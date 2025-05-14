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Кибербезопасность Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence Проактивная защита Превентивная защита
УПОМИНАНИЯ
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 104 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
|Дружинин Евгений 22 2
|Шабанов Илья 60 2
|Янко Виталий 12 2
|Пеньковский Михаил 15 2
|Белоусов Сергей 243 1
|Дягилев Василий 84 1
|Огурцов Юрий 13 1
|Иванов Андрей 58 1
|Земков Сергей 159 1
|Лямин Александр 74 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Тугов Александр 14 1
|Александров Антон 11 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Масалович Андрей 22 1
|Урбанский Владимир 29 1
|Годовиков Антон 29 1
|Окошкин Антон 6 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Акимов Евгений 38 1
|Хренов Сергей 38 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Шаров Борис 73 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Максимов Юрий 30 1
|Гостев Александр 83 1
|Ференец Вадим 29 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Климов Евгений 18 1
|Ильин Сергей 14 1
|Архипов Константин 16 1
|Степанов Максим 10 1
|Бурдело Иван 9 1
|Дроздов Андрей 8 1
|Близнюк Станислав 16 1
|Беленко Павел 2 1
|Мухин Александр 3 1
|Захряпин Михаил 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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