (Базы данных уязвимостей открытого

CERT: 78% финансовых преступлений совершаются авторизованными пользователями Агентство US Secret Services и организация CERT, специализирующаяся в области информационной безопасности, заявили о необходимости усиления защиты от авторизованных пользователей. Основанием этому послужили результаты двухлетнего исслед

CERT выпустил предупреждение о проблеме в PDF-файле Координационный центр CERT выпустил предупреждение о проблеме, связанной с Portable Document Format (PDF) для платф

Вирусы наказывают за безалаберность сти сетевой безопасности стал разгорающийся скандал, в котором сейчас замешан координационный центр CERT. Известная общественная группа попала под огонь критики сообщества. Будучи частной орган

CERT: хакеры внедрили троян в исходники SendMail Компьютерная команда быстрого реагирования CERT опубликовала предупреждение о том, что злоумышленники взломали сайт разработчиков почтового сервера с открытым исходным кодом, Sendmail, и дописали в некоторые модули исходников свежей вер

В операционных системах Linux и Unix обнаружены дыры безопасности Специалисты Координационного Центра Cert, официального органа, поддерживаемого правительственными органами США, обнаружили "дыру"

CERT: веб-серверы Apache имеют опасную уязвимость Исследовательский центр CERT, изучающий проблемы сетевой безопасности в стенах университета Карнеги-Меллоун, объявил об обнаружении серьезной уязвимости лидирующего на рынке веб-сервера Apache. По заявлению представит

CERT: Yahoo! Messenger содержит опасные уязвимости Центр исследования проблем сетевой безопасности CERT университета Карнеги-Мелоун объявил об обнаружении большого числа системных уязвимостей популярного интернет-пейджера Yahoo! Messenger. Проблемы выявлены в версиях, предшествующих 5.0.0.10