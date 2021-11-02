Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Softline ActiveCloud
АктивХост РУ
Публикаций - 99, упоминаний - 310
Softline ActiveCloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корман Игорь 21 21
|Яшин Дмитрий 13 13
|Гаврилов Антон 13 6
|Мазепа Петр 4 4
|Топчиев Алексей 4 4
|Мякшинов Виталий 3 3
|Аникин Леонид 50 3
|Алексеева Елена 21 3
|Дмитриев Кирилл 99 2
|Чихачев Дмитрий 23 2
|Козлов Михаил 167 2
|Анисимов Константин 29 2
|Синицкий Руслан 9 2
|Попов Дмитрий 22 2
|Лемешко Максим 13 1
|Староверов Денис 14 1
|Ерин Сергей 15 1
|Лапиров Алексей 1 1
|Другалев Станислав 10 1
|Зильбер Роман 8 1
|Грицай Виталий 3 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 13 1
|Шингаров Аслан 1 1
|Боровиков Игорь 68 1
|Рудавина Мария 1 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Пашков-Орлов Алексей 1 1
|Шатов Сергей 5 1
|Волчек Александр 8 1
|Сосков Александр 1 1
|Паутова Александра 1 1
|Черкашин Павел 35 1
|Гребнев Егор 40 1
|Уткин Евгений 44 1
|Гордеев Дмитрий 7 1
|Кудрявцев Валентин 26 1
|Никитский Олег 10 1
|Сивохин Дмитрий 4 1
|Торшин Дмитрий 8 1
|Козловский Андрей 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru