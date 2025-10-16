Разделы

Круглов Кирилл


СОБЫТИЯ


16.10.2025 «Лаборатория Касперского» назвала основные киберугрозы для энергетической отрасли в России 1
02.08.2023 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых кибератак на промышленные предприятия с применением более 15 вредоносных имплантов для кражи данных 1
06.03.2023 Kaspersky ICS CERT: вредоносные объекты были заблокированы на 39% компьютеров систем автоматизации в России во второй половине 2022 1
14.09.2022 В России в два раза выросла доля атакованных систем промышленной автоматизации в транспортно-логистической отрасли 1
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий 1
21.01.2020 «Инфосистемы Джет» повысила уровень экспертных сервисов Jet CSIRT для промышленных предприятий 1
03.12.2019 «Лаборатория Касперского»: около трети ПК с биометрией подвергались угрозе кражи данных или контроля 1
28.03.2019 «Лаборатория Касперского» рассказала о кибератаках на АСУ российских компаний 1
10.12.2018 «Лаборатория Касперского»: в 2018 г. 50% компьютеров на промышленных предприятиях России столкнулась с киберугрозами 1
20.09.2018 «Лаборатория Касперского»: треть компьютеров на промышленных предприятиях в опасности из-за инструментов удаленного контроля 1
10.09.2018 «Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года 1

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5210 10
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 9
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1198 1
Геометрия НПО 148 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 224 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30954 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13459 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1402 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31575 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26861 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12075 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1696 3
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 305 3
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5179 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 562 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6899 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2700 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 846 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14562 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 261 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3117 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2332 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3242 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 590 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2546 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2435 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2956 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13240 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1320 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1816 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 379 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 1
Implant - Имплант 173 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 749 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17704 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 337 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 660 1
Кибербезопасность - DLL Hijacking - DLL Side-Loading - Reflective DLL Loading - боковая загрузка DLL - DLL-подмена - Уязвимости захвата DLL 26 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5063 4
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 15 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 28 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 46 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1101 1
Microsoft Windows PowerShell 214 1
Kaspersky Security Network - KSN 96 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 167 1
Stafory - робот Вера 349 1
Мальнев Алексей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 5
Азия Восточная 180 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17971 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 1
Ирландия - Республика 1022 1
Дания - Королевство 1316 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2529 1
Ближний Восток 3019 1
Америка Латинская 1868 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1050 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 244 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 832 1
Марокко - Королевство 213 1
Азия - Азиатский регион 5707 1
Европа 24561 1
Европа Восточная 3119 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2118 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8449 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2621 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1039 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6259 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2565 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5533 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7948 1
Энергетика - Energy - Energetically 5447 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6795 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10564 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1816 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3747 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3720 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1328 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2703 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20046 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2884 1
