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Кибербезопасность CERT Computer Emergency Response Team Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации

Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации

 

СОБЫТИЯ

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18.04.2025 Центр мониторинга и реагирования UserGate под брендом UserGate Factor
08.11.2024 Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили критические уязвимости в чипах Unisoc

озволяют обходить меры безопасности и получать неавторизованный удалённый доступ к процессору приложений (Application Processor) через модем, встроенный в SoC (System on Chip). Эксперты Kaspersky ICS CERT продемонстрировали, что атакующие могут обходить защитные механизмы в ОС, работающей на процессоре приложений; получать удалённый доступ к её ядру; выполнять неавторизованный код с привиле
28.10.2024 Positive Technologies стала членом CERT Организации исламского сотрудничества

Экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) присоединился к группе реагирования на компьютерные инциденты Организации исламского сотрудничества (OIC-CERT). Компания стала первым членом этой группы из России. Основная цель вступления в организацию, которая объединяет национальные центры реагирования 27 стран, — расширять международное взаимо
26.06.2024 МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки

МТС RED, входящая в ПАО «МТС», заключила соглашение с компанией Xello. Благодаря этому технологическому партнерству центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC поможет заказчикам снизить вероятность ущерба даже в случае, если хакеры проникнут в инфраструктуру компании. Об этом CNews сообщили п
17.05.2024 В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года

В I квартале 2024 г., по данным центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT, в России вредоносные объекты были заблокированы на 23,6% компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ). Несмотря на то что число атак снизилось по сравнению с первым кварталом 20
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ

Центр быстрого реагирования Минцифры ведет работу по созданию CERT (computer emergency response team — общепринятое название команд реагирования на инциден
19.03.2024 В Kaspersky ICS CERT назвали основные угрозы для промышленности во втором полугодии 2023 года

торых были заблокированы майнеры — вредоносные программы, предназначенные для использования вычислительной мощности устройства пользователя злоумышленниками. Таковы данные нового отчёта Kaspersky ICS CERT. По итогам второго полугодия 2023 г. Россия оказалась в числе регионов с самой высокой долей компьютеров АСУ, на которых были заблокированы угрозы из интернета. В России вредоносные интерн
07.09.2023 «РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit

ее атаковавшая страны Запада с помощью одноименной программы-шифровальщика, была замечена за попыткой вымогательства у российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли способ расшифровать файлы. Подробности исследования и ссылка на декриптор опубликованы в отчете на сайте компании.

25.07.2023 Центр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости
28.11.2022 Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году

Эксперты Kaspersky ICS CERT поделились прогнозами относительно развития ландшафта угроз для АСУ ТП в 2023 г., а также рассказали о том, какие риски стоит учитывать промышленным организациям. Мишени целевых атак 2023

14.11.2022 «Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения

енная на сайте заявка обрабатывается менее 30 минут, а услуга оказывается день в день с учетом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г. количество массовых кибератак на российские организации возросло в сотни раз по сравнению с 2021 г., в то же

19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности

Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих мест – Vipnet Client компании «Инфотекс». Недостатки обнаружены в ходе расследования продвинутой кибератаки. С и
05.07.2021 R-Vision выпустила программный комплекс R-Vision CERS

R-Vision анонсировала выпуск программного комплекса R-Vision Computer Emergency Response System (CERS) для создания единого центра обмена данными об инцидентах, угрозах и уязвимостях (CERT). С его помощью госрегуляторы, в том числе национальные банки, могут построить CERT государственного уровня, чтобы обеспечить информационный обмен с контролируемыми организациями дл
30.11.2020 Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST

Kaspersky ICS CERT присоединился к сообществу команд реагирования на компьютерные инциденты FIRST (Forum of
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами
09.04.2020 Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками

мо стандартного привлечения жертв через рассылку по почте, в мессенджерах или соцсетях, мошенники для формирования доверия используют фейковые СМИ с интервью тех, кто якобы уже получил возврат денег. CERT-GIB продолжает блокировку мошеннических ресурсов и призывает пользователей быть бдительными. На фоне тревожной новостной повестки, вызванной пандемией коронавируса, перехода на удаленку и

21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак

в оказался шифровальщик Troldesh. Об этом сообщил центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT Group-IB. Чтобы обойти антивирусные системы, хакеры отправляют вредоносные ссылки в нера
14.11.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC

Эксперты Kaspersky ICS CERT провели исследование различных реализаций системы удалённого доступа Virtual Network Computing (VNC) и в итоге обнаружили 37 уязвимостей порчи памяти, многие из которых существовали на про
05.07.2019 Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов

снижению объема токсичных сайтов. Об этом сообщил Центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB. При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг
11.12.2018 Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира

), Саудовской Аравии (22%) и Португалии (5%). Предположительно эти данные могли быть проданы на подпольных хакерских форумах или использованы в целенаправленных атаках для кражи денег или информации. CERT-GIB - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB оперативно предупредил уполномоченные государственные организации CERT в этих странах о потенциальной опас
10.09.2018 «Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года

али атаки вредоносного ПО на более чем 40% компьютеров АСУ. В большей степени пострадали Вьетнам, Алжир и Марокко, а самой безопасной оказалась Дания. Эти данные приводятся в отчете Kaspersky Lab ICS CERT о ландшафте угроз для систем промышленной автоматизации в первом полугодии 2018 года. Кибератаки на промышленные компьютеры считаются чрезвычайно опасной угрозой, поскольку они могут приво
27.03.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT опубликовали результаты исследований ландшафта угроз для систем промышленной автоматизации во втором полугодии 2017 года. Согласно отчёту, в этот период две индустрии атаковали больше оста
22.01.2018 Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel

Эксперты Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и критичес
11.10.2016 «Лаборатория Касперского» открывает промышленный CERT в России

«Лаборатория Касперского» открывает в России центр реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах — Kaspersky Lab ICS-CERT. Основная цель центра — координировать действия производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, а также исследователей в области информационной безопасн
17.12.2015 «Координационный центр национального домена сети интернет» и RU-CERT объединяют усилия для повышения безопасности Рунета

«Координационный центр национального домена сети интернет» заключил соглашение о взаимодействии с российским центром реагирования на компьютерные инциденты RU-CERT. Целью партнерства является укрепление безопасности российского доменного пространства и, в частности, борьба с осуществлением фишинга, несанкционированным доступом в информационные систем
30.06.2015 В Центробанке появился Центр реагирования на киберугрозы

оссии создал центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере («банковский CERT»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления
19.01.2015 «Ростех» открыл центр круглосуточного мониторинга киберугроз

дала команду реагирования на угрозы информационной безопасности (Computer Emergency Response Team — CERT). Новое подразделение будет в круглосуточном режиме собирать данные о киберугрозах и инц
24.10.2012 CERT-GIB запустил онлайн-проект Antiphishing.ru

исле и в его российском сегменте, проект Antiphishing.ru был разработан для оперативного сбора и обработки информации о любом сайте, который вызывает у пользователей какие-либо подозрения, сообщили в CERT-GIB. Проект был реализован специалистами центра реагирования CERT-GIB при участии таких компаний, как «Яндекс», Web of Trust и Mail.Ru Group. Данная инициатива нашла поддержку со ст
03.04.2012 Leta Group расширяет присутствие в Тихоокеанском регионе

пуре приступила к активной работе с правоохранительными органами и провайдерами группа реагирования CERT Group-IB, созданная осенью 2011 г. CERT-GIB представляет собой команду по реагиро
25.10.2011 Group-IB создала первую в России частную команду по реагированию на инциденты ИБ

рующаяся на расследовании ИТ-инцидентов и нарушений информационной безопасности, объявила о запуске CERT-GIB — первой в России частной команды по реагированию на инциденты информационной безопа
02.03.2007 CERT предупредил об эксплойте для Firefox

Команда экстренного компьютерного реагирования США (U. S. CERT) выпустила в среду предупреждение о появление в Сети концептуального кода, эксплуатирующего критическую уязвимость в браузере Firefox. Уязвимость типа «переполнение памяти» в коде обработк
24.01.2007 CERT: уязвимостей в веб-приложениях в 2006 г. стало больше

2006 г., выросло более чем на треть по сравнению с 2005 г., по данным трёх баз данных уязвимостей — CERT/CC, NVD (Национальной базы данных уязвимостей), OSVDB (Базы данных уязвимостей открытого
06.09.2004 CERT: 78% финансовых преступлений совершаются авторизованными пользователями

Агентство US Secret Services и организация CERT, специализирующаяся в области информационной безопасности, заявили о необходимости усиления защиты от авторизованных пользователей. Основанием этому послужили результаты двухлетнего исслед
23.06.2003 CERT выпустил предупреждение о проблеме в PDF-файле

Координационный центр CERT выпустил предупреждение о проблеме, связанной с Portable Document Format (PDF) для платф
31.01.2003 Вирусы наказывают за безалаберность

сти сетевой безопасности стал разгорающийся скандал, в котором сейчас замешан координационный центр CERT. Известная общественная группа попала под огонь критики сообщества. Будучи частной орган
11.10.2002 CERT: хакеры внедрили троян в исходники SendMail

Компьютерная команда быстрого реагирования CERT опубликовала предупреждение о том, что злоумышленники взломали сайт разработчиков почтового сервера с открытым исходным кодом, Sendmail, и дописали в некоторые модули исходников свежей вер
17.07.2002 В операционных системах Linux и Unix обнаружены дыры безопасности

Специалисты Координационного Центра Cert, официального органа, поддерживаемого правительственными органами США, обнаружили "дыру"
18.06.2002 CERT: веб-серверы Apache имеют опасную уязвимость

Исследовательский центр CERT, изучающий проблемы сетевой безопасности в стенах университета Карнеги-Меллоун, объявил об обнаружении серьезной уязвимости лидирующего на рынке веб-сервера Apache. По заявлению представит
06.06.2002 CERT: Yahoo! Messenger содержит опасные уязвимости

Центр исследования проблем сетевой безопасности CERT университета Карнеги-Мелоун объявил об обнаружении большого числа системных уязвимостей популярного интернет-пейджера Yahoo! Messenger. Проблемы выявлены в версиях, предшествующих 5.0.0.10
26.02.2002 CERT: российскими программистами выявлена серьезная уязвимость MSIE

Инициативная группа Computer Emergency Response Team (CERT) объявила об обнаружении очередной системной уязвимости браузера Internet Explorer. Хара

Публикаций - 357, упоминаний - 425

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 77
Microsoft Corporation 25775 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 50
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 164 27
Telegram Group 2940 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 19
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 17
Google LLC 12688 14
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 13
Ростелеком 10948 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 11
Cisco Systems 5372 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
Trend Micro 651 9
Yandex - Яндекс 9215 8
Apple Inc 13154 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
R-Vision - Р-Вижн 267 7
Check Point Software Technologies 829 7
Oracle Corporation 7074 7
ESET - ESET Software 1161 7
Yahoo! 3726 6
МегаФон 10742 6
Red Hat 1378 6
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 4
Palo Alto Networks 209 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Secunia 98 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Резонанс НПП 407 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Транснефть 335 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
eBay Inc 1640 3
Почта России ПАО 2370 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Русагро Группа Компаний 379 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
О2О Холдинг 61 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 2
Красный октябрь 33 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Tesla Motors 461 2
Visa International 1993 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Walt Disney Company 647 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Barclays 122 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
ISC - Internet Software Consortium 5 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 309
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 156
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 88
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 81
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 65
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 64
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 60
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 52
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 51
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 47
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 46
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 950 40
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 40
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 39
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 36
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 34
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 33
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 33
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 33
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 216 32
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 28
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 25
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 101
Microsoft Windows 16882 35
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 26
Linux OS 11533 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 18
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 15
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 14
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
Microsoft Windows XP 2431 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 9
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 61 8
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 8
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 7
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Microsoft Office 4170 7
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 6
F6 - F6 XDR - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 49 6
ByteDance - TikTok 355 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Opera Browser - Браузер 1050 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 5
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
Apple macOS 2419 5
Kaspersky OS 156 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Google - Gmail 1021 5
Microsoft Windows PowerShell 250 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 4
Гатауллин Ильназ 28 18
Калинин Александр 189 9
Каргалев Ярослав 22 8
Гончаров Евгений 23 8
Сачков Илья 126 7
Волков Дмитрий 69 7
Зайцев Михаил 345 6
Баулин Валерий 55 6
Дащенко Владимир 18 5
Кузеванов Дмитрий 21 5
Дрюков Владимир 51 4
Круглов Кирилл 11 4
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Дырмовский Дмитрий 149 3
Ляпунов Игорь 132 3
Янкин Андрей 52 3
Залевский Игорь 7 3
Кислицин Никита 15 3
Кувшинов Денис 27 3
Князева Анастасия 14 3
Осеевский Михаил 350 3
Касперский Евгений 337 2
Анохин Сергей 121 2
Иванов Антон 98 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Земков Сергей 159 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Дружинин Евгений 22 2
Карпов Илья 32 2
Павлов Алексей 26 2
Дугин Андрей 32 2
Карантаев Владимир 3 2
Петренко Сергей 33 2
Бутерин Виталий 30 2
Стоянов Руслан 37 2
Лебедев Иван 21 2
Гришин Алексей 27 2
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 2
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 205
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 24
Беларусь - Белоруссия 6289 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Европа 24963 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 19
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 15
Украина 7928 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Европа Восточная 3138 9
Индия - Bharat 5869 8
Казахстан - Республика 6047 7
Сингапур - Республика 1953 7
Нидерланды 3745 6
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 6
Армения - Республика 2449 6
Польша - Республика 2030 6
Румыния 753 5
Марокко - Королевство 226 5
Южная Корея - Республика 7051 5
Дания - Королевство 1336 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Канада 5081 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 5
Ближний Восток 3154 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Китай - Тайвань 4245 5
Узбекистан - Республика 2005 4
Грузия 1332 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Япония 13807 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 101
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 88
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 34
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 25
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 17
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BleepingComputer - Издание 458 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
The Register - The Register Hardware 1784 4
Ведомости 1466 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
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NYT - The New York Times 1100 2
Silicon.com 364 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
РИА Новости 1033 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
EE Times 160 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Hacker News 92 1
KrebsOnSecurity 18 1
BuzzFeed 15 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Network World 31 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
РБК Инновации 47 1
News Corp - News Corporation 221 1
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heise online - heise security 122 1
MacWorld 134 1
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IDG - CSO 36 1
Australian IT News 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
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CNews Мишень 186 2
KuppingerCole Analysts AG 8 2
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Aberdeen Group 53 2
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W3Techs 14 1
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CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
DistriNet 1 1
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Top10VPN 6 1
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
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IDC - International Data Corporation 4975 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 19
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KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 26 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 2 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 19 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
Politecnico di Milano - Polytechnic University of Milan - Политехнический университет Милана - Миланский технический университет 3 1
Oulun yliopisto - University of Oulu - Оулуский университет - Университет Оулу 5 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
Международный женский день - 8 марта 418 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
Black Hat - Конференция 120 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
UserGate Open Conf 6 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Defcon 45 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Visa Global Service Quality Awards 2 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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