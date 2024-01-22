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«1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса В версию v21.300.0 главного модуля «1C-Битрикс: Управление сайтом» вошло обновление функций, отвечающих за работу с IDN-доменами в адресах электронной почты, позволяющее работать с кириллическими e-mail. Теперь CMS поддерживает как

«Битрикс24.Сайты» выпустил специальный шаблон к Хэллоуину ню и шапка сайта; подвал сайта; CRM-форма; расписание; команда; отзывы; этапы; тарифы; партнеры; о проекте; контакты; соцсети. Дизайн лендинга оформлен в стиле Хэллоуина. Выпуск праздничных шаблонов «Битрикс24.Сайты» помогает компаниям быстро создавать лендинги или более сложные веб-проекты, посвященные акциям к праздничному ажиотажу онлайн-покупателей. Клиенты «Битрикс24.Сайты» могу

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«1С-Битрикс» поможет интернет-магазинам избежать штрафов Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0. Как рассказали CNews в компании, самыми важными обновлениями стали инструменты для работы интернет-магазинов по новому 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой

«1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5», в которой появился онлайн-чат, сервис обратного звонка и возможность общения с клиентами через «Открытые линии» с использованием мессенджеров и социальных сете

Cloud4Y предложила услугу «Хостинг “1С-Битрикс: Управление сайтом” в облаке» Компания Cloud4Y анонсировала запуск новой услуги — «Хостинг “1С-Битрикс: Управление сайтом” в облаке». Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Хостинг «1С-Битрикс» включает специально разработанные Cloud4Y решения, адаптированные под «1С Битрикс: Управление са

«Аккорсис» обновила модуль «Локализация» для сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом» Компания «Аккорсис» (Accorsys) выпустила новую версию своего коммерческого модуля «Локализация» 2.0 для сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом». Теперь любой сайт, работающий под управлением этой CMS, можно будет сделать мультиязычным и переводить на разные языки, сообщили CNews в «Аккорсис». Как рассказали

Новый «1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5»: A/B тестирование, триггерные рассылки и защита от DDoS-атак Компания «1С-Битрикс» представила новую версию основного продукта — платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5». Впервые в продукте появились инструменты для измерения и анализа конверсии, проведения A/B тестирования, осуществления триггерных рассылок и защиты от DDoS-ата

Решения «1С-Битрикс» сертифицированы ФСТЭК России Компании «1С-Битрикс», «Сертифицированные информационные системы» и НПО «Эшелон» получили сертификаты ФСТЭК России на продукты «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Битрикс24». Как сообщили CNews в «1С-Битриксе», полученные сертификаты свидетельствуют о том, что программные комплексы «1С-Битрикс: Управление сайтом»

Вышла новая версия платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» Компания «1С-Битрикс» представила новую версию основного продукта — платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом». В версии 15.0 появился новый сервис — «1С-Битрикс Big Data», позволяющий на основе анализа поведения пользователей делать персональные предложения посетителям интер

Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом» В Москве состоялась презентация обновлений «1C-Битрикс: Управление сайтом 14.5». В рамках релиза компания представила ряд важных обновлений. Первое - запатентованная технология «Композитный сайт», сокращающая время ответа сайта, по данным н

«1С-Битрикс: Управление сайтом 14.0» предлагает готовый интернет-магазин «из коробки» Компания «1С-Битрикс» сообщила о выпуске новой версии решения «1С-Битрикс: Управление сайтом 14.0». Свой новый релиз компания «1С-Битрикс» посвятила владельцам и разработчикам интернет-магазинов. Функционал продукта пополнился большим количеством обновлений,

«Лаборатория мультимедиа» разработала новый интернет-портал для МЭСИ с помощью «1С-Битрикс: Управление сайтом» Компания «Лаборатория мультимедиа» разработала с помощью платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» новый интернет-портал для Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), который стал общеуниверситетской точкой доступа к име

«1С-Битрикс» обновил платформу для создания сайтов Компания «1С-Битрикс» объявила о выходе очередной версии продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом 12.5», содержащей масштабное обновление для e-commerce: мобильное приложение для управления интернет-магазином, складской учет, управление стимулирующими продажи акци

«1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована с CDN с предоставлением бесплатного трафика «1С-Битрикс», разработчик систем управления веб-проектами и корпоративными порталами, и компания CDNvideo, оператор сети доставки контента в России, странах СНГ и Европе, интегрировали платформу «1С-Битрикс: Управление сайтом» с CDN (Content Delivery Network — сеть доставки контента). Таким образом, интеграция с CDN с предоставлением бесплатного трафика стала доступна без дополнительных на

«1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0»: интеграция с CDN, «облачный бэкап» и новое ядро Bitrix D7 Компания «1С-Битрикс» представила новую версию продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0». Среди основных изменений в новой версии — полностью обновленный дизайн административной панели, интеграция с CDN (content delivery network) для ускорения загру

«1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5»: CRM в каждом интернет-магазине Компания «1С-Битрикс» выпустила новую версию системы управления веб-проектами «1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5». Теперь у каждого владельца интернет-магазина на платформе «1С-Битрикс» есть возможность вести единую клиентскую базу, конвертировать каждый заказ в продажу, а

«1С-Битрикс» выпустила новое готовое решение для школ С-Битрикс» сообщила о расширении линейки готовых решений и выводе на рынок нового типового сайта — «1С-Битрикс: Сайт школы (Базовый)», который включает в себя все основные разделы расширенной в

На «1С-Битрикс: Управление сайтом» разработан онлайн-магазин мебельной компании «Шатура» Золотой партнер «1С-Битрикс» компания «Веб Ай Ти» разработала для мебельной компании «Шатура» интернет-магазин на платформе «1С-Битрикс: Управление сайтом». Посетив интернет-магазин компании в своем городе или регионе, покупатель получает всю информацию о наличии тех или иных моделей мебели, их цене, кредитных программа

Новая версия Searchengines.ru реализована на «1С-Битрикс: Управление сайтом» Компании «1С-Битрикс» и WebAdvance сообщили об успешном внедрении «1С-Битрикс: Управление сайтом» для проекта Searchengines.ru. Реализованный проект включил разработку и поддержку новой версии Searchengines.ru. Благодаря расширению списка традиционных разделов, п

«1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0» позволяет разрабатывать облачные сервисы Компания «1С-Битрикс» объявила о выпуске новой версии системы управления веб-проектами «1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0». Теперь «1С-Битрикс» - платформа не только для создания сайтов, но и для разработки облачных веб-сервисов, крупных масштабируемых веб-проектов, размещаемых в «о

Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом .NET» Компания «1С-Битрикс» объявила о выпуске новой версии продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET», которая теперь включает весь необходимый инструментарий для быстрого запуска интернет-магазина. «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 5.5» – это гот

Платформа «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована платежной системой «Деньги@Mail.Ru» Компании «1С-Битрикс» и Mail.Ru объявили об интеграции платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» с платежной системой «Деньги@Mail.Ru». Теперь владельцы интернет-магазинов, разработанных на основе платформы, могут быстро и просто принимать оплату за товары и усл

Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом» включает в себя веб-антивирус Компания «1С-Битрикс», разработчик систем управления веб-проектами и корпоративной информацией, объявила о выпуске новой версии своего флагманского продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом». Новая версия, получившая номер 9.0, имеет ряд усовершенствований. В первую очередь, это встроенный в продукт веб-антивирус. Кроме того, в распоряжении пользователей

«1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирован с СЭД Directum Компания «Интернет Технологии» – бизнес-интегратор и поставщик комплексных решений для бизнеса – выполнила интеграцию программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» с системой электронного документооборота Directum. Модуль интеграции предназначен для организации единого информационного пространства между СЭД Directum и интернет-

Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET» Компания «1С-Битрикс» объявила о выпуске новой версии продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.5» - системы для разработки и управления современным интернет-проектом на основе платформы ASP.NET. В целом в версию 4.5 включены: новый модуль «Проактивная

Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом 8.5» Компания «1С-Битрикс» объявила о том, что выпускает новую версию программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом 8.5». Новая версия позволяет контролировать производительность интернет-проекта - система автоматически производит диагностику работы и выдает рекомендации по улучшен

Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.0» Компания «1С-Битрикс» объявила о выпуске новой версии системы управления веб-проектами на платформе ASP.NET – «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.0». Ключевые изменения в новой версии: существенно улучшена производительность, два новых модуля – «Блоги» и «Форумы», встроенная ORM-система, повышающая ск

«1С-Битрикс» запустила новую версию «1С-Битрикс: Управление сайтом 8.0» Компания «1С-Битрикс» объявила о выходе новой версии «1С-Битрикс: Управление сайтом 8.0», главной особенностью которой является наличие модуля «Проактивной защиты», существенно повышающего уровень защищенности сайтов, созданных на базе продукта. Нова

Microsoft сертифицировала «1С-Битрикс: Управление сайтом» для Windows Server 2008 Компании Microsoft и «1С-Битрикс» объявили о получении программным продуктом «1С-Битрикс: Управление сайтом» статуса Certified for Windows Server 2008 («Сертифицирован для работы с Windows Server 2008»), что подтверждает совместимость продукта с серверными технологиями Micr

«1С-Битрикс: Управление сайтом» сертифицирован на совместимость с Windows Server 2008 Корпорация Microsoft и компания «1С-Битрикс» объявили о получении программным продуктом «1С-Битрикс: Управление сайтом» статуса Certified for Windows Server 2008 («Сертифицирован для работы с Windows Server 2008»), что подтверждает совместимость продукта с серверными технологиями Micr

Google Maps внедрили в «1С-Битрикс: Управление сайтом» Компания «1C-Битрикс» объявила о внедрении картографического сервиса API Google Maps в программный продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом». Сервис Google Maps, разработанный компанией Google, позволяет встраивать «Карты Google» в веб-страницы при помощи JavaScript. Теперь сервис доступен всем пользовате

«Яндекс.Карты» - новый компонент «1С-Битрикс: Управление сайтом» Компании «1C-Битрикс» и «Яндекс» объявили о начале стратегического сотрудничества и внедрении инструментов для картографических сервисов — «Яндекс.Карты» — в программный продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом». Новый компонент «Яндекс.Карты» в программном продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом» позволяет решать самые разные задачи — от показа на сайте схемы проезда

«1С» и «1С-Битрикс» выпустили комплексное решение для управления интернет-магазином Фирма «1С» и компания «1С-Битрикс» объявили о выпуске пакета программ «1С:Предприятие 8» и «1С-Битрикс: Управление сайтом», включающего весь необходимый набор программного обеспечения для создания и эффективного управления интернет-магазином. В пакет программ входит: система автоматизаци

Анонсированы две новые редакции «1С-Битрикс: Управление сайтом» Компания «1С-Битрикс» объявила о выпуске двух новых редакций профессиональной системы управления веб-проектами «1С-Битрикс: Управление сайтом» для крупных клиентов: «Портал» и «Большой бизнес». Редакция «1С-Битрикс: Управление сайтом - Портал» создана для разработки корпоративных сайтов крупных компа

В «1С-Битрикс: Управление сайтом» добавлен модуль «Фотогалерея 2.0» Компания «1С-Битрикс» объявила о том, что пользователи «1С-Битрикс: Управление сайтом» получили новый модуль – «Фотогалерея 2.0». «Фотогалерея 2.0» - это инструмент, с помощью которого можно быстро создавать фотоальбомы на сайте, загружать сразу много

Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована с «1С:Предприятием 8» «1С-Битрикс» выпускает новую версию системы управления сайтами – «1С-Битрикс: Управление сайтом 6.5» – комплексное решение для управления: корпоративными сайтами, интернет-магазинами, информационными порталами и другими веб-проектами. В новой версии реализован ц

"Битрикс": новая версия ПО для управления сайтом Компания "Битрикс" объявляет о выпуске новой версии программного продукта "Битрикс: Управление сайтом 4.1". В версии 4.1 продукта "Битрикс: Управление сайтом" реализованы новые возможности модуля интернет-магазина для продажи электронного контента: музыки, мело