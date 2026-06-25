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Kaspersky Small Office Security KSOS Антивирусная служба 911 Second Opinion Solution, SOS

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 «Лаборатория Касперского»: число кибератак с вредоносным ПО под видом ИИ-сервисов на небольшие компании выросло в пять раз в 2026 году 1
05.09.2025 «Лаборатория Касперского»: на каждом втором компьютере по-прежнему установлена Windows 10 1
17.04.2025 «Лаборатория Касперского» получила наибольшее количество первых мест в мире по итогам независимых отраслевых тестов 2024 года 2
25.12.2023 SE Labs: решения «Лаборатории Касперского» вновь показали 100%-ную эффективность против вредоносного ПО 1
11.05.2021 «Лаборатория Касперского»: на каждом третьем компьютере в России все еще стоит Windows 7 1
01.02.2021 Сотрудники маленьких фирм больше нуждаются в психологической, чем в технической поддержке от работодателей 1
09.06.2020 «Лаборатория Касперского»: 85% сотрудников малых компаний используют личные устройства на удаленке 1
16.04.2020 «Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса 2
16.04.2020 «Лаборатория Касперского» бесплатно защитит малый бизнес до конца лета 1
17.12.2019 «Лаборатория Касперского» и «Тинькофф» вместе помогут микробизнесу защититься от цифровых угроз 1
16.09.2019 С утечками данных столкнулись 27% небольших компаний в России 1
14.05.2019 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый пятый россиянин имеет доступ к файлам с прошлого места работы 1
24.04.2019 «Лаборатория Касперского» изучила взаимосвязь бытовых и цифровых привычек 1
12.10.2018 «Лаборатория Касперского»: треть российского малого бизнеса доверяет КБ неспециалистам 1
10.10.2016 «Лаборатория Касперского» улучшила защиту от вымогателей в Kaspersky Small Office Security 1
29.11.2013 «Лаборатория Касперского»: СМБ-компании не справляются с актуальными угрозами 1
07.11.2013 «Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Small Office Security для малого бизнеса 1
28.10.2013 Kaspersky Small Office Security выпустил обновление 1
13.11.2012 ActiveCloud by Softline предлагает Kaspersky Small Office Security по подписке 2
06.04.2011 Нужна ли малому бизнесу ИБ? Ответ "Лаборатории Касперского" 2
01.02.2011 «Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Small Office Security для малого бизнеса 2
09.11.2010 Anti-Malware.ru приобретает у «Лаборатории Касперского» проект VirusInfo 1
24.05.2010 Kaspersky Small Office Security для малого бизнеса: теперь с поддержкой Windows 7 и Windows Server 2008 R2 1
18.12.2008 Новая линейка защитных продуктов от «Лаборатории Касперского»: бета-тест 3
28.03.2008 Антивирусный Петербург увлекся "коробками" 1
26.12.2007 «Поликом Про» будет продвигать «Антивирус Касперского SOS» 4
03.07.2007 ЮТК доверила ИБ антивирусам «Касперского» 2

Публикаций - 27, упоминаний - 38

Kaspersky Small Office Security и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 27
Поликом Про 39 2
Microsoft Corporation 25685 2
Softline - Софтлайн 3673 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 213 1
Ниеншанц 124 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 277 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Питерская группа связистов 441 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
PeterHost - Петерхост 19 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
1С-МССофт - MSSoft 2 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 208 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Логоника 3 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 1
IBM - International Business Machines Corp 9675 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 1
ESET - ESET Software 1160 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 426 1
Bitdefender 171 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 135 1
F-Secure 216 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 503 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14119 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34306 21
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7880 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33124 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8116 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6576 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28001 8
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 586 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60950 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5137 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27108 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24126 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12709 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13054 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13616 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 982 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2565 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4405 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7480 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4742 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2932 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17942 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26497 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12067 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9171 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11668 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1014 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9339 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 777 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12060 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2033 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14679 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13387 2
Оцифровка - Digitization 5131 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13822 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13479 2
Microsoft Windows 16778 11
Kaspersky Internet Security 493 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5622 6
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 164 5
Google Android 15140 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Kaspersky Open Space Security 37 3
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 60 3
Microsoft Windows 7 2006 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 183 3
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 2
Microsoft Windows 10 1930 2
Apple macOS 2389 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 350 1
Area9 Lyceum 6 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 19 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 30 1
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 82 1
Microsoft Windows Server 2000 35 1
OpenAI - ChatGPT 678 1
OpenClaw 25 1
IBM DB2 396 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Kaspersky Security Cloud 29 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 142 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Бигулов Тимур 10 4
Касперский Евгений 335 2
Марцынкьян Сергей 19 2
Данкевич Андрей 4 2
Горобец Олег 7 2
Трепова Лариса 4 2
Земков Сергей 159 1
Ильин Алексей 24 1
Гудилин Олег 30 1
Лебедев Александр 48 1
Лискин Александр 8 1
Фролов Максим 5 1
Гребенников Николай 33 1
Кусков Владимир 11 1
Шабанов Илья 60 1
Бухаров Федор 9 1
Демидов Михаил 134 1
Потапенко Андрей 27 1
Корман Игорь 21 1
Пирогов Владимир 11 1
Заполянский Владимир 4 1
Денисов Виталий 4 1
Стариков Андрей 4 1
Липинский Сергей 1 1
Колесников Василий 7 1
Валуйская Татьяна 5 1
Трофимов Всеволод 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 19
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 2
Закавказье - Transcaucasia 127 2
Индия - Bharat 5836 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 2
Турция - Турецкая республика 2589 2
Испания - Королевство 3817 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3324 1
Европа Балканский полуостров - Балканы - Балканский регион 40 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 415 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18937 1
Европа 24899 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Ближний Восток 3134 1
Италия - Итальянская Республика 4492 1
Франция - Французская Республика 8135 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2227 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1123 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Португалия - Португальская Республика 949 1
Греция - Греческая Республика 1013 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12173 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52953 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7312 8
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1113 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1368 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2970 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1871 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4560 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26990 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5073 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 242 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1510 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33337 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 1
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Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 218 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1564 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5610 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5692 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 924 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4945 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews Северо-Запад 24 1
B2B International 50 2
Kaspersky Цифровой бардак 3 2
AV-Test Institute 41 1
AV-Comparatives 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 717 2
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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