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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence Проактивная защита Превентивная защита


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 iTProtect и Servicepipe заключили стратегическое партнерство в сфере защиты от DDoS-атак и ботов 1
10.04.2025 ИИ-фишинг как эскалация киберугроз: снижение возрастного порога для атакующих 1
11.11.2024 Банки и маркетплейсы «на крючке» у мошенников 1
06.06.2024 Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ 1
27.10.2020 АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей» 1
14.09.2020 PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud 1
24.09.2019 BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества 1
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
21.09.2018 США разрешили себе превентивные кибератаки против России, Китая и собственных союзников 2
05.09.2018 «Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня 1
01.08.2018 Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов 1
31.05.2017 Вышла новая версия Acronis Backup для защиты инфраструктур любого размера 1
19.04.2017 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак 2
04.08.2016 Check Point представила защиту нулевого дня для веб-браузеров 1
01.06.2015 Check Point представила новые решения для защиты АСУ ТП 1
15.01.2014 New York Times: АНБ заражает российские военные ПК, не подключенные к интернету 1
24.12.2013 Agnitum выпустила продукты Outpost 9 с поддержкой Windows 8 1
10.12.2013 Виктор Ивановский - Абсолютно защищенной системы не существует 1
27.05.2013 Началось бета-тестирование Dr.Web Security Space 9.0 1
14.05.2013 Андрей Чапчаев -
Рынок ИТ-безопасности уверенно растет
 1
19.03.2013 «1С-Битрикс» обновил платформу для создания сайтов 1
20.12.2012 Agnitum выпустила новую продуктовую линейку Outpost 8 1
07.11.2012 Agima разработала страховой магазин Intouch на платформе «1С-Битрикс» 1
06.03.2012 Кибермошенники сосредоточились на смартфонах и онлайн-банкинге 1
01.09.2011 Trend Micro предлагает новое решение для защиты от интернет-угроз Titanium 2012 1
20.06.2011 «Альфа-Банк» и «Лаборатория Касперского» представили специальную версию Kaspersky Internet Security 2011 для клиентов банка 1
05.03.2011 Абоненты «Домолинк» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
10.11.2010 «Кабест» развивает экспертизу по проектам с ИБ-решением MахPatrol 1
30.09.2010 Магазин SOFT.CNews: лидеры продаж - антивирусы и ПО для домашней бухгалтерии 1
10.06.2010 Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом» включает в себя веб-антивирус 2
17.12.2009 Как "железно" защитить периметр сети? 1
13.11.2009 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET» 2
18.09.2009 Государственный портал Узбекистана был разработан на «1С-Битрикс» 1
04.09.2009 Одна «лицензия» на всю защиту от Symantec 1
31.08.2009 Опыт: «Доктор Веб» взломал песочницу «Касперского» 1
10.04.2009 «1С-Битрикс» запустила новую версию «1С-Битрикс: Управление сайтом 8.0» 1
17.03.2009 Эксперты спорят: бороться с инсайдерами аморально? 1
18.12.2008 Новая линейка защитных продуктов от «Лаборатории Касперского»: бета-тест 1
28.10.2008 Названы самые активные антивирусы 1
23.11.2007 Новые Norton Internet Security и Norton AntiVirus пришили на российский рынок 1

Публикаций - 46, упоминаний - 50

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5040 7
Microsoft Corporation 24865 6
8500 6
1С-Битрикс - Bitrix 595 6
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1301 4
Yandex - Яндекс 7761 3
Dr.Web - Доктор Веб 1261 3
Check Point Software Technologies 769 3
Trend Micro 609 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 3
Cisco Systems 5157 2
Softline - Софтлайн 2993 2
Oracle Corporation 6761 2
Acronis - Акронис 451 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 356 2
Газинформсервис - ГИС 318 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Информзащита 791 2
Samsung Electronics 10384 1
Broadcom - VMware 2408 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 1
МегаФон 9307 1
Dell EMC 5053 1
Huawei 4030 1
Apple Inc 12283 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
ZTE Corporation 754 1
ESET - ESET Software 1137 1
Citrix Systems 824 1
Telegram Group 2228 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Selectel - Селектел 407 1
KPMG 259 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 146 1
McKinsey & Company Int 254 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Альфа-Банк 1800 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 399 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 123 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 119 1
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 794 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 896 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1446 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 48 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 1
Газпром энергосбыт 10 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5575 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4416 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 347 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6085 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
OWASP - Open Web Application Security Project 104 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29145 31
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13026 25
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 19
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2161 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6433 10
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2274 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53082 9
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 26062 6
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Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4719 9
Microsoft Windows 15915 8
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 6
Google Android 14292 5
Kaspersky Internet Security 463 5
Microsoft Windows XP 2409 4
Яндекс Agnitum Outpost 49 4
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 4
Яндекс Agnitum Outpost Firewall 23 4
Apple iOS 7980 3
Linux OS 10257 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1380 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 3
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 3
Microsoft Edge - браузер 2002 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 2
Panda Antivirus 54 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 304 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Google Chrome - браузер 1597 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 318 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
Microsoft Azure 1429 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
Microsoft Office 365 955 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 1
Microsoft Outlook 1409 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 518 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
InfoTeCS - ViPNet Client 91 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 637 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 143 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 25 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Дружинин Евгений 22 2
Шабанов Илья 60 2
Янко Виталий 12 2
Пеньковский Михаил 15 2
Белоусов Сергей 243 1
Дягилев Василий 84 1
Огурцов Юрий 13 1
Иванов Андрей 58 1
Земков Сергей 159 1
Лямин Александр 74 1
Рыжиков Сергей 111 1
Тугов Александр 14 1
Александров Антон 11 1
Чапчаев Андрей 55 1
Масалович Андрей 22 1
Урбанский Владимир 29 1
Годовиков Антон 29 1
Окошкин Антон 6 1
Огородников Дмитрий 27 1
Бутерин Виталий 30 1
Акимов Евгений 38 1
Хренов Сергей 38 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Шаров Борис 73 1
Сытин Дмитрий 56 1
Максимов Юрий 30 1
Гостев Александр 83 1
Ференец Вадим 29 1
Кондрашин Михаил 22 1
Ивановский Виктор 13 1
Климов Евгений 18 1
Ильин Сергей 14 1
Архипов Константин 16 1
Степанов Максим 10 1
Бурдело Иван 9 1
Дроздов Андрей 8 1
Близнюк Станислав 16 1
Беленко Павел 2 1
Мухин Александр 3 1
Захряпин Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149415 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 5
Европа 24395 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44273 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17492 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17876 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14259 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Южная Корея - Республика 6734 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Сингапур - Республика 1870 1
Индия - Bharat 5540 1
США - Нью-Йорк 3106 1
Германия - Федеративная Республика 12788 1
Ближний Восток 2983 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Россия - СФО - Новосибирск 4440 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Саудовская Аравия - Королевство 603 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Узбекистан - Республика 1787 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 1
Германия - Берлин 719 1
Китай - Шанхай 791 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1181 1
Южная Корея - Сеул 368 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1041 1
Германия - Гамбург 184 1
Беларусь - Белоруссия 5846 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Америка - Американский регион 2172 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Израиль 2754 1
Иран - Исламская Республика Иран 1099 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49313 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52715 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11266 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 964 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6450 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6370 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5023 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2568 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4513 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3518 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2533 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4779 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 2
Blacklist - Чёрный список 639 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30248 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2504 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3576 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5601 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4142 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4052 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2902 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5952 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3633 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 987 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6010 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2808 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 391 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 217 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5254 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 494 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1272 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
NYT - The New York Times 1065 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Computer Weekly 375 1
CNews - Soft.CNews 30 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
Gartner - Гартнер 3574 3
Juniper Research 531 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 136 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
CNews Мишень 170 1
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Capture the Flag - CTF 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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