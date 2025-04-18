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Кибербезопасность CERT Computer Emergency Response Team Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- XDR - Extended Detection and Response - Расширенное обнаружение и реагирование на сложные угрозы и целевые атаки
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.04.2025
|Центр мониторинга и реагирования UserGate под брендом UserGate Factor
|08.11.2024
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Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили критические уязвимости в чипах Unisoc
озволяют обходить меры безопасности и получать неавторизованный удалённый доступ к процессору приложений (Application Processor) через модем, встроенный в SoC (System on Chip). Эксперты Kaspersky ICS CERT продемонстрировали, что атакующие могут обходить защитные механизмы в ОС, работающей на процессоре приложений; получать удалённый доступ к её ядру; выполнять неавторизованный код с привиле
|28.10.2024
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Positive Technologies стала членом CERT Организации исламского сотрудничества
Экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) присоединился к группе реагирования на компьютерные инциденты Организации исламского сотрудничества (OIC-CERT). Компания стала первым членом этой группы из России. Основная цель вступления в организацию, которая объединяет национальные центры реагирования 27 стран, — расширять международное взаимо
|26.06.2024
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МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки
МТС RED, входящая в ПАО «МТС», заключила соглашение с компанией Xello. Благодаря этому технологическому партнерству центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC поможет заказчикам снизить вероятность ущерба даже в случае, если хакеры проникнут в инфраструктуру компании. Об этом CNews сообщили п
|17.05.2024
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В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года
В I квартале 2024 г., по данным центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT, в России вредоносные объекты были заблокированы на 23,6% компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ). Несмотря на то что число атак снизилось по сравнению с первым кварталом 20
|03.04.2024
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Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ
Центр быстрого реагирования Минцифры ведет работу по созданию CERT (computer emergency response team — общепринятое название команд реагирования на инциден
|19.03.2024
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В Kaspersky ICS CERT назвали основные угрозы для промышленности во втором полугодии 2023 года
торых были заблокированы майнеры — вредоносные программы, предназначенные для использования вычислительной мощности устройства пользователя злоумышленниками. Таковы данные нового отчёта Kaspersky ICS CERT. По итогам второго полугодия 2023 г. Россия оказалась в числе регионов с самой высокой долей компьютеров АСУ, на которых были заблокированы угрозы из интернета. В России вредоносные интерн
|07.09.2023
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«РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit
ее атаковавшая страны Запада с помощью одноименной программы-шифровальщика, была замечена за попыткой вымогательства у российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли способ расшифровать файлы. Подробности исследования и ссылка на декриптор опубликованы в отчете на сайте компании.
|25.07.2023
|Центр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости
|28.11.2022
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Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Эксперты Kaspersky ICS CERT поделились прогнозами относительно развития ландшафта угроз для АСУ ТП в 2023 г., а также рассказали о том, какие риски стоит учитывать промышленным организациям. Мишени целевых атак 2023
|14.11.2022
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«Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения
енная на сайте заявка обрабатывается менее 30 минут, а услуга оказывается день в день с учетом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г. количество массовых кибератак на российские организации возросло в сотни раз по сравнению с 2021 г., в то же
|19.05.2022
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Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности
Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих мест – Vipnet Client компании «Инфотекс». Недостатки обнаружены в ходе расследования продвинутой кибератаки. С и
|05.07.2021
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R-Vision выпустила программный комплекс R-Vision CERS
R-Vision анонсировала выпуск программного комплекса R-Vision Computer Emergency Response System (CERS) для создания единого центра обмена данными об инцидентах, угрозах и уязвимостях (CERT). С его помощью госрегуляторы, в том числе национальные банки, могут построить CERT государственного уровня, чтобы обеспечить информационный обмен с контролируемыми организациями дл
|30.11.2020
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Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST
Kaspersky ICS CERT присоединился к сообществу команд реагирования на компьютерные инциденты FIRST (Forum of
|20.05.2020
|Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами
|09.04.2020
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Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками
мо стандартного привлечения жертв через рассылку по почте, в мессенджерах или соцсетях, мошенники для формирования доверия используют фейковые СМИ с интервью тех, кто якобы уже получил возврат денег. CERT-GIB продолжает блокировку мошеннических ресурсов и призывает пользователей быть бдительными. На фоне тревожной новостной повестки, вызванной пандемией коронавируса, перехода на удаленку и
|21.11.2019
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Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак
в оказался шифровальщик Troldesh. Об этом сообщил центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT Group-IB. Чтобы обойти антивирусные системы, хакеры отправляют вредоносные ссылки в нера
|14.11.2019
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«Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC
Эксперты Kaspersky ICS CERT провели исследование различных реализаций системы удалённого доступа Virtual Network Computing (VNC) и в итоге обнаружили 37 уязвимостей порчи памяти, многие из которых существовали на про
|05.07.2019
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Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов
снижению объема токсичных сайтов. Об этом сообщил Центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB. При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг
|11.12.2018
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Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира
), Саудовской Аравии (22%) и Португалии (5%). Предположительно эти данные могли быть проданы на подпольных хакерских форумах или использованы в целенаправленных атаках для кражи денег или информации. CERT-GIB - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB оперативно предупредил уполномоченные государственные организации CERT в этих странах о потенциальной опас
|10.09.2018
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«Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года
али атаки вредоносного ПО на более чем 40% компьютеров АСУ. В большей степени пострадали Вьетнам, Алжир и Марокко, а самой безопасной оказалась Дания. Эти данные приводятся в отчете Kaspersky Lab ICS CERT о ландшафте угроз для систем промышленной автоматизации в первом полугодии 2018 года. Кибератаки на промышленные компьютеры считаются чрезвычайно опасной угрозой, поскольку они могут приво
|27.03.2018
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Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других
Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT опубликовали результаты исследований ландшафта угроз для систем промышленной автоматизации во втором полугодии 2017 года. Согласно отчёту, в этот период две индустрии атаковали больше оста
|22.01.2018
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Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel
Эксперты Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и критичес
|11.10.2016
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«Лаборатория Касперского» открывает промышленный CERT в России
«Лаборатория Касперского» открывает в России центр реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах — Kaspersky Lab ICS-CERT. Основная цель центра — координировать действия производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, а также исследователей в области информационной безопасн
|17.12.2015
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«Координационный центр национального домена сети интернет» и RU-CERT объединяют усилия для повышения безопасности Рунета
«Координационный центр национального домена сети интернет» заключил соглашение о взаимодействии с российским центром реагирования на компьютерные инциденты RU-CERT. Целью партнерства является укрепление безопасности российского доменного пространства и, в частности, борьба с осуществлением фишинга, несанкционированным доступом в информационные систем
|30.06.2015
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В Центробанке появился Центр реагирования на киберугрозы
оссии создал центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере («банковский CERT»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления
|19.01.2015
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«Ростех» открыл центр круглосуточного мониторинга киберугроз
дала команду реагирования на угрозы информационной безопасности (Computer Emergency Response Team — CERT). Новое подразделение будет в круглосуточном режиме собирать данные о киберугрозах и инц
|24.10.2012
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CERT-GIB запустил онлайн-проект Antiphishing.ru
исле и в его российском сегменте, проект Antiphishing.ru был разработан для оперативного сбора и обработки информации о любом сайте, который вызывает у пользователей какие-либо подозрения, сообщили в CERT-GIB. Проект был реализован специалистами центра реагирования CERT-GIB при участии таких компаний, как «Яндекс», Web of Trust и Mail.Ru Group. Данная инициатива нашла поддержку со ст
|03.04.2012
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Leta Group расширяет присутствие в Тихоокеанском регионе
пуре приступила к активной работе с правоохранительными органами и провайдерами группа реагирования CERT Group-IB, созданная осенью 2011 г. CERT-GIB представляет собой команду по реагиро
|25.10.2011
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Group-IB создала первую в России частную команду по реагированию на инциденты ИБ
рующаяся на расследовании ИТ-инцидентов и нарушений информационной безопасности, объявила о запуске CERT-GIB — первой в России частной команды по реагированию на инциденты информационной безопа
|02.03.2007
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CERT предупредил об эксплойте для Firefox
Команда экстренного компьютерного реагирования США (U. S. CERT) выпустила в среду предупреждение о появление в Сети концептуального кода, эксплуатирующего критическую уязвимость в браузере Firefox. Уязвимость типа «переполнение памяти» в коде обработк
|24.01.2007
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CERT: уязвимостей в веб-приложениях в 2006 г. стало больше
2006 г., выросло более чем на треть по сравнению с 2005 г., по данным трёх баз данных уязвимостей — CERT/CC, NVD (Национальной базы данных уязвимостей), OSVDB (Базы данных уязвимостей открытого
|06.09.2004
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CERT: 78% финансовых преступлений совершаются авторизованными пользователями
Агентство US Secret Services и организация CERT, специализирующаяся в области информационной безопасности, заявили о необходимости усиления защиты от авторизованных пользователей. Основанием этому послужили результаты двухлетнего исслед
|23.06.2003
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CERT выпустил предупреждение о проблеме в PDF-файле
Координационный центр CERT выпустил предупреждение о проблеме, связанной с Portable Document Format (PDF) для платф
|31.01.2003
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Вирусы наказывают за безалаберность
сти сетевой безопасности стал разгорающийся скандал, в котором сейчас замешан координационный центр CERT. Известная общественная группа попала под огонь критики сообщества. Будучи частной орган
|11.10.2002
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CERT: хакеры внедрили троян в исходники SendMail
Компьютерная команда быстрого реагирования CERT опубликовала предупреждение о том, что злоумышленники взломали сайт разработчиков почтового сервера с открытым исходным кодом, Sendmail, и дописали в некоторые модули исходников свежей вер
|17.07.2002
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В операционных системах Linux и Unix обнаружены дыры безопасности
Специалисты Координационного Центра Cert, официального органа, поддерживаемого правительственными органами США, обнаружили "дыру"
|18.06.2002
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CERT: веб-серверы Apache имеют опасную уязвимость
Исследовательский центр CERT, изучающий проблемы сетевой безопасности в стенах университета Карнеги-Меллоун, объявил об обнаружении серьезной уязвимости лидирующего на рынке веб-сервера Apache. По заявлению представит
|06.06.2002
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CERT: Yahoo! Messenger содержит опасные уязвимости
Центр исследования проблем сетевой безопасности CERT университета Карнеги-Мелоун объявил об обнаружении большого числа системных уязвимостей популярного интернет-пейджера Yahoo! Messenger. Проблемы выявлены в версиях, предшествующих 5.0.0.10
|26.02.2002
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CERT: российскими программистами выявлена серьезная уязвимость MSIE
Инициативная группа Computer Emergency Response Team (CERT) объявила об обнаружении очередной системной уязвимости браузера Internet Explorer. Хара
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Гатауллин Ильназ 28 18
|Калинин Александр 189 9
|Каргалев Ярослав 22 8
|Гончаров Евгений 23 8
|Сачков Илья 126 7
|Волков Дмитрий 69 7
|Зайцев Михаил 345 6
|Баулин Валерий 55 6
|Дащенко Владимир 18 5
|Кузеванов Дмитрий 21 5
|Дрюков Владимир 51 4
|Круглов Кирилл 11 4
|Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
|Дырмовский Дмитрий 149 3
|Ляпунов Игорь 132 3
|Янкин Андрей 52 3
|Залевский Игорь 7 3
|Кислицин Никита 15 3
|Кувшинов Денис 27 3
|Князева Анастасия 14 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Касперский Евгений 337 2
|Анохин Сергей 121 2
|Иванов Антон 98 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Земков Сергей 159 2
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
|Дружинин Евгений 22 2
|Карпов Илья 32 2
|Павлов Алексей 26 2
|Дугин Андрей 32 2
|Карантаев Владимир 3 2
|Петренко Сергей 33 2
|Бутерин Виталий 30 2
|Стоянов Руслан 37 2
|Лебедев Иван 21 2
|Гришин Алексей 27 2
|Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 2
|Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 2
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