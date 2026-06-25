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Kaspersky Small Office Security KSOS Антивирусная служба 911 Second Opinion Solution, SOS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Kaspersky Small Office Security и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
|Бигулов Тимур 10 4
|Касперский Евгений 335 2
|Марцынкьян Сергей 19 2
|Данкевич Андрей 4 2
|Горобец Олег 7 2
|Трепова Лариса 4 2
|Земков Сергей 159 1
|Ильин Алексей 24 1
|Гудилин Олег 30 1
|Лебедев Александр 48 1
|Лискин Александр 8 1
|Фролов Максим 5 1
|Гребенников Николай 33 1
|Кусков Владимир 11 1
|Шабанов Илья 60 1
|Бухаров Федор 9 1
|Демидов Михаил 134 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Корман Игорь 21 1
|Пирогов Владимир 11 1
|Заполянский Владимир 4 1
|Денисов Виталий 4 1
|Стариков Андрей 4 1
|Липинский Сергей 1 1
|Колесников Василий 7 1
|Валуйская Татьяна 5 1
|Трофимов Всеволод 1 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|B2B International 50 2
|Kaspersky Цифровой бардак 3 2
|AV-Test Institute 41 1
|AV-Comparatives 27 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 1
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