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Softline ActiveCloud
АктивХост РУ



02.11.2021 ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»
05.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии
24.09.2020 Облако ActiveCloud готово хранить «чувствительные» персональные данные
14.05.2020 ActiveCloud поддержит бизнес бесплатным доступом к облачным сервисам
25.02.2020 Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако
19.09.2019 ActiveCloud рассказала об итогах конференции CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг»
11.09.2019 ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365
19.11.2018 ActiveCloud выводит хранилище Active S3 на российский рынок
15.11.2018 НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud
07.09.2017 ActiveCloud предоставила учебному центру Softline облачную ИТ-инфраструктуру
10.07.2017 «Национальная Медицинская Сеть» развивает инфраструктуру в облаке ActiveCloud
29.05.2017 ActiveCloud разместила в облаке корпоративные сервисы «Техно-Града»
18.05.2017 ActiveCloud предоставила облако для марафона разработчиков SAS
10.05.2017 ActiveCloud упростила доставку ПО Autodesk российским пользователям
27.02.2017 Антивирус Dr.Web стал доступен бизнес-пользователям по модели SaaS
21.02.2017 ActiveCloud перенесла в «облако» систему Oracle Retail для «Ак Барс Регион»
04.10.2016 ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise
27.09.2016 Новый сервис ActiveCloud позволит работать с тяжелыми графическими приложениями в «облаке»
13.07.2016 ActiveCloud и WinterArk помогут ИT-проектам выйти на рынок
06.07.2016 ActiveCloud по итогам 2015 г. увеличила выручку на 33%
20.06.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» ИТ-инфраструктуру сервиса CarPrice
17.06.2016 ActiveCloud защитила от спама корпоративную почту банка «Хлынов»
23.05.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» систему мониторинга транспорта для Bonduelle
28.04.2016 ActiveCloud предложила облачный сервис для защиты документов от копирования
20.04.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» сервис поиска попутчиков для совместных поездок Boombilla
04.04.2016 ActiveCloud предоставила облако для администрации Белгорода
22.03.2016 ActiveCloud запустила в России «облако» на базе технологий Microsoft
25.02.2016 ActiveCloud перевела часть ИТ-инфраструктуры «Кувалды.ру» в «облако»
12.11.2015 ActiveCloud стала партнером SUSE в сфере облачных технологий
21.10.2015 ActiveCloud предоставит резидентам «Сколково» доступ к услуге виртуального хостинга
19.10.2015 ActiveCloud перевела в «облако» ИТ-инфраструктуру Центра управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода
02.10.2015 ActiveCloud представила новые тарифы виртуального хостинга
17.09.2015 WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline
12.08.2015 Softline организовала облачный хостинг на платформе ActiveCloud для «А-софт»
30.04.2015 Softline разместила в «облаке» сайт Sumitomo Mitsui Rus Bank
27.04.2015 В «облаке» ActiveCloud протестирована бизнес-критичная система Промсвязьбанка
19.01.2015 «Уралтрансбанк» с помощью ActiveCloud запускает продажи облачных бизнес-сервисов в УРФО
10.11.2014 ActiveCloud by Softline построила резервный ЦОД для «Ив Роше Восток»
28.10.2014 ActiveCloud by Softline перенесла ИТ-инфраструктуру строительной компании в «облако»
25.09.2014 «Локо-Банк» перенес свой веб-портал в «облако» ActiveCloud by Softline

Публикаций - 99, упоминаний - 310

Softline ActiveCloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Softline - Софтлайн 1754 62
Microsoft Corporation 20990 20
5021 14
VMware 1969 9
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 8
Крок 1551 5
Ростелеком - DataLine - Даталайн 241 5
Google LLC 9420 5
Cloud4Y 196 4
Мегаплан 61 4
iTeco - Ай-Теко 856 4
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 65 3
МойСклад - Логнекс 87 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3743 3
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 88 3
SAP SE 4373 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 182 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 75 3
1С-Битрикс - Bitrix 415 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 233 3
СКБ Контур 434 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 145 2
Selectel - Селектел 143 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 183 2
Konica Minolta 342 2
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 2
SAS Institute 790 2
Veeam Software 266 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 121 2
Caravan - Караван 67 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 217 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7773 2
АйТи 1066 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 524 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 2
IBM 8680 2
Cloud One 5 2
Анлим-ИТ 8 2
Amazon Inc - Amazon.com 2524 2
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 7
Runa Capital 153 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 768 2
Россети Ленэнерго 55 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
Da Vinci Capital 16 1
SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 4 1
OMD OM Group 15 1
Сургутнефтегаз НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Локо-Банк 31 1
Yves Rocher - Ив Роше 33 1
Askona Life Group - Аскона 70 1
Procter&Gamble - P&G 196 1
Спортмастер 132 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
CarPrice - Карпрайс 33 1
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1846 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2015 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12291 37
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1093 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2438 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2514 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 860 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 635 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1888 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 665 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 527 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1635 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 388 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 306 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1492 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 132 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 60 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1342 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1457 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 112 2
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 31 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 269 1
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 25 1
ИТ-аутсорсинг 844 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 60 1
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 44 1
Runtime Execution Container - REC 1 1
Public cloud - Публичное облако 20 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 1
Private Cloud - Частные облака 47 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 799 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 339 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 630 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 6 1
ИТ как услуга 21 1
Microsoft Azure 1215 9
Microsoft Exchange 986 8
Microsoft SQL Server 1240 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 6
Microsoft Office 365 793 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 972 5
Google Android 11651 5
Apple iOS 6215 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 202 4
AWS - Amazon Web Services 603 4
Linux OS 7183 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 469 3
Java - Язык программирования 2396 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 452 3
Microsoft Windows Server 2008 223 2
Stack Group - M1Cloud 83 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 673 2
WordPress 187 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 105 2
Softline DeskWork 55 2
Autodesk AutoCAD 264 2
Autodesk Revit 80 2
IBM Softlayer 30 2
Joomla CMS 76 2
Drupal - CMS-система 71 2
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 32 2
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 46 2
Microsoft Lync 294 2
VMware vCloud Suite 51 2
Google App Engine 33 2
Microsoft Windows 10 10102 2
НИИ СОКБ SafeCopy 6 2
SQL - Язык программирования 555 2
Veeam Backup&Replication 94 2
PHP - Язык программирования 403 2
Oracle Retail 52 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 152 1
Docker - Платформа распределённых приложений 152 1
Salesforce Heroku 22 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 1
Корман Игорь 21 21
Яшин Дмитрий 13 13
Гаврилов Антон 13 6
Мазепа Петр 4 4
Топчиев Алексей 4 4
Мякшинов Виталий 3 3
Аникин Леонид 50 3
Алексеева Елена 21 3
Дмитриев Кирилл 99 2
Чихачев Дмитрий 23 2
Козлов Михаил 167 2
Анисимов Константин 29 2
Синицкий Руслан 9 2
Попов Дмитрий 22 2
Лемешко Максим 13 1
Староверов Денис 14 1
Ерин Сергей 15 1
Лапиров Алексей 1 1
Другалев Станислав 10 1
Зильбер Роман 8 1
Грицай Виталий 3 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 13 1
Шингаров Аслан 1 1
Боровиков Игорь 68 1
Рудавина Мария 1 1
Севастьянов Алексей 25 1
Пашков-Орлов Алексей 1 1
Шатов Сергей 5 1
Волчек Александр 8 1
Сосков Александр 1 1
Паутова Александра 1 1
Черкашин Павел 35 1
Гребнев Егор 40 1
Уткин Евгений 44 1
Гордеев Дмитрий 7 1
Кудрявцев Валентин 26 1
Никитский Олег 10 1
Сивохин Дмитрий 4 1
Торшин Дмитрий 8 1
Козловский Андрей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 82295 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 7
Беларусь - Белоруссия 3202 7
Европа 7256 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11550 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11599 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 4
Казахстан - Республика 4129 3
США - Вашингтон - Редмонд 190 2
Беларусь - Минск 533 2
Прибалтика - Балтия 1200 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2890 2
Украина 5526 2
Армения - Республика 1045 2
Индия - Махараштра - Мумбаи 71 1
Грузия 1032 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 1
Европа Восточная 2812 1
Франция - Французская Республика 4926 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 726 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Россия - УФО - Курганская область 352 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
Аргентина - Аргентинская Республика 473 1
Закавказье 116 1
Россия - Кубань 66 1
Бразилия - Сан-Паулу 145 1
Индия - Дели 121 1
США - Флорида - Майами 158 1
Россия - СФО - Новосибирск 2916 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 378 1
Азия - Азиатский регион 3150 1
Япония 7894 1
Россия - УФО - Свердловская область 1023 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5037 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3652 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4089 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 181 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1209 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2232 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 36 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 239 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
Apps4All 25 1
CNews SaaS рейтинг 22 3
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2652 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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