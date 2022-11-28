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Кибербезопасность CERT Computer Emergency Response Team Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации


 


28.11.2022 Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году

Эксперты Kaspersky ICS CERT поделились прогнозами относительно развития ландшафта угроз для АСУ ТП в 2023 г., а также рассказали о том, какие риски стоит учитывать промышленным организациям. Мишени целевых атак 2023

14.11.2022 «Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения

енная на сайте заявка обрабатывается менее 30 минут, а услуга оказывается день в день с учетом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г. количество массовых кибератак на российские организации возросло в сотни раз по сравнению с 2021 г., в то же

19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности

Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих мест – Vipnet Client компании «Инфотекс». Недостатки обнаружены в ходе расследования продвинутой кибератаки. С и
05.07.2021 R-Vision выпустила программный комплекс R-Vision CERS

R-Vision анонсировала выпуск программного комплекса R-Vision Computer Emergency Response System (CERS) для создания единого центра обмена данными об инцидентах, угрозах и уязвимостях (CERT). С его помощью госрегуляторы, в том числе национальные банки, могут построить CERT государственного уровня, чтобы обеспечить информационный обмен с контролируемыми организациями дл
30.11.2020 Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST

Kaspersky ICS CERT присоединился к сообществу команд реагирования на компьютерные инциденты FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), которое существует с 1990 г. Сегодня оно объединяет 540 госу
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами

09.04.2020 Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками

21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак

2019 г. пришлась на вирусы-шифровальщики, при этом самым популярным инструментом у киберпреступников оказался шифровальщик Troldesh. Об этом сообщил центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT Group-IB. Чтобы обойти антивирусные системы, хакеры отправляют вредоносные ссылки в нерабочее время с отложенной активацией, более 80% всех вредоносных файлов для маскировки доставлялись в
14.11.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC

Эксперты Kaspersky ICS CERT провели исследование различных реализаций системы удалённого доступа Virtual Network Computing (VNC) и в итоге обнаружили 37 уязвимостей порчи памяти, многие из которых существовали на про
05.07.2019 Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов

сообщила о том, что российская доменная зона, по итогам 2018 года достигла рекордных показателей по снижению объема токсичных сайтов. Об этом сообщил Центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB. При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогд
11.12.2018 Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира

), Саудовской Аравии (22%) и Португалии (5%). Предположительно эти данные могли быть проданы на подпольных хакерских форумах или использованы в целенаправленных атаках для кражи денег или информации. CERT-GIB - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB оперативно предупредил уполномоченные государственные организации CERT в этих странах о потенциальной опас
10.09.2018 «Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года

али атаки вредоносного ПО на более чем 40% компьютеров АСУ. В большей степени пострадали Вьетнам, Алжир и Марокко, а самой безопасной оказалась Дания. Эти данные приводятся в отчете Kaspersky Lab ICS CERT о ландшафте угроз для систем промышленной автоматизации в первом полугодии 2018 года. Кибератаки на промышленные компьютеры считаются чрезвычайно опасной угрозой, поскольку они могут приво
27.03.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT опубликовали результаты исследований ландшафта угроз для систем промышленной автоматизации во втором полугодии 2017 года. Согласно отчёту, в этот период две индустрии атаковали больше оста
22.01.2018 Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel

Эксперты Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и критичес
11.10.2016 «Лаборатория Касперского» открывает промышленный CERT в России

«Лаборатория Касперского» открывает в России центр реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах — Kaspersky Lab ICS-CERT. Основная цель центра — координировать действия производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, а также исследователей в области информационной безопасн
17.12.2015 «Координационный центр национального домена сети интернет» и RU-CERT объединяют усилия для повышения безопасности Рунета

«Координационный центр национального домена сети интернет» заключил соглашение о взаимодействии с российским центром реагирования на компьютерные инциденты RU-CERT. Целью партнерства является укрепление безопасности российского доменного пространства и, в частности, борьба с осуществлением фишинга, несанкционированным доступом в информационные систем
30.06.2015 В Центробанке появился Центр реагирования на киберугрозы

Банк России создал центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере («банковский CERT»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка Артема Сычева. О намерении создать такую структуру стало изв
19.01.2015 «Ростех» открыл центр круглосуточного мониторинга киберугроз

дала команду реагирования на угрозы информационной безопасности (Computer Emergency Response Team — CERT). Новое подразделение будет в круглосуточном режиме собирать данные о киберугрозах и инц
24.10.2012 CERT-GIB запустил онлайн-проект Antiphishing.ru

исле и в его российском сегменте, проект Antiphishing.ru был разработан для оперативного сбора и обработки информации о любом сайте, который вызывает у пользователей какие-либо подозрения, сообщили в CERT-GIB. Проект был реализован специалистами центра реагирования CERT-GIB при участии таких компаний, как «Яндекс», Web of Trust и Mail.Ru Group. Данная инициатива нашла поддержку со ст
03.04.2012 Leta Group расширяет присутствие в Тихоокеанском регионе

пуре приступила к активной работе с правоохранительными органами и провайдерами группа реагирования CERT Group-IB, созданная осенью 2011 г. CERT-GIB представляет собой команду по реагиро
25.10.2011 Group-IB создала первую в России частную команду по реагированию на инциденты ИБ

рующаяся на расследовании ИТ-инцидентов и нарушений информационной безопасности, объявила о запуске CERT-GIB — первой в России частной команды по реагированию на инциденты информационной безопа
02.03.2007 CERT предупредил об эксплойте для Firefox

Команда экстренного компьютерного реагирования США (U. S. CERT) выпустила в среду предупреждение о появление в Сети концептуального кода, эксплуатирующего критическую уязвимость в браузере Firefox. Уязвимость типа «переполнение памяти» в коде обработк
24.01.2007 CERT: уязвимостей в веб-приложениях в 2006 г. стало больше

2006 г., выросло более чем на треть по сравнению с 2005 г., по данным трёх баз данных уязвимостей — CERT/CC, NVD (Национальной базы данных уязвимостей), OSVDB (Базы данных уязвимостей открытого
06.09.2004 CERT: 78% финансовых преступлений совершаются авторизованными пользователями

Агентство US Secret Services и организация CERT, специализирующаяся в области информационной безопасности, заявили о необходимости усиления защиты от авторизованных пользователей. Основанием этому послужили результаты двухлетнего исслед
23.06.2003 CERT выпустил предупреждение о проблеме в PDF-файле

Координационный центр CERT выпустил предупреждение о проблеме, связанной с Portable Document Format (PDF) для платформ Unix и Linux, менее чем через неделю после появления подобной информации в интернете. В заявлени
31.01.2003 Вирусы наказывают за безалаберность

ся дискуссионными в силу постоянного роста угроз и изменения стандартов. Другой горячей темой в области сетевой безопасности стал разгорающийся скандал, в котором сейчас замешан координационный центр CERT. Известная общественная группа попала под огонь критики сообщества. Будучи частной организацией, координационный центр CERT, который специалисты по безопасности используют в качеств
11.10.2002 CERT: хакеры внедрили троян в исходники SendMail

Компьютерная команда быстрого реагирования CERT опубликовала предупреждение о том, что злоумышленники взломали сайт разработчиков почтового сервера с открытым исходным кодом, Sendmail, и дописали в некоторые модули исходников свежей вер
17.07.2002 В операционных системах Linux и Unix обнаружены дыры безопасности

Специалисты Координационного Центра Cert, официального органа, поддерживаемого правительственными органами США, обнаружили "дыру"
18.06.2002 CERT: веб-серверы Apache имеют опасную уязвимость

Исследовательский центр CERT, изучающий проблемы сетевой безопасности в стенах университета Карнеги-Меллоун, объявил об обнаружении серьезной уязвимости лидирующего на рынке веб-сервера Apache. По заявлению представит
06.06.2002 CERT: Yahoo! Messenger содержит опасные уязвимости

Центр исследования проблем сетевой безопасности CERT университета Карнеги-Мелоун объявил об обнаружении большого числа системных уязвимостей популярного интернет-пейджера Yahoo! Messenger. Проблемы выявлены в версиях, предшествующих 5.0.0.10
26.02.2002 CERT: российскими программистами выявлена серьезная уязвимость MSIE

Инициативная группа Computer Emergency Response Team (CERT) объявила об обнаружении очередной системной уязвимости браузера Internet Explorer. Хара
13.02.2002 CERT: протокол SNMP имеет серьезную системную ошибку

Как говорится в заявлении CERT, системная ошибка в реализации протокола позволяет хакерам получить контроль практически над любым сетевым устройством, в том числе сервером, персональным компьютером, принтером или факсом
13.02.2002 CERT предупреждает о серьезной системной ошибке протокола SNMP

Координационный центр общественной организации Computer Emergency Response Team (CERT) распространил предупреждение об опасной уязвимости протокола передачи данных Simple Net
16.01.2002 Взломан сервер, находившийся под особым вниманием проекта Honeynet Project

программу для DoS-атаки нескольких чат-серверов." Характерно, что Computer Emergency Response Team (CERT), координационный центр по вопросам компьютерной безопасности, впервые опубликовал инфор
05.12.2001 Портал о сетевой безопасности CERT снова стал жертвой DoS-атаки

Портал организации Computer Emergency Response Team (CERT), по-видимому, становится одной из излюбленных мишеней хакеров. CERT расположена

24.05.2001 Центр компьютерной безопасности подвергся хакерской атаке

Координационный центр CERT (Computer Emergency Response Team), специализирующийся на вопросах компьютерной безопасн
07.02.2000 CERT выпустила предупреждение об опасности сценариев в HTML

таточными для изменения информации на компьютере, кражи информации или захвата управления системой. CERT советует пользователям отключать выполнение любых сценариев при посещении сайтов сомните

Публикаций - 210, упоминаний - 248

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23873 51
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 502 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4371 32
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 64 26
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 94 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 645 16
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 799 15
Google LLC 11215 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1175 10
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10424 10
Trend Micro 587 9
Cisco Systems 4955 8
IBM - International Business Machines Corp 9280 7
Check Point Software Technologies 722 7
Apple Inc 11467 7
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 94 6
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1118 6
Yahoo! 3693 6
Oracle Corporation 6428 5
Telegram Group 1284 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 783 5
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 192 5
Yandex - Яндекс 6129 5
Red Hat 1258 5
Secunia 97 4
VK - Mail.ru Group 3260 4
X Corp - Twitter 2769 4
Oracle - Sun Microsystems 2209 4
Информзащита 691 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6496 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 985 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7393 3
Amazon Inc - Amazon.com 2855 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 3
Leta Group - Лета Групп 279 3
Intel Corporation 11801 3
HP 3Com 677 3
R-Vision - Р-Вижн 67 3
HP - Hewlett-Packard 3623 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6374 3
Резонанс НПП 350 3
Visa International 1898 3
eBay Inc 1605 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6213 2
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ННПЗ) 17 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Tesla Motors 357 2
Красный октябрь 28 2
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Укрэнерго НЭК - Национальная энергетическая компания 5 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
Citi - Citibank - Ситибанк 314 1
Северсталь ПАО - Severstal 393 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Askona Life Group - Аскона 93 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 101 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 389 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 209 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6757 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 320 1
STG - Symphony Technology Group 7 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1071 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 17 1
Capital One 17 1
Верный - торговая сеть 266 1
Россети Ленэнерго 2418 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
Стример НПО 20 1
Против коррупции МОО - Межрегионального общественного движения 3 1
Инвестнефтехим 1 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 23 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 457 1
Почта России ПАО 2063 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 54 1
Ингосстрах СПАО 363 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1088 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3973 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2839 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3153 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1367 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 73 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4776 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 342 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 203 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 220 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 97 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 152 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3123 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5429 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2569 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 145 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 164 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 440 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 188 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 710 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1100 1
Судебная власть - Judicial power 2163 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 310 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 250 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 188 1
Правительство Румынии 8 1
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 17 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 25 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 4
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 4
OWASP - Open Web Application Security Project 74 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 990 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
ASF - Apache Software Foundation 106 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 11676 97
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Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 744 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3689 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3648 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5218 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12999 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3603 62
Microsoft Windows 14818 24
Linux OS 8698 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 172 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1464 10
Microsoft Windows XP 2379 10
Microsoft Windows 2000 12900 9
Microsoft Edge - браузер 1958 9
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 189 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 523 7
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 215 7
Mozilla Firefox - браузер 1823 7
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 7
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 267 6
Microsoft Office 3541 6
Age of Kings 3460 5
Apple macOS 1811 5
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 18 5
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 31 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 979 5
Oracle Java - язык программирования 2834 4
Google Gmail 861 4
Opera Browser - Браузер 993 4
Microsoft Outlook 1319 4
Apple iOS 7121 4
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 402 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 80 3
Apple iPhone 6 6338 3
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 46 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4842 3
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - SQL Slammer - Sapphire - Вредоносное ПО - сетевой червь 44 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1831 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2900 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 747 3
Microsoft Windows NT 817 3
Kaspersky OS 93 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 2
JavaScript - JS - язык программирования 1066 2
SUSE Linux 200 2
Каргалев Ярослав 14 8
Сачков Илья 117 7
Волков Дмитрий 59 6
Калинин Александр 142 6
Гончаров Евгений 13 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
Дрюков Владимир 37 4
Dormann Will - Дорман Уилл 5 4
Зайцев Михаил 206 4
Кувшинов Денис 9 3
Круглов Кирилл 10 3
Ляпунов Игорь 95 3
Карантаев Владимир 2 2
Дружинин Евгений 21 2
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 9 2
Павлов Алексей 16 2
Касперский Евгений 311 2
Гришин Алексей 22 2
Бутерин Виталий 28 2
Стоянов Руслан 33 2
Земков Сергей 157 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Зенкин Денис 262 2
Залевский Игорь 7 2
Мельникова Анастасия 279 2
Мурашов Николай 10 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 274 2
Карпов Илья 31 2
Дащенко Владимир 11 2
Локар Ран - Locar Ran 2 1
Theis Michael - Тайс Майкл 1 1
Самедов Тимур 21 1
Rotem Noam - Ротем Ноам 2 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Лагода Георгий 59 1
Hauck David - Хаук Дэвид 1 1
Семёнова Рики 1 1
Brown Ian - Браун Ян 4 1
Рахметов Руслан 43 1
Путин Владимир 2849 1
Россия - РФ - Российская федерация 128535 94
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50886 58
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13881 17
Германия - Федеративная Республика 12308 15
Европа 21571 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40420 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15633 11
Франция - Французская Республика 7645 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13490 10
Беларусь - Белоруссия 4703 8
Европа Восточная 3024 8
Сингапур - Республика 1797 7
Украина 7415 7
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 6
США - Нью-Йорк 3107 5
Дания - Королевство 1238 5
Италия - Итальянская Республика 4262 5
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Казахстан - Республика 5128 4
Грузия 1157 4
Нидерланды 3359 4
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Азия - Азиатский регион 5211 4
Румыния 716 4
Индия - Bharat 5184 4
Польша - Республика 1894 4
Япония 13058 4
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Ближний Восток 2787 3
Чехия - Чешская Республика 1285 3
Ирландия - Республика 991 3
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Канада 4755 3
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